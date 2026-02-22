El café y la hipertensión: cuántas tazas al día son seguras para la presión arterial

El café y la hipertensión: cuánto se puede beber al día sin tener un riesgo en el aumento de la presión arterial (RS)

El consumo de café genera dudas frecuentes entre personas con hipertensión sobre su seguridad y la cantidad adecuada para evitar un aumento de la presión arterial.

Según la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial (SPHTA) y especialistas como el cardiólogo Javier Simborth Luna, el café puede provocar elevaciones transitorias de la presión, pero no incrementa el riesgo de hipertensión sostenida si se consume de manera moderada y regular.

Café: la bebida global y sus efectos inmediatos

El café es la bebida más consumida en el mundo después del agua. Durante años, se consideró que podía asociarse a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer, aunque esas conclusiones derivaban de estudios en los que el consumo de café se vinculaba al tabaquismo.

Según la SPHTA, evaluaciones recientes revelan que, en personas que no fuman, el café no solo deja de ser perjudicial, sino que puede ofrecer beneficios adicionales como la reducción del riesgo de diabetes y de mortalidad cardiovascular.

Café: la bebida global y sus efectos inmediatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic coincide en que el efecto más notorio de la cafeína es un aumento breve de la presión arterial, que suele durar entre 4 y 6 horas.

Esto se observa principalmente en individuos sensibles o que no consumen café regularmente. El aumento temporal de la tensión puede ir acompañado de una aceleración del ritmo cardíaco.

“El consumo de café puede ocasionar un aumento breve de la presión arterial, sin embargo, no tiene ningún efecto a largo plazo sobre los niveles de la presión arterial”, señala Javier Simborth Luna, de la filial Arequipa de la SPHTA.

Además, destaca que quienes toman café de forma habitual desarrollan tolerancia a la cafeína, lo que reduce el impacto del café sobre la presión arterial con el paso del tiempo.

Consumo moderado y recomendaciones para personas hipertensas

Las recomendaciones de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y la Mayo Clinic coinciden en que las personas con hipertensión pueden consumir café de forma moderada, siempre que no experimenten incrementos notables en su presión arterial tras la ingesta. El rango aconsejado se sitúa entre 2 y 4 tazas al día, preferentemente en las mañanas.

Consumo moderado y recomendaciones para personas hipertensas - crédito Freepik

“Si usted es un paciente con presión arterial alta, es probable que no necesite limitar ni suspender el consumo de café, pero recomendamos su consumo en forma moderada (2 a 4 tasas por día y de preferencia en las mañanas)”, explica Simborth Luna, quien también sugiere estar atento a cualquier cambio en los valores de presión tras beber café.

Recomendaciones prácticas para personas con hipertensión:

Mantener un consumo moderado de café (2 a 4 tazas diarias).

Preferir el café en las primeras horas del día para evitar alteraciones del sueño.

Observar si el café eleva la presión arterial de manera individual y, en ese caso, disminuir la cantidad o elegir café descafeinado.

Consultar con el médico ante cualquier duda o si se presentan síntomas como palpitaciones, ansiedad o insomnio.

Beneficios y riesgos adicionales del café

De acuerdo con la SPHTA, el consumo habitual de café, lejos de ser perjudicial, se asocia a una menor incidencia de diabetes, depresión y enfermedad de Parkinson. Estudios recientes, citados por la Mayo Clinic, muestran que en personas con antecedentes de infarto o accidente cerebrovascular, el café puede reducir la mortalidad cardiovascular.

No obstante, existen efectos adversos en ciertos grupos. Algunas personas pueden experimentar ansiedad, palpitaciones o insomnio. En mujeres, el consumo elevado de café se relaciona con un mayor riesgo de fracturas. Durante el embarazo, la recomendación es disminuir o evitar la cafeína por completo.

Beneficios y riesgos adicionales del café (Freepik)

“El café tiene un efecto mixto en la hipertensión: provoca un aumento temporal de la presión arterial (de 4 a 6 horas) debido a la cafeína, pero el consumo habitual y moderado no parece aumentar el riesgo de hipertensión crónica ni elevar la tensión a largo plazo”, Mayo Clinic.

El mensaje de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial es claro: el café no está contraindicado en pacientes con presión arterial elevada siempre que se consuma con moderación y bajo vigilancia médica. El monitoreo individual sigue siendo vital, ya que la respuesta a la cafeína varía entre personas.

La clave para quienes padecen hipertensión es la moderación y la observación de la respuesta individual tras el consumo de café. Si aparecen síntomas adversos o la presión arterial se eleva tras beberlo, se recomienda reducir la ingesta o consultar a un profesional de la salud.