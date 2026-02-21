“Libre comercio”, dice Kenia López Rabadán sobre decisión arancelaria de la Corte Suprema en EEUU

Kenia López Rabadán insistió que México debe defender el trato preferencial ante la renegociación del T-MEC. (X- Kenia López Rabadán)

Este 20 de febrero de 2026, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, abordó las consecuencias de la reciente decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que anuló la mayoría de los aranceles globales.

Para la legisladora, esta resolución representa un respaldo contundente al libre comercio como vía para el crecimiento económico. López Rabadán subrayó la urgencia de que México proteja su estatus preferencial en materia arancelaria, especialmente a través del T-MEC.

T-MEC: Plataforma para la Prosperidad Regional

Durante una entrevista en el recinto legislativo de San Lázaro, López Rabadán enfatizó que el T-MEC constituye un motor clave para la inversión y el desarrollo conjunto. La diputada presidenta explicó que este instrumento es fundamental para la prosperidad compartida de la región.

Entre los puntos destacados, la legisladora remarcó:

La importancia de la seguridad jurídica para los socios comerciales.

La necesidad de consolidar a América del Norte como el bloque más competitivo.

El objetivo de garantizar que la inversión llegue a todos los estados y genere empleos con mejores salarios.

La urgencia de ofrecer certidumbre a las familias mexicanas que dependen del comercio exterior.

Revisión del Tratado y Participación Legislativa

De cara a la próxima revisión del T-MEC, López Rabadán consideró que México debe prepararse con visión estratégica. Sostuvo que el país necesita mantener el trato preferencial que otorga el acuerdo y llamó a cuidar su integridad.

La diputada hizo énfasis en la importancia de que los legisladores participen activamente como parte del “cuarto de al lado” en las negociaciones, aportando diversidad de perspectivas políticas para reforzar la posición mexicana. “Aquí tenemos legisladores de distintos partidos políticos con distintas visiones ideológicas que podrían coadyuvar a esta negociación que es tan importante que va a impactar a todo nuestro país”, manifestó.

La funcionaria deseó éxito al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la gestión de las negociaciones y reiteró la disposición del Congreso para colaborar en beneficio de la ciudadanía.

Contrapesos Institucionales y Empleos en México

López Rabadán destacó el papel del Poder Judicial de Estados Unidos y la relevancia de los contrapesos democráticos en la toma de decisiones. Desde su perspectiva, “una sola visión no debe tener todo el poder en ninguna parte del mundo, porque así permite perfeccionar las decisiones y si alguna decisión genera algún tipo de irregularidad se pueda corregir”.

Para la legisladora, la relación comercial con Estados Unidos va más allá de los gobiernos y partidos. Insistió en que es necesario sostener y fortalecer este vínculo, ya que de él dependen millones de empleos y los ingresos de trabajadores y empresas mexicanas.