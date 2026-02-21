México

“Libre comercio”, dice Kenia López Rabadán sobre decisión arancelaria de la Corte Suprema en EEUU

La presidenta de la Cámara de Diputados insistió en que México debe defender trato preferencial a través del T-MEC

Guardar
Kenia López Rabadán insistió que
Kenia López Rabadán insistió que México debe defender el trato preferencial ante la renegociación del T-MEC. (X- Kenia López Rabadán)

Este 20 de febrero de 2026, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, abordó las consecuencias de la reciente decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que anuló la mayoría de los aranceles globales.

Para la legisladora, esta resolución representa un respaldo contundente al libre comercio como vía para el crecimiento económico. López Rabadán subrayó la urgencia de que México proteja su estatus preferencial en materia arancelaria, especialmente a través del T-MEC.

T-MEC: Plataforma para la Prosperidad Regional

Durante una entrevista en el recinto legislativo de San Lázaro, López Rabadán enfatizó que el T-MEC constituye un motor clave para la inversión y el desarrollo conjunto. La diputada presidenta explicó que este instrumento es fundamental para la prosperidad compartida de la región.

Entre los puntos destacados, la legisladora remarcó:

  • La importancia de la seguridad jurídica para los socios comerciales.
  • La necesidad de consolidar a América del Norte como el bloque más competitivo.
  • El objetivo de garantizar que la inversión llegue a todos los estados y genere empleos con mejores salarios.
  • La urgencia de ofrecer certidumbre a las familias mexicanas que dependen del comercio exterior.
El presidente estadounidense cuestionó a los seis magistrados del máximo tribunal que anuló la principal medida económica de la administración

Revisión del Tratado y Participación Legislativa

De cara a la próxima revisión del T-MEC, López Rabadán consideró que México debe prepararse con visión estratégica. Sostuvo que el país necesita mantener el trato preferencial que otorga el acuerdo y llamó a cuidar su integridad.

La diputada hizo énfasis en la importancia de que los legisladores participen activamente como parte del “cuarto de al lado” en las negociaciones, aportando diversidad de perspectivas políticas para reforzar la posición mexicana. “Aquí tenemos legisladores de distintos partidos políticos con distintas visiones ideológicas que podrían coadyuvar a esta negociación que es tan importante que va a impactar a todo nuestro país”, manifestó.

La funcionaria deseó éxito al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la gestión de las negociaciones y reiteró la disposición del Congreso para colaborar en beneficio de la ciudadanía.

Contrapesos Institucionales y Empleos en México

López Rabadán destacó el papel del Poder Judicial de Estados Unidos y la relevancia de los contrapesos democráticos en la toma de decisiones. Desde su perspectiva, “una sola visión no debe tener todo el poder en ninguna parte del mundo, porque así permite perfeccionar las decisiones y si alguna decisión genera algún tipo de irregularidad se pueda corregir”.

Para la legisladora, la relación comercial con Estados Unidos va más allá de los gobiernos y partidos. Insistió en que es necesario sostener y fortalecer este vínculo, ya que de él dependen millones de empleos y los ingresos de trabajadores y empresas mexicanas.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánCorte SupremaEstados UnidosT-MECCámara de DiputadosMéxicomexico-noticiasPolítica Méxica

Más Noticias

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

Ronald Johnson aseguró las sobredosis de fentanilo han disminuido más de 34 por ciento

Embajador de EEUU destaca “resultados

¿Cuál es la situación del Club Puebla ante su posible venta?

El futuro del Club Puebla es una incógnita y surge el rumor de su posible mudanza al norte del país

¿Cuál es la situación del

Pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla este sábado: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Santiago

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Tijuana este sábado

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Cancún: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Cancún: conoce el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU destaca “resultados

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

Fuerzas de seguridad de México reciben capacitación de UNODC y Canadá para desmantelar narcolaboratorios

Carlos Manzo fue intimidado por hombres en su domicilio días antes de ser asesinado, revela Grecia Quiroz

Atacan a tiros a elementos de la Marina en Arteaga, Michoacán: aseguraron armamento, droga y vehículos

Marina captura a operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Erika Buenfil se

Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., previo a vacaciones juntos

Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

Angélica Vale regresa a Juego de Voces 2026 y revela las primeras pistas de los artistas participarán

Antología, Las de la Intuición y más: este es el setlist que Shakira prepara para su show gratuito en el Zócalo de CDMX

Hermano de Gomita revela que a la influencer sí le afecta el hate que recibe tras haber sido operada de emergencia

DEPORTES

¿Cuál es la situación del

¿Cuál es la situación del Club Puebla ante su posible venta?

Ministro sudafricano reta al Tri: “Somos una amenaza para México”

Javier Aguirre confiesa que había descartado a Obed Vargas y a Fidalgo para el Mundial hasta que llegaron a Europa

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”