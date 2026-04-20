México

Vigilancia ambiental permanente al Golfo de México tras derrame de hidrocarburo, anuncia Sheinbaum

El Observatorio del Golfo tendrá un enfoque científico y trabajará en la vigilancia de derrames y residuos contaminante

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conferencia matutina palacio nacional
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Claudia Sheinbaum Pardo anunció la emisión de un decreto para crear un Observatorio del Golfo de México, con el propósito de vigilar de manera permanente los posibles derrames de hidrocarburos y reforzar la respuesta oficial ante emergencias ambientales.

“Se creará un observatorio científico permanente para monitorear el Golfo y garantizar transparencia en la información sobre contaminación y otras investigaciones en Pemex”, expresó Sheinbaum Pardo.

Esta medida surge tras el derrame de petróleo que afectó a playas de Campeche, Tabasco, Veracuz, Tamaulipas y Yucatpan, provocando la presencia de chapopote, la aparición de especies marinas muertas y la llegada de residuos hasta Texas.

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