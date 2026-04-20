Vigilancia ambiental permanente al Golfo de México tras derrame de hidrocarburo, anuncia Sheinbaum

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Claudia Sheinbaum Pardo anunció la emisión de un decreto para crear un Observatorio del Golfo de México, con el propósito de vigilar de manera permanente los posibles derrames de hidrocarburos y reforzar la respuesta oficial ante emergencias ambientales.

“Se creará un observatorio científico permanente para monitorear el Golfo y garantizar transparencia en la información sobre contaminación y otras investigaciones en Pemex”, expresó Sheinbaum Pardo.

Esta medida surge tras el derrame de petróleo que afectó a playas de Campeche, Tabasco, Veracuz, Tamaulipas y Yucatpan, provocando la presencia de chapopote, la aparición de especies marinas muertas y la llegada de residuos hasta Texas.