México

Hipertensión y agua: cuánto se debe beber al día para cuidar la presión

La ingesta diaria de líquidos adecuados incide en el mantenimiento del volumen sanguíneo y la salud cardiovascular

Guardar
El equilibrio de líquidos resulta
El equilibrio de líquidos resulta fundamental para quienes viven con presión alta. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Mantener una hidratación adecuada favorece el control de la presión arterial y apoya el bienestar cardiovascular en personas con hipertensión. La ingesta de líquidos incide directamente sobre el volumen sanguíneo y puede modificar los mecanismos que regulan la tensión arterial, de modo que el equilibrio hídrico es una pieza central en la gestión de esta condición.

Las recomendaciones de consumo de agua para la población general suelen situarse en un rango de 1,5 a 2 litros diarios, equivalentes a seis u ocho vasos, aunque este parámetro puede variar en quienes padecen hipertensión. La cantidad aconsejada depende de múltiples factores: edad, peso, clima, actividad física e incluso presencia de enfermedades asociadas como insuficiencia renal o cardiaca. Por ello, la orientación médica individual resulta fundamental para determinar la pauta hídrica apropiada.

En la mayoría de las personas hipertensas sin complicaciones renales o cardiacas, mantenerse cerca de los dos litros de agua simple por día es seguro y contribuye tanto a la correcta circulación como a la prevención de la deshidratación. El déficit de líquidos disminuye el volumen sanguíneo, lo que obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo y puede activar mecanismos que favorecen la retención de sodio, elemento que tiende a elevar aún más la presión arterial.

La administración correcta de líquidos
La administración correcta de líquidos puede facilitar la eliminación de sodio y contribuir al funcionamiento renal, siendo relevante considerar factores personales y enfermedades asociadas para evitar complicaciones. Foto: (iStock)

Desde el punto de vista renal, la hidratación suficiente facilita que los riñones eliminen el exceso de sodio a través de la orina, un factor especialmente relevante dado que el sodio es uno de los grandes responsables del incremento de la tensión en este grupo de pacientes.

Límites y calidad de la hidratación en hipertensos

La regla “más es mejor” no aplica con el agua en todos los casos. Para quienes presentan insuficiencia cardiaca o enfermedad renal avanzada, el exceso de ingesta líquida puede generar sobrecarga en el organismo, contribuir a la aparición de edemas e incluso agravar la hipertensión. Ante este escenario, el control médico estricto y la posible indicación de restricción hídrica se vuelven imprescindibles.

También la calidad de los líquidos consumidos impacta en el control de la presión. Se recomienda priorizar agua potable por sobre refrescos, jugos industrializados y bebidas azucaradas, ya que estos productos favorecen el sobrepeso, otro elemento de riesgo cardiovascular. Solo bebidas con cafeína y alcohol requieren atención especial, pues su abuso puede tener efectos adversos sobre la presión.

Existen algunos casos en los
Existen algunos casos en los que la ingesta de agua se apega a un estricto control médico, por lo que consultar a un especialista es importante(Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación adecuada cobra especial relevancia durante el ejercicio físico o frente a altas temperaturas, momentos en los que el cuerpo pierde agua a través de la sudoración. No reponer estos líquidos puede originar síntomas como debilidad, mareos y alteraciones en la tensión arterial. La mejor estrategia es distribuir el consumo de agua a lo largo de la jornada, en vez de tomar grandes volúmenes en pocas ocasiones.

Entre las señales que pueden advertir de una deshidratación figuran sed intensa, boca seca, orina oscura o escasa, dolor de cabeza y sensación de debilidad. Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda incrementar el consumo de líquidos y consultar al médico si no se resuelven.

El consumo de entre 1,5 y 2 litros de agua por día puede servir como guía para la mayoría de quienes viven con hipertensión, aunque siempre bajo supervisión y consejo profesional.

Temas Relacionados

HidrataciónAguaHipertensiónPresión arterialSaludmexico-noticias

Más Noticias

Cruz Roja Mexicana arranca Colecta Nacional 2026 con carácter permanente

La institución contará con métodos de donación digital, además de la tradicional alcancía blanca

Cruz Roja Mexicana arranca Colecta

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Sinaloa

El sismo sucedió a las 1:51 horas, a una distancia de 101 km de Ahome y tuvo una profundidad de 10 km

Sismo de 4.2 de magnitud

Veracruz registra sismo de magnitud 4.4

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Veracruz registra sismo de magnitud

Cómo proteger el hígado durante la temporada de calor

Con el aumento de la temperatura este órgano puede verse afectado por causas como la deshidratación

Cómo proteger el hígado durante

Se registra incendio en Jardines del Recuerdo, cuerpos de emergencia logran sofocarlo

Vecinos de zonas aledañas reportaron el siniestro que fue perceptible a varios metros de distancia

Se registra incendio en Jardines
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU destaca “resultados

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

Fuerzas de seguridad de México reciben capacitación de UNODC y Canadá para desmantelar narcolaboratorios

Carlos Manzo fue intimidado por hombres en su domicilio días antes de ser asesinado, revela Grecia Quiroz

Atacan a tiros a elementos de la Marina en Arteaga, Michoacán: aseguraron armamento, droga y vehículos

Marina captura a operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur

ENTRETENIMIENTO

“Soy Frankelda”, la primera cinta

“Soy Frankelda”, la primera cinta mexicana en stop-motion, llega a plataformas y se gana el reconocimiento de Guillermo del Toro

Actriz está dispuesta a disculparse con Yeri Mua por supuesto empujón en la casita de Bad Bunny

¿Cuánto cuestan las terrazas para ver a Shakira en el Zócalo desde las alturas?

Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., previo a vacaciones juntos

Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

DEPORTES

Australia en el Mundial 2026:

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

Shaquille O’Neal se convierte en “Shaquille González” y comparte ring con figuras del CMLL

¿Cuál es la situación del Club Puebla ante su posible venta?

Ministro sudafricano reta al Tri: “Somos una amenaza para México”

Javier Aguirre confiesa que había descartado a Obed Vargas y a Fidalgo para el Mundial hasta que llegaron a Europa