Exesposa de Daniel Bisogno rinde un emotivo homenaje al conductor de “Ventaneando” a un año de su partida

Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno y madre de su única hija, compartió un emotivo video en sus redes sociales con motivo del primer aniversario luctuoso del conductor de Ventaneando.

En este, resaltó una de las facetas más bonitas que vivieron juntos: su paternidad. Y es que recopiló algunos de los mejores momentos que pasaron con su hija Michaela, resaltando así la estrecha relación que el presentador tenía con la menor a pesar de su separación y problemas de salud.

La publicación se inundó con mensajes en memoria del también actor; mientras algunos lamentaron su partida el 20 de febrero de 2025, otros recordaron cómo se expresaba de su hija ante los medios de comunicación y público en general.

"Este video si rompe la madre... Bisogno era el mejor."

"Michaela es Daniel Bisogno, su luz. Deseo que Michaela siempre lo recuerde."

“Pueden hablar todo de él, pero como papá pienso que era lo máximo.”

“No estoy soportando. Siento que Dani tenía mucho por vivir.”

¿De qué murió?

El presentador falleció a los 51 años de edad tras pasar varios meses hospitalizado por complicaciones derivadas de un trasplante de hígado que recibió.

De acuerdo con el último reporte que compartieron tanto sus familiares como sus compañeros de “Ventaneando”, en sus últimos días sufrió una falla multiorgánica que lamentablemente no logró superar.

¿Qué pasó con su herencia?

El conductor murió sin un testamento formal, por lo que la sucesión de sus bienes ha demorado y ha ocasionado algunas rencillas entre sus familiares y su exesposa.

Todo comenzó días después de su deceso. Su hermano Alex Bisogno confirmó, ante las cámaras y micrófonos de “Ventaneando”, que no existe un testamento en papel, pero sí de palabra y tanto él como Cristina Riva Palacio saben cuál fue su última voluntad: que todos sus bienes pasen a su hija Michaela.

Ambos procuraron respetar la decisión del conductor hasta que surgieron acusaciones en contra de Alex Bisogno de presunto saqueo a la casa de Daniel, así como el presunto cambio de chapas del inmueble, las cuales fueron expuestas por Pati Chapoy en “Ventaneando”.

Tras el escándalo que se desató, el también presentador de televisión aclaró que no sacó nada de la casa de su hermano; confirmó que se perdieron algunas cosas, pero no por él, sino porque ocurrió un robo mientras Daniel estaba hospitalizado.

“Le recomiendo (a Pati Chapoy) que le pregunte a la persona que cambió las chapas (supuestamente Cristina), que es la única persona que tiene acceso y que ya hace uso de todas las propiedades y pertenencias de Daniel. ¿Sabía usted que este tema ya se había aclarado con Cristina e incluso hubieron disculpas de ambas partes por los malentendidos?”, contó Alex Bisogno en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, se desconoce a cuánto asciende la herencia del presentador, pero se sabe que Cristina Riva Palacio habría quedado como albacea de los bienes que ahora pertenecen a su hija Michaela.