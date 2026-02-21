Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, habla durante el evento del 249 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos en la residencia del embajador de Estados Unidos en la Ciudad de México, México, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en México, aseguró que la cooperación y coordinación entre ambas naciones ha permitido obtener resultados históricos en materia de seguridad.

El funcionario estadounidense afirmó que desde la toma de posesión de Donald Trump como presidente de ese país, la coordinación con México ha “alcanzado un nivel sin precedentes” que ha provocado afectaciones a las organizaciones criminales.

Entre los resultados destacados por Johnson se encuentran la reducción de sobredosis por fentanilo en los Estados Unidos en más de 34 por ciento, así como la disminución de casi 50 por ciento de las incautaciones de esta droga sintética en la frontera.

En México, el embajador destacó que las autoridades han desmantelado más de mil 700 laboratorios ilegales de drogas y realizado numerosos arrestos.

“Las interdicciones por aire, tierra y mar han resultado en el aseguramiento de cientos de toneladas de narcóticos ilegales. Decenas de miles de vidas han sido salvadas”, escribió en redes sociales.

Armada de EEUU y Marina trabajaron en conjunto en decomiso de cocaína, anunció

El embajador aseguró que el decomiso de 4 toneladas de cocaína por la Marina es un trabajo de cooperación. (X @OHarfuch)

Ronald Johnson destacó que la relación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses “continúa fortaleciéndose día a día”, y una muestra de ello es el aseguramiento de una embarcación con alrededor de 4 toneladas de cocaína en Manzanillo, Colima, donde las Fuerzas Armadas de ambos países trabajaron en conjunto.

El funcionario señaló que la Armada de los Estados Unidos detectó y dio seguimiento a la embarcación y, “en estrecha coordinación”, se logró que la Secretaría de Marina (Semar) la interceptara y decomisara las drogas que transportaban tres hombres.

“La Armada de los Estados Unidos detectó y dio seguimiento a la embarcación de alta velocidad y baja visibilidad y, en estrecha coordinación, hizo posible una intercepción profesional por parte de la Semar”, detalló.

(X @OHarfuch)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el aseguramiento del semisumergible se llevó a cabo por elementos de la Marina como parte de operaciones de vigilancia y seguridad en altamar.

El aseguramiento se realizó a más de 250 millas náuticas (aproximadamente 463 kilómetros) al sur suroeste del puerto de Manzanillo, el cual requirió el despliegue de una patrulla oceánica, así como de dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas receptoras.

La SSPC también mencionó que se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUHT, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Comando Sur de los Estados Unidos felicitó a la Marina por el aseguramiento

Foto: X/@USA AmbMex

El Comando Sur de los Estados Unidos reconoció a la Marina por el aseguramiento del semisumergible en Manzanillo, Colima, y aseguró que la Fuerza de Tarea Interagencial Sur se enorgullecía por apoyar en la acción.

“Excelente trabajo de nuestros socios en México para asestar un duro golpe a los cárteles de la droga. JIATF SOUTH se enorgullece de haber apoyado esta importante interdicción. Este es otro ejemplo de cómo nuestros socios regionales trabajan juntos para combatir el crimen transnacional y hacer del hemisferio un lugar más seguro", escribió en redes sociales.