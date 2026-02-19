México

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

Omar García Harfuch informó que en las últimas semanas se han asegurado cerca de 10 toneladas de droga

Guardar
(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer, este jueves, que la Secretaría de Marina y personal de la Armada de México interceptaron un semisumergible que llevaba 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína, y que, además, se detuvo a tres personas.

El hecho ocurrió en Manzanillo, Colima.

En su mensaje, el titular de la SSPC aseguró que en las últimas semanas, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga, lo que representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas.

Con la publicación, Harfuch compartió fotos y un video en el que se ve el momento en el que autoridades mexicanas detienen el semisumergible.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

Apenas el pasado martes, también Harfuch informó que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, se detectó una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga.

Harfuch informó que en el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traducía en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

cocaínaManzanilloColimaOmar García HarfuchMarinaSedenanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Modificaciones en libros de texto se centrarán en el lenguaje e imágenes estereotípicas, adelantó subsecretaria de Educación Básica

Noemí Juárez informó que la entrega de materiales está programada para enero de 2027

Modificaciones en libros de texto

EDC México 2026: mapa oficial y donde estarán los escenarios

Te dejamos lo que debes saber para que no te pierdas los días del festival

EDC México 2026: mapa oficial

Muere la madre de Eugenia Cauduro tras una larga lucha contra el cáncer: “Le daban un año de vida”

La noticia fue confirmada en el programa ‘Hoy’, donde colegas y seguidores expresaron su solidaridad

Muere la madre de Eugenia

Sheinbaum anuncia reforma para modificar el nombre del Instituto Nacional de Migración: así se llamará la dependencia

La presidenta reconoció el trabajo de Sergio Salomón como titular del INM, aunque precisó que él no creó la iniciativa

Sheinbaum anuncia reforma para modificar

Pulque: estos son los beneficios y efectos secundarios para tu salud al tomar esta bebida prehispánica

Esta bebida surge del maguey, planta emblemática de Mesoamérica, y su elaboración sigue técnicas artesanales transmitidas por generaciones

Pulque: estos son los beneficios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum asegura que se investigará

Sheinbaum asegura que se investigará si niña poblana consumió fentanilo en tamales y cómo fue que llegó a la menor

Desaparecidos en México: por qué motivo los cárteles secuestrarían a mujeres, según exagente de la DEA

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

Sentencian a dos hombres por transportar más de 30 migrantes extranjeros en una camioneta en Oaxaca

Cae “El Mapache” en Mazatlán, operador del Cártel de Sinaloa que se escapó en el Culiacanazo

ENTRETENIMIENTO

EDC México 2026: mapa oficial

EDC México 2026: mapa oficial y donde estarán los escenarios

Muere la madre de Eugenia Cauduro tras una larga lucha contra el cáncer: “Le daban un año de vida”

Premio Lo Nuestro: dónde y a qué hora verlo en México hoy 19 de febrero

BTS llega a Yucatán: cuándo y dónde ir a la función gratis del concierto ‘Permission to Dance’

Esta es la vez que Lucero ganó el premio Emmy por su participación en una telenovela mexicana

DEPORTES

Chivas vs América Femenil: cuándo

Chivas vs América Femenil: cuándo y dónde ver en vivo el Clásico de México

Javier Aguirre rompe el silencio y aclara su relación con Julián Quiñones rumbo al Mundial 2026

CMLL anuncia a las retadoras de Mercedes Moné por el titulo mundial femenil del CMLL: así se definirá a la próxima rival

Pumas vs Rayados de Monterrey: cuándo y dónde ver el encuentro de la jornada 7 en la Liga Mx

Internautas reviven burla de Gianluca Prestianni a México mientras él niega insultos racistas a Vinicius Jr.