Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer, este jueves, que la Secretaría de Marina y personal de la Armada de México interceptaron un semisumergible que llevaba 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína, y que, además, se detuvo a tres personas.

El hecho ocurrió en Manzanillo, Colima.

En su mensaje, el titular de la SSPC aseguró que en las últimas semanas, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga, lo que representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas.

Con la publicación, Harfuch compartió fotos y un video en el que se ve el momento en el que autoridades mexicanas detienen el semisumergible.

Apenas el pasado martes, también Harfuch informó que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, se detectó una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga.

Harfuch informó que en el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traducía en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las

Información en desarrollo...