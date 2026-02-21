México

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en redes tras quedar en medio de un enfrentamiento armado en Zacatecas

Los cantantes presenciaron un operativo cerca de su rancho familiar “El Soyate”

Christian Nodal reapareció en redes sociales para compartir una fotografía romántica junto a su esposa, Ángela Aguilar, además de presumir la mención especial que Tainy le hizo en su nuevo tema “Rosita”.

La imagen causó sensación entre los internautas, no solo por la referencia musical al polémico matrimonio de los cantantes, también porque es la primera vez que los enamorados se dejan ver públicamente tras el ataque armado que presenciaron en Zacatecas.

Aunque se desconoce cuándo se tomó la fotografía, la publicación dejó entrever se encuentra bien después de los momentos de angustia que vivieron en su rancho familiar “El Soyate” el pasado 12 de febrero.

¿Qué pasó?

El jueves 12 de febrero, fuerzas estatales llevaron a cabo un operativo en la carretera federal 54, a la altura de la localidad de Tayahua, en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Durante el despliegue, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas al CJNG, incluyendo a Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, señalado como jefe de plaza en la región.

La detención provocó un enfrentamiento armado en el que se emplearon armas de fuego y explosivos.

Tras lo sucedido, surgieron versiones de que el ataque posiblemente iba dirigido contra la familia Aguilar. Estas fueron desmentidas en las horas siguientes por el Secretario General de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza.

Tras un enfrentamiento entre fuerzas estatales y civiles armados en Villanueva, Zacatecas, Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron cerca del operativo y solicitaron apoyo para salir de la zona. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Se registró una agresión en contra de las fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas” informó a través de los canales oficiales y confirmó que no hubo bajas entre los elementos de seguridad.

Eso no fue todo, Pepe Aguilar difundió un comunicado aclarando: “Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien. En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo”.

El viernes 13 por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó en La Mañanera: “No era un ataque a ellos (la familia Aguilar) ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar donde había un operativo”.

El lunes 16 de febrero, el fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal se encontraban en medio del enfrentamiento armado.

El funcionario sostuvo que la agresión no estuvo dirigida contra los artistas y que ambos resultaron ilesos, sin que sus vehículos sufrieran daños.

“De muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados”, relató en entrevista para Ventaneando.

Así es la casa que los cantantes comparten en Villanueva, Zacatecas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @nodal / @elytorres_91)

El fiscal detalló que, al percatarse del tiroteo, la pareja se refugió en la residencia familiar. Alrededor de las 17:52 horas, las autoridades recibieron el reporte de los cantantes y posteriormente solicitaron apoyo de la policía estatal para ser evacuados hacia el aeropuerto de Zacatecas, desde donde partieron a la Ciudad de México.

Camacho Osnaya subrayó que la evacuación se llevó a cabo por vía terrestre y que el acompañamiento policial se mantuvo hasta salir de Villanueva, reduciéndose posteriormente hasta el aeropuerto.

Asimismo, indicó que Ángela Aguilar no presentó signos de alteración emocional ni requirió atención especial tras el suceso: “No iba en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad. Christian Nodal cuenta con un equipo de seguridad muy robusto, pero de manera particular, ellos contratan directamente a una empresa”.

