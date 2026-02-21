Barra de metal le atravesó el rostro a joven de 18 años y sobrevivió

El joven trabajador de la construcción estuvo a milímetros de morir ya que la barra de metal pudo haber tocado órganos vitales Foto: Grupo SIADE

Un trabajador de la construcción se encuentra hospitalizado tras sufrir una grave lesión facial por empalamiento en una obra ubicada en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. El accidentado fue identificado como Brayan de Jesús Barrera, de 18 años, quien fue atendido por servicios de emergencia y trasladado en helicóptero a un hospital especializado para recibir atención médica urgente.

El accidente ocurrió en la calle Amado Nervo, en la colonia Arboleda, donde el joven realizaba labores dentro de una obra de construcción. Los primeros reportes indican que el joven habría tropezado y su cuerpo cayó de frebte cuando una barreta metálica perforó su rostro, provocando una herida de extrema gravedad. La escena fue descrita por los servicios de emergencia como un caso de empalamiento facial, situación que representó un riesgo mortal para el trabajador.

La solicitud de auxilio fue realizada de inmediato por testigos que presenciaron el accidente. El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) coordinó la atención inicial en el sitio y solicitó el apoyo aéreo de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Personal especializado de estas instituciones llegó al lugar para efectuar el traslado urgente del paciente.

El helicóptero aterrizó en el helipuerto del Hospital Belisario Domínguez, en la alcaldía Iztapalapa, donde Brayan de Jesús Barrera recibió maniobras de estabilización. Según los informes médicos, la naturaleza y el sitio de la herida exigían atención inmediata en un centro hospitalario de mayor capacidad. Por esta razón, se determinó continuar el traslado hacia la zona poniente de la ciudad.

De inmediato fue atendido por socorristas y llevado al hospital en helicóptero Foto: Grupo SIADE

La aeronave partió entonces rumbo a la alcaldía Miguel Hidalgo y aterrizó en el estacionamiento de un centro comercial situado sobre la calzada México-Tacuba. En este punto, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tomaron el relevo y trasladaron por vía terrestre al paciente hasta el Hospital Rubén Leñero, conocido por su capacidad para atender lesiones complejas y traumatismos severos.

Autoridades y especialistas en atención prehospitalaria destacaron que la intervención aérea permitió reducir los tiempos de traslado y ofrecer una oportunidad crucial de supervivencia al joven trabajador. El uso de la aeronave de la SSC resultó determinante para evitar consecuencias fatales, ya que la posición de la barreta en el rostro de Barrera estuvo a pocos centímetros de estructuras vitales.

De acuerdo con los protocolos de emergencia, los Cóndores de la SSC integran personal capacitado para atender y trasladar pacientes en situaciones de alto riesgo, especialmente cuando se requiere el acceso rápido a hospitales con infraestructura especializada. La coordinación entre el CRUM, los servicios aéreos y la Cruz Roja Mexicana permitió brindar atención oportuna en una ruta que abarcó tres alcaldías de la Ciudad de México.

El joven habría tropezado incrstándosele la barra de metal en el rostro, sin embargo al parecer no tocó órganos vitales Foto: Grupo SIADE

El caso de Brayan de Jesús Barrera se suma a los incidentes laborales de alto impacto en el sector de la construcción, donde el cumplimiento de normas de seguridad y la atención inmediata son factores determinantes para la evolución médica de los afectados. Las autoridades no han detallado las circunstancias exactas que provocaron la caída y la lesión, por lo que se mantiene abierta la investigación sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente.

Se prevé que el joven reciba atención por parte de un equipo multidisciplinario en el Hospital Rubén Leñero, donde se valora la extensión del daño y las posibilidades de recuperación funcional. Hasta el momento, su estado de salud se reporta como grave pero estable, mientras familiares y compañeros esperan el resultado de las intervenciones médicas.

El incidente ha generado preocupación en la comunidad obrera de la zona, quienes solicitan mayor vigilancia y cumplimiento de las normas de seguridad en las obras de construcción. Organizaciones civiles han reiterado la importancia de la capacitación y el monitoreo constante para prevenir accidentes de este tipo.

Un trabajador de 18 años sufrió una herida facial grave por empalamiento tras caer en una obra de Tláhuac.

Servicios de emergencia coordinaron un traslado aéreo y terrestre entre tres alcaldías para llevar al paciente a un hospital especializado.

El uso del helicóptero fue clave para reducir los tiempos de atención y preservar la vida del joven lesionado.