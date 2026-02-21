Así fue la primera reunión de Therians en Ciudad Universitaria

Se convocó a través de redes para asisitir a la primer reunión de Therians en las Islas de CU. (X/@Arouet_V)

En los últimos años, las plataformas digitales han impulsado la aparición de nuevas identidades juveniles, algunas de ellas sorprendentes para la mayoría de la sociedad.

Entre estas expresiones, el Therianismo se ha distinguido por su rápido crecimiento en internet y su reciente salto a la visibilidad pública estos días.

La primera reunión de jóvenes Therians en las islas de Ciudad Universitaria, celebrada este 20 de febrero de 2026, marcó un hito para este fenómeno en México, aunque el evento estuvo lejos de llenar las expectativas generadas en redes.

Baja participación ante la convocatoria Therian de la UNAM

La convocatoria difundida en redes sociales había despertado un interés notable en la comunidad estudiantil de la UNAM, pero la realidad fue distinta.

Solo unos pocos jóvenes Therians acudieron a la cita en las Islas de CU, lo que generó sorpresa entre quienes esperaban una congregación masiva.

Durante la tarde de este viernes 20 de febrero de 2026, estudiantes y curiosos se acercaron para observar y documentar la escena, aunque algunos se mostraron escépticos.

En ese contexto, los pocos Therians presentes se mostraron abiertos a interactuar. Uno de los asistentes, explicó su identificación con los perros: “Recibo más cariño de las personas como perro que como ser humano”, compartió entre los asistentes.

Demostración del comportamiento de un Therian en la UNAM. (X/@Arouet_V)

Las conductas propias de la comunidad quedaron a la vista. Un joven imitó a un perro al dar la patita y realizar trucos, mientras otro, que se identificaba con un gato, recorrió parte del césped a cuatro patas.

El ambiente se tornó ambiguo hacia el final de la reunión, alternando entre aplausos, burlas y solicitudes para imitar sonidos de animales.

Los therians participaron en una carrera cuadrúpeda que fue grabada y compartida en redes, dejando claro que la curiosidad y el escepticismo superaron en número a los propios protagonistas.

El evento, aunque logró visibilidad, también dejó expuesto el temor a posibles hostigamientos, posible razón por la cual gran parte de la comunidad decidió no presentarse.

Qué es el Therianismo

El Therianismo es una identidad que consiste en la creencia personal de una conexión psicológica o espiritual con un animal específico, sin implicar transformación física.

Los miembros de esta comunidad sienten afinidad profunda con una especie animal y suelen manifestarlo mediante conductas, movimientos o sonidos asociados.

El término therian proviene del inglés “therianthropy” y del griego antiguo “therion” (animal salvaje) y “ánthropos” (humano). Esta neoidentidad se ha popularizado especialmente a través de plataformas como TikTok.

Usuarios reaccionaron con humor e incredulidad ante la inesperada revelación en redes.

Quienes forman parte de esta comunidad suelen encontrar satisfacción al reproducir comportamientos de su animal de referencia, y muchas veces eligen compartir sus experiencias en espacios virtuales antes que en entornos presenciales, debido al temor al rechazo.

Aunque la asistencia fue escasa, la reunión en Ciudad Universitaria permitió que algunos jóvenes y medios de comunicación pusieran el foco en una comunidad que, hasta hace poco, existía mayormente en el anonimato virtual.