¿Therian en la UNAM? surge supuesta primera reunión en CU

México tendría su primera reunión therian en Ciudad Universitaria de la UNAM

A pesar de que la comunidad therian no ha sido protagonista de la viralización en internet, todo parece indicar que tendrán su primera reunión en Ciudad Universitaria de la UNAM.

Supuestamente la reunión therian de CDMX se realizará el viernes 20 de febrero.

La convocatoria comenzó a difundirse en grupos de estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Facebook , no en comunidades therian.

Es por esto que hay quienes creen que se trata de una broma o incluso una trampa.

¿Reunión therian en CDMX?

En Perú ya se ha detectado a una supuesta therian Composición: Infobae

La imagen generada por Inteligencia Artificial muestra a un zorro antropomorfo con el fondo de CU.

También establece la cita el 20 de febrero en Las Islas de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Nacional Autónoma de México (UNAM).

Después del punto de reunión, aparentemente los therian se trasladarán al Anexo de Ingeniería para realizar una carrera cuadrúpeda.

Invitación a reunión therian:

Aparentemente esta es la primera reunión therian en CDMX (Captura de pantalla)

Primera convivencia de Therians de Cu

20 de febrero

2:00 pm - reunión en Las Islas

3:00 pm - carrera therian

Anexo de Ingeniería

“Explora tu naturaleza. Comparte tu esencia”

Qué es un therian

El fenómeno de los therian ha irrumpido recientemente en la conversación pública mexicana, sobre todo tras la circulación de videos en redes sociales donde jóvenes, ataviados con máscaras y colas de animales, realizan movimientos cuadrúpedos en parques y espacios abiertos.

La viralización de este comportamiento, que hasta ahora tenía mayor visibilidad en Argentina, ha despertado reacciones encontradas: desde burlas y memes hasta muestras de apoyo y curiosidad genuina.

Los therians llegaron a Uruguay: un centenar se reunió en la Plaza Independencia

La autodefinición de los therian se centra en una identificación espiritual, psicológica o simbólica con animales no humanos.

Esta conexión se refleja tanto en emociones y conductas como en el uso de elementos distintivos: collares, colas y máscaras.

Según la terminología utilizada por la comunidad, el “teriotipo” representa el animal específico con el que cada persona se siente vinculada.

El auge de plataformas como TikTok y YouTube ha permitido que prácticas como los “quadrobics” —movimientos y saltos imitando el andar cuadrúpedo del teriotipo— se conviertan en contenido viral.

Las grabaciones muestran cómo los adolescentes therians interactúan en grupo, recreando comportamientos propios de lobos, zorros, gatos y otros mamíferos.

Para quienes participan, no se trata de simple performance ni de un disfraz, sino de una vivencia íntima y cotidiana.

¿Por qué los therian se popularizaron?

La popularidad de los videos de therians corriendo y jugando en parques ha derivado en una diversidad de reacciones.

Mientras algunos adolescentes encuentran en estas comunidades un espacio de socialización y validación, otros sectores han manifestado desconcierto o abierto rechazo.

Un episodio ocurrido en Buenos Aires, donde un therian mordió a una niña, intensificó la atención mediática y encendió el debate en torno a los límites y riesgos de estas conductas.

Al mismo tiempo, las redes sociales han amplificado el fenómeno, convirtiendo a los therians en objeto de memes y discusiones, y generando que cada vez más jóvenes exploren o visibilicen su identidad.

<br>