Qué significa therian y de dónde proviene la palabra que nombra a esta comunidad viral en México y en internet

Un vistazo a la forma en que el fenómeno de identificarse como animal despierta preguntas sobre identidad y pertenencia entre nuevas generaciones

Un repaso por el origen mitológico y cómo la autoidentificación animal se reinventa en tiempos de TikTok y foros digitales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La comunidad therian ha ganado notoriedad en redes sociales tras viralizarse videos y testimonios de jóvenes que aseguran identificarse como animales.

Este fenómeno, que crece especialmente en plataformas como TikTok, plantea interrogantes sobre identidad, pertenencia y nuevas formas de autoexpresión digital.

A diferencia de otros colectivos vinculados a la cultura animal, los therians afirman experimentar una conexión profunda, psicológica o espiritual, con una especie animal específica, fenómeno que impulsa debates sobre los límites de la identidad en el entorno virtual.

La comunidad therian gana protagonismo en redes sociales con testimonios de jóvenes que se identifican como animales. (Jesús Avilés/Infobae México)

Qué significa therian y de dónde proviene la palabra

El término “therian” es una forma abreviada de “therianthrope” (teriantropia), proveniente del griego: “thēríon” (bestia) y “ánthrōpos” (humano). Su traducción aproximada es “persona animal” o “animal humano”.

Originalmente, el concepto aparece en mitos y leyendas sobre seres capaces de transformarse entre humano y animal, como los hombres lobo o figuras de la mitología egipcia con rasgos animales y humanos.

En la actualidad, la comunidad therian agrupa a personas que se identifican, de manera psicológica o espiritual, como no humanas, asociándose con un animal específico al que llaman “theriotype”.

A diferencia de los “furries”, que disfrutan del arte o el rol relacionado a animales antropomorfos, los therians consideran su identidad animal como una parte intrínseca de su ser, no como una afición o pasatiempo.

La comunidad therian se popularizó en los años 90 con la aparición de foros y grupos en Internet, donde las personas compartían experiencias personales de identificación animal.

Hoy, este fenómeno se ha viralizado en plataformas como TikTok, donde jóvenes muestran comportamientos, accesorios o reflexiones vinculadas a su theriotype.

Miembros de la comunidad therian utilizan máscaras, colas y realizan movimientos animales durante encuentros y rutinas compartidas en redes sociales.

¿Existen comunidades therian en México?

Se tiene registro de que sí existen comunidades therian en México pues durante 2026, se han organizado encuentros y convivencias en diversas ciudades del país, incluyendo Ciudad de México, León (Guanajuato), Pachuca (Hidalgo), Monterrey (Nuevo León), Aguascalientes, Guadalajara, Veracruz, Colima y Ciudad Juárez, entre otras.

Estas reuniones han sido convocadas principalmente a través de redes sociales y han contado con la participación de cientos de jóvenes que se identifican como therian, es decir, personas que sienten una conexión interna, psicológica o espiritual, con animales no humanos.

Las actividades en estos encuentros suelen incluir dinámicas grupales, quadrobics (movimiento en cuatro extremidades), uso de máscaras y accesorios animales, y espacios para compartir experiencias sobre la identidad therian.

Aunque la visibilidad de estas comunidades ha crecido recientemente, su presencia en México data de varios años, impulsada por la exposición en plataformas digitales como TikTok, X (antes Twitter) y Facebook.

Hasta la fecha, no existen registros oficiales sobre el número de integrantes, pero la tendencia muestra un crecimiento y una mayor organización en espacios públicos y universitarios.

Integrantes de la comunidad explican que no se trata de un hobby, sino de una forma de vida. (Imagen por IA)

Si bien no existe un consenso sobre el origen de esta identidad. Puede tener raíces espirituales, psicológicas o personales, y no implica necesariamente la creencia en transformaciones físicas. El fenómeno es independiente de religiones y suele basarse en la introspección, la autoidentificación y el sentido de pertenencia.

