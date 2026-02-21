México

Alejandra Barrales de MC cuestiona propuesta de Sheinbaum para reducir pensiones millonarias de altos funcionarios

La emecista no ve con buenos ojos la iniciativa de la presidenta

Alejandra Barrales considera de las propuestas de Morena siempre se disfrazan de "buenas intenciones" (REUTERS/Luis Cortes)

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó inquietud sobre la reciente propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reducir las pensiones millonarias otorgadas a altos funcionarios en México.

Barrales advirtió que esta iniciativa podría ocasionar complicaciones en el acceso a las pensiones y resultar contraproducente.

¿Qué dijo Alejandra Barrales?

La senadora Alejandra Barrales, de MC. (@Ale_BarralesM)

Durante una entrevista con medios de comunicación, Barrales señaló que en Morena se han anunciado iniciativas bajo la premisa de “buenas intenciones” sin que esto corresponda a la realidad.

Además, la integrante de MC comparó la iniciativa con la que reformó el Poder Judicial hace algunos meses:

“Lo que pasa es que siempre nos han vendido buenas intenciones pero al final hemos visto que esto nada tiene que ver con lo que nos vende, así se dijo de la reforma judicial. Suena bien que se diga que no haya jueces a modo, suena bien que se diga que el pueblo vote por el Poder Judicial, pero la realidad es que fueron sus jueces”.

Agregó: “Así puedo enumerar una lista larga de buenas intenciones que simple y sencillamente se convierten en todo lo contrario, ojalá que este tema de las pensiones abra la discusión de cuáles pueden ser las repercusiones de esta iniciativa”.

¿En qué consiste la iniciativa de la presidenta?

Con esta propuesta, Sheinbaum pretende obtener 5 mil millones de pesos cada año.

La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum establece que ningún ex alto funcionario de confianza podrá recibir una pensión mensual superior a la mitad del salario presidencial, marcando un tope de 70 mil pesos.

Esta reforma se plantea como un mecanismo para corregir lo que desde el oficialismo consideran privilegios excesivos, y busca liberar 5 mil millones de pesos anuales destinados a políticas sociales.

Esta propuesta incluye restricciones que ligan el tope de las pensiones al principio constitucional que impide a los servidores públicos percibir salarios superiores al de la Presidencia. Además de eliminar pensiones privilegiadas, el ahorro generado buscará fortalecer los Programas Sociales del país.

El texto de la iniciativa será formalmente recibido el lunes siguiente en la Cámara Alta, tras lo cual será enviado a las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos para su revisión detallada. Allí se dará espacio al análisis y perfeccionamiento del documento antes de llevarlo al Pleno, esperando un consenso que reitera no debería ser objeto de oposición por ningún bloque parlamentario.

