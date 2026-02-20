Senado prepara discusión para topar en 70 mil pesos las “pensiones doradas” de funcionarios tras iniciativa de Sheinbaum

La próxima semana empieza la discusión de la iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El Senado mexicano se prepara para un debate crucial sobre el futuro de las “pensiones doradas” otorgadas a altos funcionarios de confianza, tras la llegada de una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto, que será recibido la próxima semana en la Cámara Alta, apunta a generar un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos que será destinado a los Programas Sociales.

El senador de Morena, Pável Jarero, anticipó que la recepción formal ocurrirá el lunes siguiente y expresó confianza en lograr un consenso amplio.

A juicio del legislador, ningún bloque parlamentario debería oponerse a la eliminación de “beneficios desproporcionados”.

Según Jarero Velázquez, la propuesta busca eliminar privilegios concedidos en el pasado, señalando que los gobiernos del PRI y del PAN promovieron la consolidación de una “burocracia dorada”, caracterizada por salarios elevados, acceso a vehículos oficiales, vales de gasolina y despensa, bonos especiales como el de retiro y, en particular, pensiones desproporcionadas para los altos mandos.

Reforma al artículo 127 constitucional y límite a las pensiones

Las pensiones no podrán superar la mitad del salario de la presidenta (Archivo)

Se prevé que la iniciativa presidencial llegue al Senado el próximo lunes, donde será turnada a las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos. El senador Jarero afirmó que en estas instancias se abrirá la puerta a un análisis profundo e incluso a propuestas para enriquecer el texto original.

La iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum introduce una modificación clave: establece que las pensiones de los exfuncionarios de confianza no podrán superar el 50% de la remuneración que recibe la titular del Ejecutivo federal, es decir, 70 mil pesos mexicanos.

De este modo, se vincula el límite de las pensiones al principio constitucional que impide que un servidor público perciba un salario superior al de la Presidencia de la República.

Este enfoque busca cerrar la puerta a las excepciones que han permitido que algunos funcionarios retirados mantengan ingresos significativamente superiores al promedio del sector público.

Funcionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE: en la mira de la iniciativa de Sheinbaum

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece en la sede de la empresa en Ciudad de México, México 26 de julio de 2023. REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

Esta iniciativa responde a la detección de pensiones calificadas de “exorbitantes” en organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde los pagos a ex altos mandos superan con creces el promedio nacional y el ingreso mensual neto de la propia presidenta, que asciende a 134 mil pesos.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, detalló que en Luz y Fuerza del Centro existen 14 mil 73 extrabajadores jubilados, cuyos pagos suman 28 mil 74 millones de pesos anuales. Un total de 9 mil 457 beneficiarios percibe entre 100 mil y un millón de pesos cada mes, mientras que 3 mil 504 personas reciben una jubilación mayor al sueldo neto presidencial.

Buenrostro precisó que persiste el subsidio parcial del Impuesto Sobre la Renta, lo que representa 2 mil 400 millones de pesos adicionales al año. Advirtió: “Esta es la paraestatal que en el proceso de liquidación llevó las pensiones más altas de todo el sector público, representando hasta 140 veces más que el promedio nacional”.

La funcionaria subrayó el contraste con el promedio nacional de pensión, que alcanza apenas 7 mil 92 pesos mensuales de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el año 2024. Destacó que las pensiones en el ISSSTE rondan los 6 mil 600 pesos, y en el IMSS los 8 mil 400 pesos mensuales.