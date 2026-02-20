México

Veterinaria de Sonora genera revuelo al exhibir que tiene solicitudes de pacientes “therians”

La publicación compartida por la clínica en redes sociales provocó debate y cientos de reacciones.

La conversación digital creció rápidamente
La conversación digital creció rápidamente tras difundirse el peculiar caso.

La presencia de los llamados therians —personas que expresan una identidad vinculada al mundo animal y que suelen mostrarse en redes sociales con máscaras y caracterizaciones— continúa generando conversación en distintas partes del país. En esta ocasión, el tema cobró notoriedad en Sonora tras una publicación realizada por una clínica veterinaria de Navojoa.

El Centro Veterinario San José difundió en sus plataformas digitales un mensaje en el que aseguraba haber brindado consulta a un “paciente therian”, lo que de inmediato despertó curiosidad entre los internautas. La doctora Erika Morales, responsable del establecimiento, fue quien compartió el texto que rápidamente comenzó a circular y a generar reacciones divididas.

Usuarios reaccionaron con humor e
Usuarios reaccionaron con humor e incredulidad ante la inesperada revelación en redes.

En la publicación se relataba lo que describían como un acontecimiento inédito en la localidad: la supuesta primera atención médica a una persona identificada bajo esta tendencia. De acuerdo con el mensaje, el “paciente” arribó por cuenta propia, mostró buena conducta durante la revisión y se retiró con indicaciones, tratamiento y hasta la posibilidad de adquirir alimento.

La narrativa, redactada con tono formal, llevó a algunos usuarios a interpretar el contenido como verídico. Sin embargo, hacia el final del texto se incluía una advertencia que aclaraba el carácter humorístico del mensaje: “Los envidiosos dirán que es IA (Inteligencia Artificial), pero si llegaste hasta aquí en tu lectura, sabrás que es una broma”.

Esa línea terminó por confirmar que todo formaba parte de una estrategia creativa que buscaba provocar sonrisas y participación digital. Aun así, la conversación no tardó en escalar, pues mientras ciertos lectores cuestionaban la publicación, la mayoría respondió con comentarios cargados de ironía.

El mensaje compartido en plataformas
El mensaje compartido en plataformas digitales generó debate, memes y miles de reacciones.

Entre las respuestas más compartidas destacó la de un usuario que escribió: “En mi pueblo les llaman ‘nahual’”. Otro comentario que generó múltiples reacciones fue: “¡Y la consulta la pago con su tarjeta de crédito MASTER-CAN!!”. Tampoco faltaron intervenciones con humor más ácido, como: “¿Cuántos años tiene? ¿Ya sacaron el cálculo? Igual lo pueden mandar a dormir si ya está en una edad adulta...”.

El episodio refleja cómo el fenómeno therian continúa posicionándose en la conversación pública y cómo las plataformas digitales se han convertido en el escenario ideal para la creatividad colectiva. Lo que comenzó como una publicación local terminó convirtiéndose en tendencia viral, demostrando que el ingenio en internet puede transformar cualquier historia en un tema de alcance nacional.

