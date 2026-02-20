México

Majo Aguilar vence a Ángela Aguilar y recibe dos galardones en Premio Lo Nuestro 2026

La nieta de Flor Silvestre destacó en la gala realizada en Miami, donde su sencillo “Brujería” junto a Yuridia se impuso frente a duetos de alto perfil

La edición número 38 de Premio Lo Nuestro marcó un momento inesperado al anunciar que Majo Aguilar arrasó en la competencia al obtener dos de los galardones más disputados de la noche. La colaboración de Majo Aguilar con Yuridia se impuso en la categoría Mejor Combinación Femenina gracias al sencillo “Brujería”, desplazando a duetos reconocidos dentro de la música latina y consolidando una nueva etapa en la dinastía Aguilar.

El evento, celebrado el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, destacó por la presencia de 248 nominados distribuidos en 44 categorías, entre los que figuraron ambas artistas como representantes de una de las familias más influyentes en la música mexicana. Majo Aguilar, nieta de Flor Silvestre, desfiló por la alfombra con un vestido blanco satinado y el cabello recogido, mientras los asistentes aguardaban la revelación de los nombres que se alzarían con los premios más codiciados de la noche.

Yuridia y Majo Aguilar triunfan con “Brujería”

Ángela Aguilar acumuló un mayor número de nominaciones, pero ambas fueron contendientes directas en las categorías de Mejor Combinación Femenina y Artista Femenina del Año - Música Mexicana. El triunfo de Yuridia y Majo Aguilar en Mejor Combinación Femenina resultó especialmente significativo, considerando la competencia con agrupaciones como Ha*Ash & Thalía, Emilia, Tini & Nicki Nicole y el dueto entre Yuri & Ángela Aguilar con el tema “Maldita Primavera”. El reconocimiento al sencillo “Brujería” reflejó tanto la recepción entre el público como el impacto en las plataformas digitales de streaming, donde la canción ha sostenido un desempeño destacado.

En la categoría Artista Femenina del Año - Música Mexicana, el galardón volvió a recaer en Majo Aguilar, quien compartió terna con figuras como Aida Cuevas, Ana Bárbara, Angela Leiva, Camila Fernández, Carolina Ross, Chiquis, Lupita Infante, Yuridia y su propia prima, Ángela Aguilar. El resultado posicionó a la nieta de Flor Silvestre como una de las voces emergentes de la música mexicana, dentro de una ceremonia que mantuvo la atención de la audiencia por la fuerza de los apellidos y el peso de la tradición familiar.

La jornada de Premio Lo Nuestro 2026 se distinguió por la ausencia de algunos de los nombres más esperados, pero también por la confirmación de nuevas dinámicas en el reconocimiento a las artistas femeninas del regional mexicano, en un contexto donde la competencia entre miembros de la misma dinastía agrega un matiz adicional al resultado final.

Previo a la ceremonia, la expectativa giraba en torno a la posibilidad de un encuentro entre Ángela Aguilar, Majo Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, quienes han ocupado titulares por sus trayectorias individuales y vínculos familiares, aunque finalmente ninguno de ellos asistió al evento. Según la organización, la ausencia de estos artistas cerró semanas de especulaciones sobre una posible reunión en el escenario.

