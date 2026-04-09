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Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Aún hay registros para recibir más de 9 mil pesos?

La plataforma del programa se habilitó desde el pasado 1 de abril

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El nuevo periodo de registros para Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 2 de abril para que nuevos beneficiarios puedan integrarse.
El nuevo periodo de registros para Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 2 de abril para que nuevos beneficiarios puedan integrarse.

El nuevo periodo de registros para Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 2 de abril para que nuevos beneficiarios puedan integrarse.

El programa va dirigido a personas de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan y consiste en una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

La iniciativa entrega este año a cada aprendiz un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, lo que equivale al salario mínimo en México. Además, también tiene acceso al seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

El siguiente depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el 28 de marzo

La finalidad de la política es ayudar a los jóvenes a generar experiencia de trabajo para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

¿Aún hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro?

La respuesta es sí, aún hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa mantendrá abierta su plataforma oficial hasta que los espacios disponibles se ocupen.

Una vez dentro de la página, se podrá ver el mapa de focalización, ahí, al seleccionar la entidad federativa, se puede consultar qué municipios siguen participando en la actual convocatoria.

  • Verde: municipios abiertos
  • Dorado: ya alcanzaron su meta
  • Rojo: no participa en esta apertura

Desde su inicio, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre de 2025.

El canal principal para dudas, aclaraciones o seguimiento en Jóvenes Construyendo el Futuro (2026) es el centro de atención telefónica 079, disponible las 24 horas.

Desde su inicio, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos (Captura de pantalla)
Desde su inicio, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos (Captura de pantalla)

¿Cómo registrarse al programa en este periodo de inscripciones?

El registro en la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro (jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx) requiere ingresar datos generales para crear un usuario y una contraseña. Posteriormente, se realiza la carga de documentos, que incluye la identificación oficial, un comprobante de domicilio y una fotografía.

La plataforma solicita la confirmación de la ubicación en el mapa digital y luego ejecuta la validación de los documentos presentados. Una vez validados, el aspirante selecciona el área de interés para la capacitación, como administrativa, ventas, oficios u otras ramas laborales. Tras esto, puede revisar los centros de trabajo disponibles y elegir el que se ajuste a sus expectativas. El siguiente paso consiste en postularse al centro de trabajo seleccionado y agendar una entrevista.

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El centro de trabajo dispone de cuatro días para aceptar o rechazar la solicitud. Si la postulación es aceptada, se inicia el periodo de capacitación y el aprendiz comienza a recibir tanto la beca como el seguro médico.

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