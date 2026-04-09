Metro CDMX y Metrobús hoy jueves 9 de abril de 2026

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 9 de abril de 2026.
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