Metro CDMX y Metrobús hoy jueves 9 de abril de 2026

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 9 de abril de 2026.

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