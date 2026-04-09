¿Ganas menos de 20 mil pesos? Así podrá beneficiarte una iniciativa sobre el ISR

La propuesta fiscal que busca transformar el ingreso de los trabajadores FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Trabajadores con salarios bajos dejarían de pagar ISR si prospera la propuesta que impulsa la secretaria de la Comisión de Hacienda, Marybel Villegas Canché (Morena) en la Cámara de Diputados.

Pero, ¿Qué es el ISR? En México, tanto las personas físicas - quienes prestan servicios profesionales a empresas- como las personas morales (organizaciones o asociaciones conformadas por varias personas) están obligadas a contribuir con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esta aportación se aplica sobre tus ganancias y es obligatoria. Con los recursos recaudados el gobierno garantiza servicios esenciales para la sociedad como salud, educación, cultura, etcétera además de que se invierte en obra pública, entre muchas otras cosas.

El ISR representa la principal fuente de ingresos tributarios del país aunque también tiene ingresos por otro tipo de impuestos como el IVA o el IEPS y constituye un mecanismo fundamental para sostener el funcionamiento del Estado.

En este caso, la iniciativa prevé blindar el mínimo vital como un derecho constitucional y eximir de ISR a quienes ganen menos de 20 mil pesos mensuales, para garantizar que nadie pague gravámenes sobre ingresos destinados exclusivamente a cubrir gastos de alimentación, vivienda, salud y educación.

De acuerdo con la diputada de Morena, la propuesta contempla dos modificaciones legislativas:

reformar el artículo 4º de la Constitución para establecer el derecho a un ingreso mínimo vital como garantía humana;

ajustar el artículo 90 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de modo que los recursos equivalentes a ese umbral queden exentos de ISR en todo el país.

La diputada subraya que “el mínimo vital no es asistencialismo, es justicia fiscal”. El objetivo es fijar un tope explícito para el cobro de impuestos a los ingresos de los trabajadores, colocando la dignidad humana en el centro de la política fiscal.

Villegas Canché remarca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoce el mínimo vital como un derecho fundamental, en línea con los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

El proyecto establece que toda persona tendrá derecho a un ingreso suficiente para cubrir necesidades básicas, y solo el excedente a esa cantidad podrá ser gravado. La diputada indica que primero debe garantizarse la subsistencia y, solo después, la contribución al gasto público.

Captura de pantalla de una publicación de Marybel Villegas Canché en X (anteriormente Twitter) donde anuncia una reforma para proteger el mínimo vital de los trabajadores y evitar impuestos a los más vulnerables. (X de diputada federal Marybel Villegas Canché del estado de Quintana Roo)

Impacto potencial de la reforma en la recaudación fiscal y sectores beneficiados

La legisladora no estima el efecto concreto de la medida en la recaudación, aunque sostiene que el costo fiscal sería menor comparado con el beneficio que recibirán las familias con menores ingresos.

Villegas Canché anticipa que la reforma tendrá repercusión nacional, aunque el impacto más inmediato se dará entre la clase trabajadora de Quintana Roo.

Argumenta que no todo ingreso puede ser gravado, sino únicamente aquel que denote “una verdadera capacidad económica”. Con esta lógica, señala la diputada, el Estado reconoce que la dignidad humana debe situarse por encima de cualquier obligación tributaria.

La propuesta pretende que, al elevar el mínimo vital a rango constitucional, ningún trabajador de bajos ingresos sea considerado contribuyente con plena capacidad adquisitiva.

Reconocimiento legal y antecedentes del mínimo vital en México

El concepto de mínimo vital ha sido previamente reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo define como un derecho fundamental vinculado a la subsistencia digna.

Este principio ha servido de base para resoluciones judiciales en materia laboral y fiscal, consolidando su relevancia en la política pública y el diseño de derechos sociales en México.