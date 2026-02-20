Con llamadas y cobros excesivos: así opera la red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG sancionada por EEUU

El CJNG es liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". (Jesús Avilés/Infobae)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó una red de fraude de tiempo compartido que sería liderada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit.

Los datos refieren que desde hace décadas los cárteles mexicanos han tenido como víctimas a ciudadanos estadounidenses a los que les ofrecen, a través de centros de llamadas con operadores que hablan inglés fluido, pasar unas vacaciones en Puerto Vallarta, Jalisco, y sus alrededores, conocidos como Bahía de Banderas.

Como parte de la diversificación de las actividades ilícitas de las organizaciones criminales, este modelo vacacional ha sido implementado para fortalecer sus ingresos más allá del narcotráfico.

El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es identificado como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas que han ampliado sus actividades con el robo de combustible, la extorsión, el fraude de tiempos compartidos, entre otras.

Kovay Gardens, el complejo sancionado por EEUU

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

El Departamento del Tesoro detalló que el complejo Kovay Gardens, ubicado en Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, cuenta con un sistema especializado de fraude en el que realizan llamadas automáticas para atraer a compradores potenciales a presentaciones del complejo vacacional para motivar a que lo contraten.

Los datos señalan que este complejo promete a sus propietarios de tiempo compartido que podrán generar ingresos alquilando sus semanas no utilizadas, además de que realizan cobros excesivos de manera sistemática en sus tarjetas de crédito.

De manera posterior, los datos de los clientes son compartidos a centros de llamadas que se dedican a realizar fraudes de reventa, realquiler y revictimización de tiempo compartido.

Desde 2012 el CJNG tomó el control de los tiempos compartidos en Puerto Vallarta: EEUU

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

En la acusación se menciona que desde 2012 el CJNG tiene el control de los complejos vacacionales en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, a través de estafas que pueden durar años.

Su modo de operar comienza con la obtención de información sobre los propietarios, a quienes contactan a través de sus centros de atención telefónica afirmando ser corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido externos con sede en EEUU.

Entre los modos de engaño se encuentran estafas de realquiler de tiempo compartido y estafas de inversión en este sistema vacacional, en los cuales se pide a las víctimas que paguen cuotas o impuestos por adelantado antes de recibir el monto que supuestamente se les debe.

“Este dinero nunca llega, y se les dice continuamente que paguen “cuotas” e “impuestos” adicionales para finalizar las transacciones", señaló el Departamento del Tesoro.

Sus sistema de fraude también incluye la revictimización, en las que engañan a los propietarios para solicitarles más dinero.

Fueron sancionadas cinco personas y 13 empresas ligadas a Kovay Gardens

Tagayas, Tolín, Johnny Hood y Palacios Rodríguez Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

Además de Kovay Gardens fueron sancionados Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo al que se le señala por mantener negocios con narcotraficantes y el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., quien fue sancionado de manera previa por fraudes de tiempo compartido y que es identificado por nexos con el CJNG.

También fueron sancionadas 13 empresas relacionadas con Rivera Miramontes y cuatro más relacionadas con dos presuntos integrantes del CJNG.

EEUU sancionó, además, a cuatro lugartenientes de la organización ciminal:

Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “ Tagayas ”

José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “ Tolín ”, quien tiene vínculos familiares con “El Mencho”.

Jonathan Faustino Ríos González, alias “ Johnny Hood ”, encargado de operar las salas de control de fraude.

José Eduardo Palacios Rodríguez, quien opera las salas de control de fraude de tiempo compartido.