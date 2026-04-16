Desmantelan call center clandestino donde engañaban con supuestos accidentes automovilísticos a empresas en Jalisco

Foto: Fiscalía de Jalisco

El hallazgo de un nuevo call center clandestino en Guadalajara, Jalisco, llevó a la detención de dos personas que presuntamente operaban esquemas de fraude telefónico dirigidos a empleados de empresas.

La acción policial ocurrió tras una denuncia ciudadana que permitió a la Vicefiscalía de Delitos Patrimoniales iniciar una investigación formal y cumplimentar una orden de cateo en un inmueble de la colonia Antigua Penal de Oblatos.

Durante el operativo, Luis Arturo “N” y Martín “N” fueron sorprendidos en el inmueble. Uno de ellos, según la Fiscalía General del Estado, estaba en comunicación con una posible víctima en ese mismo momento.

De acuerdo con Salvador González de los Santos, fiscal general del estado, los detenidos intentaron sobornar a los agentes con dinero en efectivo y un vehículo para evitar su captura. Esto derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público inicialmente por el delito de cohecho.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar la posible comisión de otros ilícitos relacionados con el fraude.

El esquema de fraude telefónico y lo asegurado por las autoridades

Imagen ilustrativa. (Secretaría de Seguridad de Jalisco)

Según la Fiscalía, el modus operandi de los implicados se llevaba a cabo mediante llamadas a empleados de negocios y empresas, informándoles que sus superiores habían sufrido un accidente automovilístico y que los seguros de sus vehículos estaban vencidos.

Para hacer creíble la historia, los presuntos responsables recopilaban información previa sobre las potenciales víctimas, reforzando así el engaño.

En la finca intervenida, los agentes aseguraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, libretas con datos de posibles víctimas, directorios telefónicos, dispositivos de manos libres y una pistola de postas. Estos elementos, de acuerdo con la autoridad, forman parte de las pruebas que vinculan el inmueble y a los detenidos con la actividad fraudulenta.

Resultados y contexto de la lucha contra el fraude en Jalisco

El desmantelamiento de este centro de operaciones se enmarca en la estrategia estatal para reducir la incidencia de fraudes en Jalisco. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer bimestre de 2026 se reportaron mil 497 denuncias de fraude en el estado, lo que significa una reducción del 18% frente al mismo periodo del año anterior y un 46% menos que en 2024.

Foto: Fiscalía de Jalisco

Operativos similares ya se habían registrado, como el ocurrido semanas atrás en el barrio de San Andrés, donde la Fiscalía capturó a cinco personas y aseguró objetos relacionados con fraudes telefónicos. En aquella ocasión, el modus operandi consistía en simular llamadas de instituciones bancarias.

Los resultados de estos procedimientos, según la autoridad, refuerzan el compromiso de las instituciones de justicia con la investigación y prevención de delitos patrimoniales. La Fiscalía subrayó que las acciones coordinadas y la atención a denuncias ciudadanas han sido clave para debilitar las redes de fraude telefónico y proteger el patrimonio de la sociedad jalisciense.