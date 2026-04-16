México

Nunca es tarde para aprender: ¿Quién es la persona más longeva en lograr un doctorado en México?

Mientras criaba a sus cuatro hijos, estudiaba por las noches y madrugadas

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Marta Elena Guerra, la persona más longeva en obtener el grado de doctorado en la UNAM. (UNAM)

Al pasar el tiempo, llegar a cierta edad comienza a significar la acumulación de experiencias y nuevas formas de ver la vida. Para Marta Elena Guerra Treviño, de 89, fue la oportunidad de obtener un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y continuar aprendiendo.

“Es una satisfacción increíble el lograr una meta fijada tres décadas antes”, compartió con entusiasmo para una entrevista con la institución académica desde el hogar que ha sido testigo de su desarrollo como profesionista, docente, madre y mujer.

Hoy, se ha convertido en la persona más longeva en obtener un doctorado en la Máxima Casa de Estudios. Aunque desde joven deseaba formarse en esta escuela, fue hasta los 42 años cuando inició su licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras.

Su camino académico estuvo marcado por la disciplina. Desde niña mostró inclinación por la educación, aunque también enfrentó retos familiares y escolares. Su interés por los idiomas comenzó durante su formación en Estados Unidos y Canadá, donde descubrió su pasión por el francés y las letras.

Trayectoria en la UNAM

El ingreso a la UNAM representó para Marta Elena una mezcla de emoción y temor. A pesar de las dificultades iniciales con el Sistema de Universidad Abierta, decidió continuar gracias al apoyo de sus profesoras y compañeras. La Facultad se convirtió en su segundo hogar.

Mientras criaba a sus cuatro hijos, estudiaba por las noches y madrugadas. Se tituló con mención honorífica a los 46 años y poco después comenzó a impartir clases en el Departamento de Lenguas, donde permaneció durante cuatro décadas. Su vocación docente dejó huella en generaciones de estudiantes.

UNAM
Marta Elena, doctora en Pedagogía de la UNAM. (UNAM)

Su formación continuó con una maestría en Letras Inglesas, experiencia que fortaleció su amor por la literatura. “Tuve una profesora estupenda, egresada de Teatro, Luisa Josefina Hernández. Gracias a ella, mi gusto por la literatura creció. Cursé 18 meses más sólo por tomar clases con ella, yo ya no tenía prisa”, señaló.

Vida unida a las aulas

Tras el fallecimiento de su esposo, encontró en la Universidad un espacio de apoyo y crecimiento. Más adelante decidió cursar el doctorado en Pedagogía, motivada por el deseo de superarse y demostrar que podía alcanzar un nuevo grado académico.

El 13 de febrero de 2026 presentó su examen doctoral, convirtiéndose en la persona de mayor edad en lograrlo en la UNAM. Días después, recibió su título rodeada de familiares, colegas y autoridades universitarias que reconocieron su trayectoria.

Lejos de detenerse, mantiene su vínculo con el aprendizaje. Convencida de seguir explorando nuevas áreas, afirmó: “Voy a estudiar herbolaria porque ya me realicé en lo que yo quería y ahora esto es por gusto, para ver si puedo ayudar a los demás a que no tomen tanta pastilla”.

Su historia refleja que el estudio no tiene límites de edad.

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