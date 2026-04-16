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Edomex busca ampliar protección a periodistas, contempla gastos funerarios y formación profesional

Esta medida busca proporcionar respaldo inmediato y digno a las familias, evitando que se enfrenten a cargas económicas adicionales en momentos críticos

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Sin castigo ni consecuencias, los asesinatos de periodistas en México
Periodistas de diferentes medios de comunicación protestan por los asesinatos a periodistas, el 25 de enero de 2022, en la Plaza de Armas, en Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

El Congreso del Estado de México revisará una propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reforzar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

La iniciativa plantea reformas a la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, con el fin de establecer un sistema de apoyo más amplio y adaptado a las necesidades actuales de estos sectores.

El documento fue leído en sesión deliberante de la LXII Legislatura por el diputado Esteban Juárez Hernández, quien subrayó la importancia de garantizar condiciones de seguridad, dignidad y bienestar para quienes ejercen estas actividades.

Entre las modificaciones propuestas, destaca el acceso a apoyos para gastos funerarios en los casos en que periodistas o defensores pierdan la vida a consecuencia de riesgos asociados a su labor.

Esta medida busca proporcionar respaldo inmediato y digno a las familias, evitando que se enfrenten a cargas económicas adicionales en momentos críticos.

Además, la iniciativa plantea el fortalecimiento de programas de capacitación y formación continua, con énfasis en seguridad, autoprotección y desarrollo profesional, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar el ejercicio de estas profesiones.

El proyecto incluye el acceso sin discriminación a programas sociales ya existentes, al reconocer que la estabilidad económica y social es un factor clave para disminuir la vulnerabilidad.

Foto: (Congreso Edomex)
Foto: (Congreso Edomex)

También contempla el acceso efectivo a servicios de salud, tanto a través del IMSS-Bienestar como del esquema de aseguramiento para periodistas independientes del IMSS. De este modo, se pretende cubrir una de las principales demandas del gremio, especialmente para quienes carecen de una relación laboral formal.

La iniciativa contempla la incorporación de prendas u otros instrumentos de identificación voluntaria para periodistas y personas defensoras, siempre bajo un enfoque preventivo y respetando la privacidad de los beneficiarios.

El uso de estos instrumentos sería libre y voluntario, en concordancia con estándares internacionales. Además, el proyecto establece un enfoque diferenciado para quienes pertenecen a comunidades indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, personas migrantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, de modo que las medidas de protección y atención se adapten a sus contextos culturales y sociales.

Consejo Consultivo y representación regional

El fortalecimiento operativo del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México es otro de los puntos relevantes de la iniciativa.

Se propone reducir el número de integrantes, ya que la obligación de contar con suplentes por cada miembro dificultaba su funcionamiento. Asimismo, se plantean criterios transparentes y públicos para el nombramiento de los miembros, así como la incorporación de una participación regional equilibrada.

El objetivo es asegurar la representación de las distintas zonas estatales y que las decisiones del consejo se enriquezcan con la experiencia de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Durante la discusión, el diputado Israel Espíndola López resaltó que la propuesta busca fortalecer la protección para sectores históricamente vulnerados y expresó que la iniciativa refleja la sensibilidad de la gobernadora y la disposición del Congreso local para avanzar hacia un estado más justo.

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