Del embarazo infantil a la ideología incel: estos son los pendientes de Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández dejó como pendiente la presentación de la estrategia contra el matrimonio infantil. | Jovany Pérez

Citlalli Hernández Mora renunció a la Secretaría de las Mujeres tras ocupar el cargo por un año y medio, durante el cual no solo consolidó la primera dependencia federal dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, sino que también impulsó diversas acciones comtra la violencia de género.

Sin embargo, la funcionaria federal también deja diversos pendientes de gran relevancia, que van desde la estrategia contra el matrimonio forzado y con ello, el embarazo infantil, hasta el combate a la ideología machista.

Esto último, cobró una mayor relevancia ante la percepción de un aumento en el contenido digital que promueve mensajes en contra de las mujeres, en algunos casos ligado a la llamada ideología INCEL.

¿Cuáles son los pendientes en la Secretaría de las Mujeres?

Estrategia contra el matrimonio forzado y embarazo infantil

En junio del 2025, Infobae Mx denunció en la conferencia mañnera de la presidenta Claudia Sheinbaum la difusión de una lista de al menos 30 casos registrados por la Secretaría de Salud federal, sobre mujeres menores de edad, de entre 13 y 17 años que tuvieron hijos con hombres de hasta 60 años de edad.

Estos casos se ligaron a los matrimonios forzados y con ello, a casos de abuso sexual infantil, principalmente en estados como Chiapas y Guerrero, donde esto prevalece como parte de las “tradiciones y costrumbres” de algunas regiones.

No obstante, dio pie a que la Secretaría de las Mujeres anunciara una estretegia para combatir el matrimonio forzado y los embarazos infantiles por estas “prácticas”.

A casi un año de la denuncia, la dependencia aún no ha presentado la estrategia.

Sin embargo, en marzo pasado, en entrevista con Infobae Mx, Hernández Mora anunció que la estrategia ya está lista y se tenía previsrto comenzarla en abril, enfocada en 50 municipios.

El plan contempla la participación de promotoras territoriales, articuladas con el sector salud y fiscalías estatales, además de Centros LIBRE y la Estrategia Nacional de Atención al Embarazo Adolescente.

Asimismo, se busca fortalecer protocolos de atención en escuelas, clínicas y comunidades, especialmente donde la unión forzada de menores es común. La estrategia se implementará en varios estados, incluyendo Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Ciudad de México.

Combate al machismo

Citlalli Hernández abordó el fenómeno incel comoun reto emergente,especialmente entre jóvenes expuestos a discursos violentos en el entorno digital

Comunidades incel y la respuesta institucional

Persiste el reto de atender fenómenos emergentes como las comunidades incel y los discursos de odio en entornos digitales.

En entrevista con Infobae MX, Citlalli Hernández reconoció que este fenómeno afecta principalmente a jóvenes expuestos a mensajes violentos en línea.

Desde la Secretaría de las Mujeres, se han impulsado estrategias preventivas, como asambleas de escucha en escuelas de nivel medio superior y el trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Pública para abordar inquietudes propias de la adolescencia.

Hernández advirtió sobre el riesgo de que estos espacios crezcan y deriven en actos violentos si no se atienden de forma integral.

Subrayó que es fundamental incluir a los hombres en las estrategias de prevención para evitar reacciones de aislamiento o rechazo frente al avance de los derechos de las mujeres.

Como parte de la respuesta institucional, la Secretaría ha promovido la entrega de cartillas de derechos y actividades de discusión en municipios con alta incidencia de violencia.