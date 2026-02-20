México

Amanda Miguel defiende a Belinda de las críticas y anuncia que unirán sus voces en una producción propia

Después de deslumbrar al público con “Él me mintió”, la intérprete reveló que están en pláticas para trabajar juntas nuevamente

Amanda Miguel revela posible colaboración
Amanda Miguel revela posible colaboración musical con Belinda mientras graba en Madrid para la serie Carlota. (YouTube: Prime Video // IG: @yoamandamiguel)

Amanda Miguel sorprendió a propios y extraños al revelar en una reciente conferencia de prensa que podría colaborar con Belinda, quien actualmente reside en Madrid, España, como parte de las grabaciones de la serie Carlota.

Cabe recordar que en julio de 2025 ambas artistas sorprendieron a los seguidores de Mentiras, la serie, al intérpretar juntas “Él me mintió” durante un evento en Los Ángeles.

Belinda recibe disco de platino por "Mentiras, la serie" Crédito: Instagram: @belindapop

¿Amanda Miguel y Belinda volverán a unir sus voces?

A casi un año de su sorpresiva aparición juntas, la esposa de Diego Verdaguer confesó estar interesada en trabajar junto a la intérprete de éxitos como “Luz sin gravedad” y “Cactus”.

“Para mí Belinda canta y muy bonito, tiene una voz preciosa y sí tiene mucho talento”, dijo en referencia a las críticas que la cantante recibió por su interpretación de “Él me mintió”.

“Ya se van a enterar muy pronto, hay una canción muy bonita que ella quiere grabar y sí, ya se la hemos producido precioso para que cuando ya se desocupe, le ponga voz y quede preciosa para que ustedes la disfruten”, agregó.

En julio de 2025, Amanda
En julio de 2025, Amanda Miguel y Belinda sorprendieron a los fans al interpretar juntas 'Él me mintió' en Los Ángeles. Credito: cuartoscuro

Asimismo, la intérprete de clásicos como “Castillos” y “Mi buen corazón” dejó claro que su interés por trabajar junto a la también actriz viene de que busca que su talento sea reconocido sin prejuicios sobre su vida personal y sentimental.

“Cada quien canta de acuerdo a su voz, ella tiene voz, cantan con el tono mío, es hermosa y sí tiene mucho talento”, resaltó.

Pese a que ahora mismo no cuenta con la fecha exacta de su lanzamiento junto a Belinda, Amanda Miguel aseguró que ya están en pláticas y podría convertirse en una de sus canciones más aclamadas.

Una nueva canción producida por
Una nueva canción producida por Amanda Miguel espera la participación vocal de Belinda, quien aún no tiene fecha confirmada para el lanzamiento. Crédito: YT, Belinda

Amanda Miguel también busca trabajar con Cazzu

Además de su interés por interpretar junto a Belinda un sencillo muy especial, la cantante reveló que está abierta a trabajar con Cazzu, quien al igual que Belinda, es expareja de Christian Nodal.

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho ella como mujer porque es un portento de mujer, es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo y todo, es muy atractiva”, señaló.

Por el momento, no existe un proyecto confirmado con la intérprete argentina, pero sus declaraciones ya están causando revuelo entre los internautas.

Amanda Miguel expresa su interés
Amanda Miguel expresa su interés en trabajar también con Cazzu, expareja de Christian Nodal, resaltando su atractivo y su personalidad artística. (Instagram: Belinda)

Así fue la aparición de Belinda y Amanda Miguel juntas

A través de un video ampliamente difundido en redes sociales, se observa a las artistas colaborar para la intérpretación de “Él me mintió” durante un evento en Los Ángeles.

Sin esperarlo, se robaron las miradas de los presentes e internautas, pues Belinda dio a conocer el momento en sus redes con el texto: “Un momento espontáneo que recordaré por siempre. Gracias, Amanda Miguel”.

Amanda MiguelBelindaColaboraciónÉl me mintiómexico-entretenimientomexico-noticias

