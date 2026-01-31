México

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

La cantante se mudó temporalmente a España para grabar la serie inspirada en la esposa de Maximiliano de Habsburgo

Belinda sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un radical cambio de look.

La cantante transformó su icónica melena rubia a un castaño oscuro, esto con motivo de su caracterización para interpretar a la única emperatriz que ha tenido México, Carlota, en la serie inspirada en su historia.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos aplaudieron el nuevo look de la también actriz, otros señalaron que se ve más joven.

La cantante arrancó las grabaciones de la bioserie inspirada en Carlota de Habsburgo. | TikTok: @only._.mine1
  • "Se puede quedar pelona y yo seguiré amando como se ve esa mujer."
  • "Siempre se va a ver de 20."
  • "Me encanta! Se ve más joven."
  • "Se ve super chiquita y preciosa. A esta mujer todo le queda bien porque es espectacular, qué bárbara."
  • “La que es linda, es linda.”
  • “Se ve super jovencita.”

¿Qué se sabe sobre la serie Carlota?

La información sobre la serie cae a cuenta gotas. Hasta el momento, se especula que constará de 10 episodios y Belinda compartirá créditos con Mabel Cadena (Black Panther: Wakanda Forever), Jaime Lorente (La Casa de Papel) y Miguel Ángel Silvestre (Velvet).

Gracias a las fotografías que compartió la cantante en sus redes sociales y un mensaje del productor, Carlos Quintanillas, se sabe que ya arrancaron las grabaciones. Ahora, solo queda esperar a que se anuncie la fecha de estreno.

Belinda podría reencontrarse con Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar este 2026

Ya pasaron cuatro años desde que la estrella pop y el intérprete de regional mexicano terminaron su compromiso matrimonial; no obstante, siguen dando de qué hablar por su romance.

El próximo 19 de febrero podrían reencontrarse en el Kaseya Center de Miami, Florida, pues se llevará a cabo la 38 entrega de Premios Lo Nuestro y ambos fueron nominados en distintas categorías.

Eso no es todo, pues también podrían asistir Cazzu (exnovia del cantante y madre de su única hija) y Ángela Aguilar (su actual esposa).

Christian Nodal comenzó un romance con Cazzu meses después de terminar con Belinda; esa relación tampoco funcionó y después salió con Ángela Aguilar.

En qué categorías están nominados

Christian Nodal

  • Artista Masculino del Año – Música Mexicana
  • Canción del Año – Música Mexicana por “El Amigo”
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amé”
  • Álbum del Año – Música Mexicana por “¿Quién + como yo".

Ángela Aguilar

  • Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri
  • Colaboración del Año – Pop, por “Abrázame” con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
  • Artista Femenina del Año – Música Mexicana
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Cazzu

  • Artista Pop Femenina del Año
  • Canción del Año – Pop por “Con Otra”

Belinda

  • Colaboración del Año – Música Mexicana por “300 Noches” con Natanael Cano

