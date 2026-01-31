Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

(IG: @belindapop)

Belinda sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un radical cambio de look.

La cantante transformó su icónica melena rubia a un castaño oscuro, esto con motivo de su caracterización para interpretar a la única emperatriz que ha tenido México, Carlota, en la serie inspirada en su historia.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos aplaudieron el nuevo look de la también actriz, otros señalaron que se ve más joven.

La cantante arrancó las grabaciones de la bioserie inspirada en Carlota de Habsburgo. | TikTok: @only._.mine1

"Se puede quedar pelona y yo seguiré amando como se ve esa mujer."

"Siempre se va a ver de 20."

"Me encanta! Se ve más joven."

"Se ve super chiquita y preciosa. A esta mujer todo le queda bien porque es espectacular, qué bárbara."

“La que es linda, es linda.”

“Se ve super jovencita.”

¿Qué se sabe sobre la serie Carlota?

La información sobre la serie cae a cuenta gotas. Hasta el momento, se especula que constará de 10 episodios y Belinda compartirá créditos con Mabel Cadena (Black Panther: Wakanda Forever), Jaime Lorente (La Casa de Papel) y Miguel Ángel Silvestre (Velvet).

(IG: @belindapop)

Gracias a las fotografías que compartió la cantante en sus redes sociales y un mensaje del productor, Carlos Quintanillas, se sabe que ya arrancaron las grabaciones. Ahora, solo queda esperar a que se anuncie la fecha de estreno.

Belinda podría reencontrarse con Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar este 2026

Ya pasaron cuatro años desde que la estrella pop y el intérprete de regional mexicano terminaron su compromiso matrimonial; no obstante, siguen dando de qué hablar por su romance.

Belinda en España. (Captura de pantalla)

El próximo 19 de febrero podrían reencontrarse en el Kaseya Center de Miami, Florida, pues se llevará a cabo la 38 entrega de Premios Lo Nuestro y ambos fueron nominados en distintas categorías.

Eso no es todo, pues también podrían asistir Cazzu (exnovia del cantante y madre de su única hija) y Ángela Aguilar (su actual esposa).

Christian Nodal comenzó un romance con Cazzu meses después de terminar con Belinda; esa relación tampoco funcionó y después salió con Ángela Aguilar.

En qué categorías están nominados

Christian Nodal

Artista Masculino del Año – Música Mexicana

Canción del Año – Música Mexicana por “El Amigo”

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amé”

Álbum del Año – Música Mexicana por “¿Quién + como yo".

Ángela Aguilar

Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri

Colaboración del Año – Pop, por “Abrázame” con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Cazzu

Artista Pop Femenina del Año

Canción del Año – Pop por “Con Otra”

Belinda

Colaboración del Año – Música Mexicana por “300 Noches” con Natanael Cano