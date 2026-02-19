Sheinbaum le pone fecha a presentación de la reforma electoral, descarta aumentar número de diputados

Sheinbaum indicó que el martes presentará el proyecto de la reforma electoral. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la fecha en que presentará el proyecto de reforma electoral, con la cual buscará modificar la asignación de diputados plurinominales y el presupuesto que se destina para las elecciones en México, entre otras acciones.

La mandataria informó que presentará la iniciativa el próximo martes, 24 de febrero. Anteriormente, mencionó que esto sería durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...