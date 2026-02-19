México

Sheinbaum le pone fecha a presentación de la reforma electoral, descarta aumentar número de diputados

La presidenta indicó que presentará el proyecto la próxima semana

Guardar
Sheinbaum indicó que el martes
Sheinbaum indicó que el martes presentará el proyecto de la reforma electoral. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la fecha en que presentará el proyecto de reforma electoral, con la cual buscará modificar la asignación de diputados plurinominales y el presupuesto que se destina para las elecciones en México, entre otras acciones.

La mandataria informó que presentará la iniciativa el próximo martes, 24 de febrero. Anteriormente, mencionó que esto sería durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumreforma electoralCámara de Diputadosmexico-noticiasLa MañaneraPolítica Mexicana

Más Noticias

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: entran en vigor nuevas reglas de operación, estos son los cambios aprobados

Se mantiene apoyo de 2 mil 500 pesos de manera bimestral

Mujeres con Bienestar Edomex 2026:

Día del pulque en la UNAM: talleres, charlas y actividades gratis que habrá en el Jardín Botánico

Te damos los detalles para que vivas una jornada de aprendizaje sobre esta ancestral bebida

Día del pulque en la

México y la UE impulsan modernización de acuerdo bilateral para eliminar 99% de aranceles y fortalecer comercio

Entre los sectores más beneficiados serán el agroalimentario, el farmacéutico y el energético, derivado de las garantías de inversión que se están proyectando dentro del acuerdo bilateral

México y la UE impulsan

FMF homenajea a Justino Compeán por su gestión al frente del futbol mexicano

Mikel Arriola encabezó la ceremonia en la que se subrayó el legado del exdirigente como presidente de la FMF y presidente honorario de la FIFA

FMF homenajea a Justino Compeán

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de febrero: retiran motocicletas por no cumplir el reglamento en Huixquilucan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparecidos en México: por qué

Desaparecidos en México: por qué motivo los cárteles secuestrarían a mujeres, según exagente de la DEA

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

Sentencian a dos hombres por transportar más de 30 migrantes extranjeros en una camioneta en Oaxaca

Cae “El Mapache” en Mazatlán, operador del Cártel de Sinaloa que se escapó en el Culiacanazo

EEUU destaca decomiso de más de 4 mil armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles

ENTRETENIMIENTO

Día del pulque en la

Día del pulque en la UNAM: talleres, charlas y actividades gratis que habrá en el Jardín Botánico

Así fue el último parte médico de Daniel Bisogno: con nula esperanza de vida por falla multiorgánica y anemia severa

Eduardo España lamenta que influencers desplacen a actores de las obras de teatro

Festival Mezcal, Queso y Vino 2026 en Edomex: precios, cuándo y dónde será

Feria del Pulque y la Barbacoa 2026: fechas, horarios, actividades y sede en CDMX

DEPORTES

Pumas vs Rayados de Monterrey:

Pumas vs Rayados de Monterrey: cuándo y dónde ver el encuentro de la jornada 7 en la Liga Mx

FMF homenajea a Justino Compeán por su gestión al frente del futbol mexicano

¿Vacas sagradas en la Selección Mexicana? Exentrenador de porteros revela imposición de Memo Ochoa sobre Corona

Thiago Espinosa respalda al América tras caer en el Clásico Nacional: “El grupo está más unido que nunca”

Isaac del Toro mantiene el segundo lugar tras la etapa 4 del UAE Tour