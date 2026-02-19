México

Poncho de Nigris enfurece contra los ‘therians’ y pide que dejen en paz a la sociedad: “Gente trastornada”

El influencer regiomontano alzó la voz en redes cuestionando la popularidad de quienes se identifican como animales

Poncho de Nigris, influencer regiomontano,
Poncho de Nigris, influencer regiomontano, lanzó un duro mensaje en redes sociales contra el auge del movimiento therian entre jóvenes mexicanos (Foto: YouTube)

La polémica en torno a las comunidades “therian”, personas que se identifican psicológica o espiritualmente como animales, ha tomado fuerza después de que figuras como Poncho de Nigris expresaran su rechazo ante el auge de este fenómeno en redes sociales.

El debate sobre la identidad y los límites de la autoexpresión digital se intensifica, mientras encuentros y testimonios de jóvenes que asumen esta identidad se multiplican en México y otras partes del mundo.

La dura crítica de Poncho de Nigris a los ‘therians’

Poncho de Nigris utilizó sus redes sociales para manifestar su molestia por la popularidad del movimiento therian. El influencer y empresario regiomontano reclamó públicamente:

“Ya basta con la gente trastornada, ya tenemos mucho con los que somos y que estamos medio locos”. Su mensaje, difundido en video, apuntó a que la identidad therian representa, a su juicio, una división innecesaria entre humanos y animales, y pidió cerrar filas ante lo que considera una tendencia perjudicial.

La viralización de casos y
La viralización de casos y testimonios therian en plataformas como TikTok aumentó la visibilidad y el debate público sobre identidad animal (Imagen por IA)

“Sinceramente le quiero decir algo, yo creo que puede ser polémico, pero espero que no. Ahora con la onda de que la gente se creen perros, todos los therians, sinceramente lo único que quiero decir es déjennos en paz. Somos seres humanos, déjennos en paz porque ya estamos lo suficientemente trastornados con lo que tenemos como para que ahora se crean perros", dijo De Nigris.

Desde plataformas como TikTok, la comunidad therian ha ganado mayor visibilidad mediante videos y testimonios de adolescentes que aseguran identificarse como animales.

La viralización de casos, como el ocurrido recientemente en Córdoba, Argentina, donde una joven therian mordió a una niña de 14 años, aceleró aún más la discusión y el escrutinio público sobre el tema.

A diferencia de los furries,
A diferencia de los furries, los therians consideran su identidad animal como parte intrínseca de su ser, no como una afición recreativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y significado del fenómeno therian

El concepto “therian” proviene de la palabra griega thēríon (bestia) y ánthrōpos (humano), y deriva de “therianthrope” o teriantropía. Hace referencia a personas que sienten una conexión interna y perdurable con un animal específico, conocido como “theriotype”, no solo desde un plano emocional, sino también espiritual o psicológico.

A diferencia de los furries, quienes disfrutan representar animales antropomorfos como afición, los therians consideran su identidad animal como intrínseca e inseparable de su ser.

Su origen contemporáneo está vinculado a los foros y comunidades digitales surgidas en la década de 1990, en los que los usuarios compartían experiencias de identificación animal.

Poncho de Nigris abre debate
Poncho de Nigris abre debate tras arremeter contra el fenómeno therian en México (Captura de pantalla/@ponchodenigris)

El fenómeno cobró impulso gracias a la exposición en redes sociales, donde jóvenes documentan sus comportamientos, reflexiones y uso de accesorios relacionados con su theriotype.

En fechas recientes, se han publicitado encuentros en México en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, León, Pachuca y otras, atrayendo a cientos de asistentes.

Durante estos eventos, las actividades incluyen quadrobics (desplazamiento en cuatro extremidades), uso de máscaras animales y compartición de experiencias personales.

