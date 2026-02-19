México

Para qué sirve limpiar tu puerta con canela

En varias culturas, este sencillo ingrediente se usa buscando atraer la buena suerte y el bienestar familiar

Muchas personas usan este aroma
Muchas personas usan este aroma cálido en puertas para renovar las sensaciones y crear un clima de armonía en sus espacios, siguiendo creencias populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar canela en la puerta del hogar es una práctica popular que ha ganado presencia en distintas culturas por sus supuestos beneficios energéticos y simbólicos.

Más allá de su aroma cálido y agradable, la canela se utiliza en rituales domésticos con la intención de atraer prosperidad, armonía y protección.

Aunque no existen evidencias científicas que respalden estos efectos, muchas personas recurren a este sencillo gesto como parte de sus tradiciones para renovar el ambiente y fortalecer la sensación de bienestar en casa.

Cuáles son los beneficios de limpiar las puertas de tu casa con canela

En muchas culturas limpiar las puertas de la casa con canela se utiliza en rituales de limpieza y armonización del hogar por sus supuestos efectos simbólicos y energéticos.

Entre sus beneficios, atribuidos según la tradición popular, se encuentran las siguientes:

  • Atraer prosperidad: Se cree que la canela ayuda a atraer abundancia y bienestar económico al hogar.
  • Eliminar energías negativas: Limpiar puertas con canela se asocia con la protección del espacio y la eliminación de influencias negativas.
  • Favorecer la armonía: Se utiliza para promover un ambiente de paz y buena convivencia dentro de la casa.
  • Aromatizar el ambiente: El aroma cálido y agradable de la canela puede contribuir a crear una sensación de confort en el hogar.
Cómo colocar canela en la puerta de tu hogar para obtener sus beneficios

Para colocar canela en la puerta de tu hogar con el objetivo de obtener los beneficios que se le atribuyen en la tradición popular, suelen seguirse algunos pasos sencillos:

  • En polvo: Espolvorear una pequeña cantidad de canela en polvo sobre el umbral de la puerta principal, formando una línea o círculo. Se recomienda hacerlo desde adentro hacia afuera, mientras se piensa en la intención deseada (prosperidad, protección, armonía).
  • En rama: Colocar una o varias ramas de canela atadas con un listón rojo o dorado en la parte superior de la puerta o colgarlas del picaporte.
  • Riego o limpieza: Preparar una infusión de canela (hervir ramas en agua), dejarla enfriar y usar el líquido para limpiar el marco y la hoja de la puerta, pasando un paño suave mientras se visualiza la energía positiva entrando al hogar.
  • Repetición: Se puede repetir el ritual cada inicio de mes, después de una limpieza profunda o cuando se desee renovar la energía del hogar.

Aunque estos métodos forman parte de creencias y rituales populares, su práctica es simbólica y no reemplaza la limpieza física ni la protección real del espacio. El principal beneficio comprobable es el aroma agradable que la canela aporta al ambiente.

