Lady Naucalpan: ciclista mordida por presunta nieta de exalcalde denuncia influyentismo y amenazas de muerte

La ciclista agredida por 'Lady Naucalpan' en un incidente vial ha hecho pública su denuncia por amenazas recibidas, generando preocupación y exigencia de justicia en la comunidad. (Captura de pantalla X y TikTok)

“Soy hija de Dios, soy amorosa y humilde”, la descripción de Victoria Ruiz de Chávez en Instagram contrasta con sus acciones durante un altercado vial con una ciclista en Ciudad de México. El incidente, ocurrido en Avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y difundido en redes sociales, la despojó del anonimato digital para endilgarle un apodo que apunta a acompañarla por muchos años: Lady Naucalpan.

Caso Lady Naucalpan

Un video grabado por un conductor registra los momentos posteriores al incidente vial. En la grabación, Victoria Ruiz de Chávez desciende de su auto para amedrentar a una usuaria del sistema Ecobici identificada como Daniela González Torres: “Mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, estúpida, así que bájale, porque la que va a acabar mal eres tú”, expresó.

Previamente, la ciclista fue mordida en su mano por Victoria Ruiz, mientras su madre también la agredía físicamente. A pesar de que intentó huir, agentes de la Policía Bancaria e Industrial detuvieron a la automovilista.

Ciclista denuncia amenazas de muerte

Daniela González Torres, cirujana médica y creadora de contenido, denunció en redes sociales presunto influyentismo en su caso, así como amenazas de muerte que fueron desestimadas por las autoridades.

“En México si no te matan no hay delito que perseguir, y estas son consideradas lesiones menores. Entonces, si no me muero, si no se me infecta, si no me cortan la mano y si no me pasa algo grave, no pasa nada. Ellas siguen en su casa, en su coche, agrediendo a la gente”, indicó.

Al dar su versión sobre el percance, la médica subrayó que fue amenazada varias veces por sus presuntas agresoras: “Estas personas andan sueltas por la calle, ella y su mamá y me amenazaron de muerte más de 40 veces”.

Mediante su cuenta en TikTok, @Tumedicodecabecera, agradeció el respaldo que ha recibido: “Qué triste, pero sí soy. Gracias por ayudarme, no me esperaba que tanta gente me ayudara a que no siga en la calle, pues está libre. Impune. Tengan cuidado es MUY agresiva”, escribió.

La mujer conocida como "Lady Naucalpan" fue detenida tras agredir a una ciclista en calles de Polanco, Ciudad de México, generando indignación pública. (Captura de pantalla X)

¿Quién es Lady Naucalpan?

Horas después de que su perfil en Instagram fuera difundido por usuarios de X —antes Twitter—, Víctoria Ruiz de Chávez desactivó todo registro en plataformas digitales.

De acuerdo con declaraciones hechas por Daniela González Torres, su denuncia no trascendió debido a que autoridades catalogaron sus heridas como menores.

La intervención policial no frenó la polémica sobre la seguridad de ciclistas.

A pesar de las circunstancias, el caso abrió una conversación que puso los reflectores sobre Víctoria Ruiz de Chávez y su relación con Mario Ruiz de Chávez, “El Tigre”, expriista recordado por su gestión como presidente municipal de Naucalpan.

Además de su periodo como alcalde (1992 y 1994), fue diputado local y académico en la FES Acatlán de la UNAM. Dos semanas antes del incidente de su nieta, Patricia Ruiz de Chávez, hija del fallecido político, asistió a un homenaje organizado por militantes del PRI en el Estado de México.