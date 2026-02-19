México

HUMStival 2026: lineup, precios de boletos y cómo asistir al festival

Bandas de punk, hardcore, metal y más se reunirán en una experiencia independiente

El Foro La Viga en la Ciudad de México será sede el 21 de marzo de 2026 de la primera edición de HUMStival, un festival autogestionado que reúne música extrema y acción colectiva en un formato inédito para la escena local. El evento se propone como un espacio seguro, accesible y horizontal, donde convergen el arte, la diversidad y la crítica.

La identidad de HUMStival se articula en torno a valores clave como la autogestión, con procesos de toma de decisiones horizontales y transparentes, y la cooperación comunitaria, que resuelve de manera colectiva la producción, y logística del evento. La inclusión ocupa un lugar central, garantizando un espacio seguro y accesible para todas las identidades, y se suma la apuesta por la solidaridad internacional y el antiautoritarismo, impulsando programaciones y redes que cruzan fronteras.

Cartel de HUMStival 2026

El festival HUMStival apuesta por una programación que abarca bandas de punk, hardcore, metal, doom, screamo y scramz, consolidando un encuentro que trasciende géneros e identidades. El lineup destaca por reunir diez propuestas que operan bajo principios de autogestión, cooperación y solidaridad internacional, con la intención de fortalecer redes y abrir el escenario a proyectos de distintas latitudes. Cabe señalar que los horarios se darán a conocer mediante las redes sociales y los canales oficiales del festival próximamente.

  • Annapura (Ciudad de México)
  • Bardo (San Luis Potosí)
  • Fumata
  • GraveMal (Guadalajara, Jalisco)
  • Jetsam (Montreal, Canadá)
  • Leñadores (Puebla)
  • Luna Sedata (Mérida)
  • Saton
  • Soga
  • Whol (Guadalajara, Jalisco)

HUMStival se distingue por revalorizar el trabajo de artistas y productores, invitando a la audiencia a involucrarse de forma activa en la vida de la comunidad musical independiente. El festival promueve el apoyo, priorizando el valor justo de la producción, la hospitalidad y el esfuerzo artístico.

Boletos y precios

El acceso a HUMStival 2026 se realiza mediante la compra de boletos que podrán adquirirse en los puntos de venta y plataformas oficiales de Iniciativa H.U.M. Así como la boletera Passline a través de su página.

  • Preventa 1: 350 pesos (agotado)
  • Preventa 2: 450 pesos
  • Preventa 3: 550 pesos

Dirección del Foro La Viga en CDMX: Calzada de la Viga, Número 1238. Colonia El Triunfo. Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Un referente para la escena underground de México

Con esta primera edición, HUMStival busca consolidarse como un nuevo referente de la práctica DIY, fomentando la creatividad radical, la solidaridad y la construcción de comunidad dentro de la escena underground mexicana y latinoamericana.

