México

Gobierno de puebla y arquidiócesis condenaron ataque armado en el asesinaron a joven en iglesia de la capital

La representación de la iglesia en el estado señaló que la víctima, identificada como Álvaro Meneses, se encontraba haciendo servicio comunitario en el sitio

El atentado fue perpetrado al
El atentado fue perpetrado al exterior de la iglesia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado en una capilla de la colonia Buena Vista, en la ciudad de Puebla, provocó la muerte de un joven identificado como Álvaro Meneses, quien se encontraba realizando faena en el sitio.

El hecho ocurrió la tarde del pasado martes 17 de febrero, cuando un grupo disparó en diversas ocasiones contra personas que realizaban actividades comunitarias en el exterior de la capilla del Señor de la Misericordia, según confirmaron autoridades estatales y eclesiásticas.

Tanto el Gobierno del Estado de Puebla como la Arquidiócesis de Puebla condenaron públicamente el ataque.

Ambas instituciones destacaron su rechazo a la violencia y expresaron solidaridad con la familia de la víctima, así como con los habitantes y feligreses de la parroquia afectada.

Hasta el momento las autoridades no han reportado detenciones derivadas del ataque, ni se han señalado posibles causas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla ya se encuentra realizando las indagatorias sobre el caso, el cual se ha señalado que la víctima tenía apenas 20 años de edad.

Medios locales han detallado que el joven se encontraba pintando la fachada de la capilla como parte de los preparativos para celebrar el miércoles de ceniza este 18 de febrero. Tras el ataque se confirmó que la iglesia permanecerá cerrada.

Reacción de las autoridades estatales

El Gobierno del Estado de Puebla manifestó su repudio ante lo sucedido y subrayó el compromiso de no permitir que la violencia atente contra los derechos y libertades reconocidas en la legislación nacional.

En su comunicado, la administración estatal expresó: “No permitiremos que la violencia vulnere los derechos y libertades reconocidas por las leyes de nuestro país”.

Además, las autoridades estatales informaron que fuerzas de seguridad estatales y municipales, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), trabajan en las investigaciones para identificar y detener a los responsables.

El gobierno reiteró su empatía con la comunidad católica y remarcó que la seguridad sigue siendo una prioridad en la agenda pública local.

“Trabajamos todos los días para fortalecerla”, señaló el comunicado oficial.

Posicionamiento de la Arquidiócesis de Puebla

Posicionamiento de la iglesia en
Posicionamiento de la iglesia en redes sociales. Crédito: Facebook - Arquidiócesis de Puebla.

La Arquidiócesis de Puebla emitió un posicionamiento en el que repudió los hechos violentos registrados en la capilla y calificó el caso como un reflejo de la pérdida del sentido de lo sagrado de la vida humana.

El comunicado resaltó: “Nada puede justificar que se atente contra la integridad de las personas”, y convocó a la sociedad, a las autoridades civiles y a la Iglesia a trabajar en conjunto para propiciar el diálogo y la reconciliación.

El documento también informó que el templo permanecerá cerrado en señal de duelo y será reabierto hasta el domingo, cuando se realice un acto de desagravio encabezado por el Vicario Episcopal.

La arquidiócesis anunció que se elevarán plegarias por el joven fallecido, por sus familiares y por los feligreses que se encontraban presentes durante el ataque.

El joven fue asesinado fue identificado como entable asesinato del joven Álvaro Meneses González, de 20 años de edad.

Las autoridades eclesiásticas señalar detallaron que el sitio del ataque fue la capilla del Señor de la Misericordia, de la Colonia Buena Vista, perteneciente a la parroquia de San Baltazar Tetela.

