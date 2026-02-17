México

SSP Puebla podría hacerse cargo de los penales municipales tras fuga de reo en Cholula

Francisco Sánchez, titular de la institución, señaló en conferencia de prensa que se reunirá con los 11 alcaldes responsables de penales en el estado

Guardar
Vicealmirante Francisco Sánchez González, titular
Vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la SSP Puebla.

El Gobierno estatal analiza la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) asuma el control de los once penales municipales de la entidad, luego de la fuga de un interno en el penal de San Pedro Cholula.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), vicealmirante Francisco Sánchez, señaló que si los alcaldes solicitan que el Gobierno Estatal se haga cargo de la seguridad y operación, sin ningún problema lo harán.

El incidente que derivó en esa postura estatal se reportó la mañana de este 17 de febrero, cuando personal del centro penitenciario detectó la ausencia de Ernesto “N”, sujeto procesado por robo agravado y portación de instrumento prohibido.

La responsabilidad sería del municipio de Cholula

Durante una comparecencia, Francisco Sánchez aclaró que la administración de los penales municipales corresponde a los ayuntamientos, mientras que el Estado opera solo cuatro centros penitenciarios bajo su jurisdicción.

Sánchez detalló que los municipios son responsables de pagar custodios, servicios y administración de recursos. “Nosotros coadyuvamos con ellos, hacemos observaciones y les hacemos llegar nuestras recomendaciones tras inspecciones y revisiones”, explicó el funcionario.

Reuniones con autoridades municipales

A raíz de la fuga registrada en San Pedro Cholula, la SSP Puebla inició una revisión exhaustiva de los once penales municipales.

Sánchez informó que sostuvo reuniones con la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, y con el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López, para evaluar si los ayuntamientos requieren apoyo del Estado.

“Estamos en la mejor disposición de que esto mejore. Si el Estado se tiene que hacer cargo de los once penales municipales, lo vamos a hacer”, expresó el Vicealmirante.

Además, anunciaron que se realizará una valoración de los recursos humanos y materiales con los que cuentan los penales municipales con el objetivo es determinar si existe el personal mínimo necesario para garantizar la seguridad operativa y si las instalaciones cumplen con los estándares requeridos.

A partir del día jueves, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla coordinará reuniones con los 11 presidentes municipales para evaluar la situación.

Qué se sabe de la fuga

Confirmación de la fuga. Crédito:
Confirmación de la fuga. Crédito: SSP Puebla.

Este martes 17 de febrero, la SSP Puebla confirmó la fuga de un sujeto identificado como Ernesto “N” del penal de Cholula.

Según el reporte oficial, elementos de seguridad y custodia del penal municipal alertaron sobre la ausencia del interno durante un dispositivo de supervisión.

Tras confirmarse la evasión, la autoridad informó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y localización, que incluyen operativos de búsqueda en puntos estratégicos, revisión de accesos y salidas, así como el despliegue de personal coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades conformaron que el sujeto que se fugó estaba preso por robo agravado y portación de instrumento prohibido.

Entre las acciones emprendidas tras el suceso, autoridades destacaron el intercambio de información estratégica, la coordinación interinstitucional y el despliegue de elementos estatales y municipales en diferentes puntos del municipio y zonas aledañas.

Estas medidas buscan ampliar el cerco de búsqueda y acelerar la localización de Ernesto “N”, quien continúa prófugo.

Temas Relacionados

SSP PueblaSan Pedro CholulaPenales municipalesCholulaErnesto "N"FugaPenal de CholulaFrancisco SánchezSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

El penthouse de Luis Miguel en Miami, testigo de romances y misterios, busca nuevo dueño por USD 5 millones

El cantante pone en venta la joya arquitectónica donde vivió momentos clave, generando especulaciones entre sus seguidores sobre los motivos detrás de esta inesperada decisión

El penthouse de Luis Miguel

¡Fuera Mario Delgado de la SEP!”: protestan tras salida de Marx Arriaga

Tras cuatro días atrincherado, el exdirector de Materiales Educativos salió de la SEP tras recibir su destitución oficial

¡Fuera Mario Delgado de la

¿Ya salió el calendario de pagos de marzo de la Pensión Bienestar 2026? Secretaría del Bienestar lo aclara

Adultos mayores de 65 años y más reciben un total de 6 mil 400 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

¿Ya salió el calendario de

Hígado graso y té de menta: cuántas tazas tomar para reducir la inflamación

Unas hojas de menta pueden ser ese pequeño aliado diario que muchas personas buscan para apoyar el bienestar del hígado sin recurrir a cafeína ni azúcar

Hígado graso y té de

Identifican participación de al menos seis personas en atentado contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa también detectó el uso de dos vehículos durante el ataque a balazos contra los legisladores

Identifican participación de al menos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativa Barredora estaría detrás del

Operativa Barredora estaría detrás del triple homicidio en el bar Sala de Despacho de Puebla

Identifican participación de al menos seis personas en atentado contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Dos personas fueron procesadas por las mantas donde amenazaban de muerte al cantante de narcocorridos Javier Rosas en Sonora

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

ENTRETENIMIENTO

El penthouse de Luis Miguel

El penthouse de Luis Miguel en Miami, testigo de romances y misterios, busca nuevo dueño por USD 5 millones

Belinda rompe en llanto por homenaje a Milkman durante su concierto en el Carnaval de Mazatlán

Yeri Mua reacciona las críticas por fumar marihuana en el Carnaval de Veracruz

The Flaming Lips anuncian show en CDMX: fecha y preventa para la banda de rock psicodélico experimental

Qué grupos delictivos operan cerca del “El Soyate”, rancho donde Nodal y Ángela Aguilar vivieron un tiroteo de cerca

DEPORTES

Keylor Navas podría dejar a

Keylor Navas podría dejar a Pumas e interesa en la MLS

FMF confirma que el Estadio Ciudad de México sí será sede del México vs Portugal, pese a rumores de retrasos

Puebla vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026

Preocupación en la Selección Mexicana: Edson Álvarez será baja por cirugía de tobillo

Reportan que Shocker atraviesa momento crítico en su vida personal: duerme en la calle y pide limosna