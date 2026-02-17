SSP Puebla podría hacerse cargo de los penales municipales tras fuga de reo en Cholula

Vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la SSP Puebla.

El Gobierno estatal analiza la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) asuma el control de los once penales municipales de la entidad, luego de la fuga de un interno en el penal de San Pedro Cholula.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), vicealmirante Francisco Sánchez, señaló que si los alcaldes solicitan que el Gobierno Estatal se haga cargo de la seguridad y operación, sin ningún problema lo harán.

El incidente que derivó en esa postura estatal se reportó la mañana de este 17 de febrero, cuando personal del centro penitenciario detectó la ausencia de Ernesto “N”, sujeto procesado por robo agravado y portación de instrumento prohibido.

La responsabilidad sería del municipio de Cholula

Durante una comparecencia, Francisco Sánchez aclaró que la administración de los penales municipales corresponde a los ayuntamientos, mientras que el Estado opera solo cuatro centros penitenciarios bajo su jurisdicción.

Sánchez detalló que los municipios son responsables de pagar custodios, servicios y administración de recursos. “Nosotros coadyuvamos con ellos, hacemos observaciones y les hacemos llegar nuestras recomendaciones tras inspecciones y revisiones”, explicó el funcionario.

Reuniones con autoridades municipales

A raíz de la fuga registrada en San Pedro Cholula, la SSP Puebla inició una revisión exhaustiva de los once penales municipales.

Sánchez informó que sostuvo reuniones con la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, y con el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López, para evaluar si los ayuntamientos requieren apoyo del Estado.

“Estamos en la mejor disposición de que esto mejore. Si el Estado se tiene que hacer cargo de los once penales municipales, lo vamos a hacer”, expresó el Vicealmirante.

Además, anunciaron que se realizará una valoración de los recursos humanos y materiales con los que cuentan los penales municipales con el objetivo es determinar si existe el personal mínimo necesario para garantizar la seguridad operativa y si las instalaciones cumplen con los estándares requeridos.

A partir del día jueves, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla coordinará reuniones con los 11 presidentes municipales para evaluar la situación.

Qué se sabe de la fuga

Confirmación de la fuga. Crédito: SSP Puebla.

Este martes 17 de febrero, la SSP Puebla confirmó la fuga de un sujeto identificado como Ernesto “N” del penal de Cholula.

Según el reporte oficial, elementos de seguridad y custodia del penal municipal alertaron sobre la ausencia del interno durante un dispositivo de supervisión.

Tras confirmarse la evasión, la autoridad informó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y localización, que incluyen operativos de búsqueda en puntos estratégicos, revisión de accesos y salidas, así como el despliegue de personal coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades conformaron que el sujeto que se fugó estaba preso por robo agravado y portación de instrumento prohibido.

Entre las acciones emprendidas tras el suceso, autoridades destacaron el intercambio de información estratégica, la coordinación interinstitucional y el despliegue de elementos estatales y municipales en diferentes puntos del municipio y zonas aledañas.

Estas medidas buscan ampliar el cerco de búsqueda y acelerar la localización de Ernesto “N”, quien continúa prófugo.