Autoridades de Puebla catearon un domicilio donde se escondía “El Bukanas”, narcotraficante y huachicolero que opera en la región

El operativo para su captura fue realizado en Puebla. Crédito: SSP Puebla

Este lunes 16 de febrero de 2026, las autoridades informaron el aseguramiento de un inmueble en Chignahuapan, Puebla, en una acción dirigida contra el crimen organizado en la región.

En el operativo, fuerzas federales y estatales localizaron armas largas, lanzagranadas, granadas y droga en un inmueble presuntamente utilizado como resguardo por Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, identificado por las autoridades como generador de violencia, sin embargo, no se logró su detención.

El hallazgo incluyó un arsenal, en el que destacaron 12 armas largas, 2 lanzagranadas, 2 granadas, cargadores abastecidos, 1 chaleco balístico, 1.5 kilogramos de aparente cristal y 1 vehículo.

La acción, coordinada tras una denuncia sobre actividades ilícitas, fue ejecutada por la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSE) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las indagatorias, el sitio operaba como refugio de uno de los principales objetivos del combate al crimen en la entidad.

Indagatorias oficiales señalan a “El Bukanas” como un generador de violencia relacionado con homicidios, delitos contra la salud y delitos relacionados con el robo y distribución de hidrocarburos.

Reportes previos señalan a Roberto de los Santos como un aliado de diversos cárteles, como el CJNG y Los Zetas.

El operativo en Chignahuapan y el arsenal incautado

Armamento asegurado en la guarida de "El Bukanas" en Puebla. Crédito: SSP Puebla.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en Chignahuapan, donde aseguraron un domicilio relacionado con Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”.

La intervención permitió la incautación de armamento de alto poder y droga, elementos que refuerzan las investigaciones sobre la operación de grupos criminales en la zona.

El material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

“El Bukanas” y el Triángulo Rojo: violencia y huachicol en Puebla

Zona del Triángulo Rojo de Puebla.(Captura de pantalla)

Reportes previos de este medio señalan que el llamado Triángulo Rojo en Puebla se ha consolidado en la última década como una de las zonas más peligrosas del estado y un punto de alerta permanente para transportistas, automovilistas y fuerzas de seguridad.

Esta región está integrada por los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete, ubicados en el centro de la entidad.

Los caminos de Amozoc-Perote y el Arco Norte atraviesan el corredor, convirtiéndolo en un área de paso estratégico para las organizaciones criminales y por ende un sitio de alto riesgo.

El término Triángulo Rojo surgió entre 2014 y 2017, cuando estas demarcaciones concentraron el mayor número de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La extracción ilegal de gasolina, diésel y gas LP convirtió a la región en un bastión para bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, entre las que figura la organización encabezada por Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”.

Recompensa por “El Bukanas”

Ficha de recompensa por "El Bukanas" emitida por la FGE de Veracruz. Crédito: FGE Veracruz.

En noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió una ficha de recompensa para ubicar y detener a Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”.

El monto ofrecido fue de 350 mil pesos a quien proporcionara información que permitiera dar con el paradero del sujeto que trabajó como comandante de la Policía Municipal de Maltrata, en la zona montañosa de Veracruz.

La decisión de las autoridades veracruzanas respondió a la gravedad de los delitos que se le atribuyen, entre ellos el robo de hidrocarburos, homicidio, narcotráfico y la generación de violencia en la región.