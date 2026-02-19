Ex figura rojiblanca quiere que Santi Gimenez juegue en las Chivas: “Yo creo que quiere a mucho a México”

El campeón con Cruz Azul no se vio molesto con portar la playera del rebaño, pero aclaró algunos puntos para poder fichar con ellos. (Jesús Avilés / Infobae México)

La recuperación de Santiago Giménez tras la cirugía a la que sometió a finales del año pasado alimenta las expectativas en torno a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En los primeros días tras la operación, la posibilidad de que Giménez quedara fuera de la próxima justa mundialista generó preocupación tanto en su entorno como entre sus seguidores. El periodo de recuperación era incierto y la falta de información oficial aumentó las especulaciones acerca de la gravedad del daño físico.

Ramón Morales quiere que Santi Gimenez juegue en Chivas

En este contexto, Ramón Morales, exjugador emblemático de Chivas y analista en medios deportivos, expresó para FOX Sports México su interés por ver a Santiago Giménez vestir la camiseta del Club Deportivo Guadalajara.

Morales consideró que Bebote sería una incorporación valiosa para el equipo tapatío. Sin embargo, admitió que la normativa de la institución, que limita la elegibilidad a jugadores que cumplan ciertos requisitos, es un obstáculo para su llegada.

Soccer Football - Serie A - AC Milan v Fiorentina - San Siro, Milan, Italy - October 19, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez applauds fans after the match REUTERS/Daniele Mascolo

“Yo creo que Santi Gimenez quiere mucho a México, a pesar de que puede estar en Argentina, él siente un amor por México y por ende juega en la Selección y es mexicano, ahí si pudiera él jugar en el Guadalajara, ahí están los estatutos, a veces los comparto y a veces no”, comentó Morales.

En su intervención en FOX Sports México, Ramoncito manifestó que Chaquito Giménez cumple con el perfil que demanda el club rojiblanco debido a su vinculación con México. Aseguró que, a pesar de tener relación con Argentina, el atacante del Milan muestra un fuerte sentido de pertenencia nacional, lo que lo ha llevado a representar a la Selección Mexicana y a identificarse plenamente como mexicano.

Morales y su opinión sobre las políticas de Chivas

El exmediocampista también criticó abiertamente el reglamento interno de Chivas durante su mensaje. Destacó que no siempre está de acuerdo con las normas actuales, enfatizando que cuestiones como el apego de los futbolistas al país y a los colores podrían tener mayor peso que criterios administrativos. Morales señaló la importancia de valorar el compromiso y la identidad de los jugadores más allá de su origen.

Cabe señalar que en el actual torneo, la plantilla tapatía cuenta con futbolistas de doble nacionalidad. Estos jugadores han fortalecido el equipo respetando la tradición de alinear solo mexicanos, tal como lo exigen los estatutos históricos del club. Según Morales, la adaptación de estos elementos ha sido óptima, permitiendo que el grupo incorpore talento con rapidez y visión renovada.

Para Morales, el talento y la conexión con la camiseta son los factores clave que deben definir quién merece ser parte de Chivas, más allá del lugar en el que hayan nacido.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico's Santiago Gimenez during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Santi Gimenez en la búsqueda de ir al Mundial

El panorama para la lista de convocados de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se mantiene dinámico, con el nombre de Santiago Giménez cada vez más firme entre los favoritos. Aunque el delantero se ha ausentado varias semanas tras su lesión y posterior cirugía, los reportes más recientes apuntan a que formará parte de la nómina definitiva.

La presencia de Santiago Giménez en la convocatoria final no está garantizada únicamente por su recuperación. El atacante deberá competir por un puesto en la lista mundialista con otros nombres de peso. Entre los candidatos aparecen Raúl Jiménez, con experiencia internacional; Germán Berterame, quien suma regularidad en ligas extranjeras; y Armando “La Hormiga” González, un joven que ha destacado por su versatilidad ofensiva.