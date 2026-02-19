Congreso y alcaldías establecen acuerdos por la protección animal en CDMX

Congreso de CDMX avanza en Ley de Albergues y Refugios con alcaldías y expertos. Foto: (iStock)

Como parte del proceso para expedir la Ley de Albergues y Refugios en la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo este miércoles 18 de febrero una reunión de trabajo con titulares de alcaldías y especialistas en bienestar animal, con el objetivo de fortalecer la regulación de estos espacios y avanzar hacia una legislación integral en la materia.

La “Reunión de Trabajo con las Personas Titulares de las Alcaldías para Fortalecer la Regulación de Refugios de Animales en la Legislación” fue organizada por las Comisiones Unidas de Bienestar Animal y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino.

El encuentro forma parte de los “Foros Hacia el Fortalecimiento de los Refugios de Bienestar Animal”, una serie de ejercicios de diálogo orientados a construir un marco normativo que contribuya al bienestar de los seres sintientes.

Congreso capitalino avanza en el fortalecimiento de los refugios. Foto: (Congreso CDMX)

La sesión se realizó en el Auditorio “Benito Juárez” del recinto legislativo y contó con la participación de los diputados Jesús Sesma Suárez, Manuel Talayero Pariente, Yolanda García Ortega, Claudia Neli Morales Cervantes y Rebeca Peralta León, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como de la legisladora Judith Vanegas Tapia, de Morena.

También asistieron representantes de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Venustiano Carranza, además de expertos animalistas.

En su mensaje de bienvenida, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, calificó de invaluable la labor de quienes operan refugios y albergues, al considerar que su trabajo suple, en muchos casos, la falta de infraestructura pública suficiente. Subrayó que estos espacios requieren acompañamiento institucional y reglas claras que ordenen y fortalezcan sus actividades desde una perspectiva responsable y humana.

Asimismo, destacó que las alcaldías enfrentan diariamente problemáticas vinculadas al cuidado animal, por lo que su experiencia resulta fundamental para construir instrumentos legislativos aplicables y eficaces. En ese sentido, hizo un llamado a las demarcaciones a actuar con corresponsabilidad junto con el Gobierno capitalino y la sociedad civil para garantizar el bienestar animal y brindar certeza jurídica a todos los actores involucrados.

Congresistas llamaron a alcaldía a colaborar con el Gobierno capitalino. Foto: (Archivo)

Por su parte, el diputado Manuel Talayero, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, explicó que se convocó a las 16 alcaldías debido a que el bienestar de los seres sintientes es un tema eminentemente territorial y son las demarcaciones las primeras receptoras de denuncias por maltrato o abandono. Señaló la necesidad de elaborar un diagnóstico real que contemple presupuesto, supervisión, capacitación y acompañamiento institucional, a fin de diseñar una ley verdaderamente funcional.

La diputada Yolanda García urgió a reforzar la relación con los refugios ante el incremento de perros en situación de calle y los casos de maltrato. En tanto, Claudia Neli Morales destacó avances en Iztapalapa, como la firma de un convenio de colaboración con la Comisión de Bienestar Animal. Rebeca Peralta enfatizó la importancia de establecer protocolos claros, infraestructura mínima, límites de capacidad y reglas de adopción.

Finalmente, Judith Vanegas recordó que las alcaldías están obligadas a destinar al menos el 0.01 por ciento de su presupuesto al fortalecimiento de acciones en la materia y exhortó a un mayor compromiso institucional. Autoridades y especialistas coincidieron en que, además de la regulación, es indispensable promover una cultura de educación, concientización y tenencia responsable para atender de raíz la sobrepoblación y el abandono animal en la capital.