México

Cáncer de piel en México: este es el tipo que más afecta a la población

El melanoma acral se origina en los melanocitos, las células responsables de producir pigmento en la piel

Guardar
Cáncer de piel en México.
Cáncer de piel en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melanoma acral es un tipo de cáncer de piel que se manifiesta como una mancha irregular y oscura en palmas de manos, plantas de pies y bajo las uñas, y representa aproximadamente la mitad de los diagnósticos de México cada año.

A pesar de que es poco conocido a nivel mundial, debido a que en Europa y Estados Unidos se considera raro por su baja incidencia, en el país su presencia es significativa y se asocia con peores pronósticos debido a que a menudo se detecta en etapas avanzadas.

Frente a este panorama, investigadoras e investigadores del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano (LIIGH) pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han desarrollado un estudio que busca comprender mejor las causas genéticas y moleculares de este subtipo de melanoma.

El trabajo, iniciado hace más de una década, se tituló Ancestry and somatic profile indicate acral melanoma origin and prognosis y fue publicado en la revista Nature. Esta investigación fue posible gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto Wellcome Sanger de Reino Unido y universidades como Utah y Oxford.

¿Dónde se origina el cáncer de piel?

El melanoma acral se origina en los melanocitos, las células responsables de producir pigmento en la piel. A diferencia de otros subtipos asociados principalmente con la exposición a radiación ultravioleta —como los melanomas de diseminación superficial o lentigo maligno—, el acral tiene características propias y tiende a presentarse en etapas más avanzadas y con mayor profundidad, lo que se traduce en un pronóstico peor para las personas afectadas.

Tratamiento para cáncer de piel.
Tratamiento para cáncer de piel. (Freepik)

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación fue la identificación de que las mutaciones que favorecen el desarrollo del tumor varían según la ascendencia genética de cada individuo.

En las personas con mayor proporción de ascendencia europea se observó una mayor frecuencia de mutaciones en el gen BRAF, mientras que en quienes tenían componentes generosos de ancestría amerindia o africana las alteraciones ocurrieron con mayor frecuencia en otros genes, como KIT.

Esto es clave para entender por qué muchas terapias actuales —diseñadas principalmente para poblaciones de Europa y Estados Unidos— no resultan efectivas en pacientes mexicanos.

Además, las investigadoras describieron que existen dos tipos de melanocitos implicados en el origen de este cáncer: los cutáneos, presentes en la mayoría de la piel, y los volares, que se encuentran en las palmas y plantas. Esta distinción sugiere que la célula de origen puede influir en el comportamiento del tumor y en cómo responde a distintos tratamientos.

Para llevar a cabo el estudio, se reclutó a 92 personas con diagnóstico de melanoma acral que donaron muestras de tejido tumoral, las cuales fueron procesadas y secuenciadas para obtener datos genómicos.

El análisis permitió identificar las mutaciones específicas en cada caso y establecer relaciones entre perfil genético, ancestría y probables vías de desarrollo del tumor.

El estudio representa un avance significativo en la oncología nacional, pues abre la posibilidad de diseñar estrategias terapéuticas más precisas y adaptadas a las características genéticas de la población mexicana, sobre todo para aquellas personas que no se benefician de las terapias actualmente disponibles.

Temas Relacionados

cáncer de pieltratamientos para cáncersector saludmexico-noticias

Más Noticias

Pedro Sola recuerda el día que Pati Chapoy presintió la muerte de Daniel Bisogno

El conductor de ‘Ventaneando’ murió el 20 de febrero de 2025 por complicaciones asociadas a un trasplante

Pedro Sola recuerda el día

Jeremy Márquez se sincera y habla de lo que representa el partido entre Cruz Azul y Chivas: “Es un partido más”

La expectativa crece en Puebla donde los aspirantes a la cima buscarán reconfigurar el panorama del certamen

Jeremy Márquez se sincera y

Elena Poniatowska desmiente su muerte tras rumor en redes: “Estoy muy bien”

La escritora y periodista tiene, en la actualidad, 93 años de edad

Elena Poniatowska desmiente su muerte

Cómo tramitar o reponer la cartilla de vacunación del IMSS y la Secretaría de Salud ante el brote de sarampión en México

Actualmente México cuenta con 10 mil 199 casos acumulados confirmados desde el comienzo del brote en febrero de 2025

Cómo tramitar o reponer la

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 19 de febrero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a extorsionadores en CDMX

Detienen a extorsionadores en CDMX y en Sinaloa

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

Sheinbaum asegura que se investigará si niña poblana consumió fentanilo en tamales y cómo fue que llegó a la menor

Desaparecidos en México: por qué motivo los cárteles secuestrarían a mujeres, según exagente de la DEA

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Pedro Sola recuerda el día

Pedro Sola recuerda el día que Pati Chapoy presintió la muerte de Daniel Bisogno

Wendy Guevara expone comentarios sobre la orientación de Marie Claire Harp y desata polémica en redes

Carlos Rivera reveló el impacto de la muerte de su padre y cómo transformó el duelo en canciones

Pati Chapoy recuerda a Daniel Bisogno a un año de su muerte y Atala Sarmiento se hace ‘presente’: “Tenía miedo de morir”

Ticketmaster acepta reglas de Profeco tras polémica por boletos de BTS: así serán los nuevos procesos

DEPORTES

Jeremy Márquez se sincera y

Jeremy Márquez se sincera y habla de lo que representa el partido entre Cruz Azul y Chivas: “Es un partido más”

Árbitra Katia Itzel Hernández afirma ser víctima de amenazas tras dirigir partidos

México vs Brasil: esta es la lista final de las futbolistas que enfrentarán al Scratch do Ouro en CDMX

UFC Fight Night: Sean Strickland posa como agente de ICE y desata furia del mexicano Anthony “Fluffy” Hernández

Necaxa vs Toluca: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 7 de la Liga Mx