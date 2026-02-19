México

Así fue la entrega del certificado por la UNESCO a la Pasión de Cristo en Iztapalapa, CDMX como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México asistió al evento para recibir el certificado junto con la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz

Guardar
Autoridades capitalinas acudieron a recibir
Autoridades capitalinas acudieron a recibir el certificado por parte de la UNESCO. Foto: X/@GobCDMX.

Por la tarde de este miércoles 18 de febrero fue entregado a la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México el certificado por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) a la Pasión de Cristo, que ahora se le reconoce como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El acto fue realizado en un evento público en esta demarcación de la capital del país, donde estuvieron presentes vecinos de la alcaldía capitalina.

Al lugar para la entrega de este certificado estuvieron presentes organizadores de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, así como diferentes miembros del Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, estuvo presente en el evento acompañada de Aleida Alavez Ruíz, alcaldesa de esta demarcación capitalina.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, estuvieron presentes en el evento en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país. Video: X/@GobCDMX.

El pasado 10 de diciembre, se notificó que la Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México había sido nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Tanto Clara Brugada por medio de sus redes sociales oficiales como la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina, festejaron este nombramiento.

El pasado 10 de diciembre,
El pasado 10 de diciembre, se notificó que la Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México había sido nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Foto: X/@GobCDMX.

Como se mencionó anteriormente, hasta este miércoles 18 de febrero se entregó el certificado.

Cabe destacar que sucede a poco más de un mes de que se lleven a cabo las celebraciones de Semana Santa en esta demarcación y el resto de la Ciudad de México.

Los festejos de Semana Santa arrancarán el domingo 29 de marzo con el ‘Domingo de Ramos’ y finalizarán el domingo 5 de abril de 2026 con el ‘Domingo de Resurrección’.

Los festejos de Semana Santa
Los festejos de Semana Santa de este 2026 en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX serán a finales de marzo y principios de abril. Foto: X/@GobCDMX.

Pasión de Cristo en Iztapalapa, CDMX

La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las representaciones religiosas más emblemáticas de México y América Latina.

Cada año, durante la Semana Santa, miles de actores y voluntarios de la comunidad participan en la escenificación de los últimos días de Jesucristo, atrayendo a millones de visitantes y fieles.

Esta tradición, que data de 1843, se ha convertido en un referente de identidad, fe y cohesión social para la delegación Iztapalapa y para la Ciudad de México.

La importancia de este evento radica en diversos aspectos, tanto espirituales como sociales y culturales. Por un lado, constituye un acto de profunda devoción religiosa, que permite a los habitantes y asistentes renovar su fe y reflexionar sobre los valores cristianos.

Por otro, la representación impulsa la organización comunitaria y la participación ciudadana, ya que los propios vecinos se encargan de la planeación, preparación y ejecución de la escenificación.

La Pasión de Cristo en
La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las representaciones religiosas más emblemáticas de México y América Latina. Foto: Captura de pantalla

Entre los elementos más destacados de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se encuentran:

  • Participación de más de 5 mil actores y voluntarios locales.
  • Asistencia de aproximadamente dos millones de personas, entre turistas y fieles.
  • Transmisión en medios nacionales e internacionales, lo que proyecta la imagen de Iztapalapa a nivel global.
  • Impacto económico positivo para la zona, gracias al turismo religioso y la derrama generada en comercios y servicios.
  • Fortalecimiento del sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes de la delegación.

La escenificación también cumple una función educativa y cultural, transmitiendo valores, historia y tradiciones a las nuevas generaciones.

Por su relevancia, la Pasión de Cristo en Iztapalapa fue reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, consolidándose como un símbolo de la espiritualidad y la tradición popular mexicana.

Temas Relacionados

UNESCOIztapalapaPatrimonio Cultural de la HumanidadCDMXPasión de CristoClara Brugadamexico-noticias

Más Noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 18 de febrero

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

SCJN delimita derecho a asistencia consular: sólo aplica a personas detenidas o procesadas, no a testigos

La Corte precisa que la garantía busca salvaguardar la defensa adecuada de personas extranjeras sujetas a proceso penal

SCJN delimita derecho a asistencia

Programa Bienestar y Plenitud 2026: ¿qué beneficiarios recibirán el último pago de febrero?

Los beneficiarios inscritos podrán acudir a retirar el apoyo de 3 mil pesos el día asignado o en los días sucesivos

Programa Bienestar y Plenitud 2026:

Gobierno de puebla y arquidiócesis condenaron ataque armado en el asesinaron a joven en iglesia de la capital

La representación de la iglesia en el estado señaló que la víctima, identificada como Álvaro Meneses, se encontraba haciendo servicio comunitario en el sitio

Gobierno de puebla y arquidiócesis

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del miércoles 18 de febrero

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres por

Sentencian a dos hombres por transportar más de 30 migrantes extranjeros en una camioneta en Oaxaca

Cae “El Mapache” en Mazatlán, operador del Cártel de Sinaloa que se escapó en el Culiacanazo

EEUU destaca decomiso de más de 4 mil armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

Marina inhabilita narcolaboratorio en Baja California: localizaron fosas donde depositaban sustancias químicas

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel reaparece con nuevo

Graco Sendel reaparece con nuevo personaje en “El Renacer de la Luna” tras éxito en “Doménica Montero”

Poncho de Nigris enfurece contra los ‘therians’ y pide que dejen en paz a la sociedad: “Gente trastornada”

Carin León reacciona a las críticas ante una supuesta colaboración con Ángela Aguilar: “No tengo tiempo”

Hijo de Paquita La del Barrio pone a la venta ‘Casa Paquita’, emblemático bar de la artista en la Guerrero

¿Seguirá cobrando? Este es el sueldo de Sergio Mayer, diputado que pidió licencia para entrar a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Christian Martinoli regresa a narrar

Christian Martinoli regresa a narrar tras problemas de salud

El Estadio Universitario sería sede de entrenamiento para el Mundial 2026

Nico Ibáñez confiesa la razón por la que festejó su gol con Cruz Azul ante Tigres

Este es el jugador que Javier Aguirre ya descartó para el Mundial 2026 por una lesión

Ricardo La Volpe desea que Chivas salga campeón