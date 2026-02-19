Así fue la entrega del certificado por la UNESCO a la Pasión de Cristo en Iztapalapa, CDMX como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Autoridades capitalinas acudieron a recibir el certificado por parte de la UNESCO. Foto: X/@GobCDMX.

Por la tarde de este miércoles 18 de febrero fue entregado a la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México el certificado por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) a la Pasión de Cristo, que ahora se le reconoce como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El acto fue realizado en un evento público en esta demarcación de la capital del país, donde estuvieron presentes vecinos de la alcaldía capitalina.

Al lugar para la entrega de este certificado estuvieron presentes organizadores de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, así como diferentes miembros del Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, estuvo presente en el evento acompañada de Aleida Alavez Ruíz, alcaldesa de esta demarcación capitalina.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, estuvieron presentes en el evento en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país. Video: X/@GobCDMX.

El pasado 10 de diciembre, se notificó que la Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México había sido nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Tanto Clara Brugada por medio de sus redes sociales oficiales como la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina, festejaron este nombramiento.

Como se mencionó anteriormente, hasta este miércoles 18 de febrero se entregó el certificado.

Cabe destacar que sucede a poco más de un mes de que se lleven a cabo las celebraciones de Semana Santa en esta demarcación y el resto de la Ciudad de México.

Los festejos de Semana Santa arrancarán el domingo 29 de marzo con el ‘Domingo de Ramos’ y finalizarán el domingo 5 de abril de 2026 con el ‘Domingo de Resurrección’.

Los festejos de Semana Santa de este 2026 en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX serán a finales de marzo y principios de abril. Foto: X/@GobCDMX.

Pasión de Cristo en Iztapalapa, CDMX

La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las representaciones religiosas más emblemáticas de México y América Latina.

Cada año, durante la Semana Santa, miles de actores y voluntarios de la comunidad participan en la escenificación de los últimos días de Jesucristo, atrayendo a millones de visitantes y fieles.

Esta tradición, que data de 1843, se ha convertido en un referente de identidad, fe y cohesión social para la delegación Iztapalapa y para la Ciudad de México.

La importancia de este evento radica en diversos aspectos, tanto espirituales como sociales y culturales. Por un lado, constituye un acto de profunda devoción religiosa, que permite a los habitantes y asistentes renovar su fe y reflexionar sobre los valores cristianos.

Por otro, la representación impulsa la organización comunitaria y la participación ciudadana, ya que los propios vecinos se encargan de la planeación, preparación y ejecución de la escenificación.

La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las representaciones religiosas más emblemáticas de México y América Latina. Foto: Captura de pantalla

Entre los elementos más destacados de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se encuentran:

Participación de más de 5 mil actores y voluntarios locales.

Asistencia de aproximadamente dos millones de personas, entre turistas y fieles.

Transmisión en medios nacionales e internacionales, lo que proyecta la imagen de Iztapalapa a nivel global.

Impacto económico positivo para la zona, gracias al turismo religioso y la derrama generada en comercios y servicios.

Fortalecimiento del sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes de la delegación.

La escenificación también cumple una función educativa y cultural, transmitiendo valores, historia y tradiciones a las nuevas generaciones.

Por su relevancia, la Pasión de Cristo en Iztapalapa fue reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, consolidándose como un símbolo de la espiritualidad y la tradición popular mexicana.