Museo de Antropología abre registro para actividades nocturnas sobre mexicas

El Museo Nacional de Antropología celebrará la edición de febrero de 2026 de la Noche de Museos.

Para los interesados en acudir a las actividades programadas el miércoles 25 de febrero, se aperturó un forumulario de registro previo.

El museo permanecerá abierto de 19:00 a 21:00 horas, con entrada libre al público para recorrer varias salas en horario nocturno.

En esta ocasión, se ofrecerán tanto accesos gratuitos y sin reservación como actividades de cupo y costo limitado, en una jornada diseñada para acercar la historia y la cultura de México a todos los visitantes.

El evento está organizado por el Departamento de Comunicación Educativa y el Departamento de Promoción Cultural del museo.

Durante el horario especial, cualquier persona podrá ingresar a las salas seleccionadas sin reservación, sujeto al aforo permitido.

Qué actividades hay en el Museo de Antropología e Historia

Constelaciones mayas y la máquina del tiempo

Recorrido-taller El tzompantli entre los mexicas

El Salón Secreto en el antiguo Museo Nacional de México

Historias caminantes. El camino de la serpiente

De qué trata cada actividad y qué horario tiene

Constelaciones mayas y la máquina del tiempo una conferencia y recorrido interactivo por la cosmovisión maya. La cita será en el Auditorio Jaime Torres Bodet, con un cupo de hasta 350 personas. Se recomienda llegar con anticipación debido al interés que suele despertar esta propuesta.

Algunas actividades requieren reservación previa y tienen cupo limitado. El recorrido-taller “El tzompantli entre los mexicas” incluye una visita guiada por la sala Mexica y un taller de modelado en barro para recrear un tzompantli en pequeño formato.

El costo es de $150 por persona y el cupo, 35 asistentes.

Otra propuesta es “El Salón Secreto en el antiguo Museo Nacional de México”, que consiste en una plática y recorrido guiado por las salas Culturas de la Costa del Golfo y Culturas de Occidente.

La entrada es gratuita, pero solo podrán participar hasta 20 personas con registro anticipado.

El recorrido temático “Historias caminantes. El camino de la serpiente” ofrece una visita guiada por salas dedicadas a Culturas del Norte, Costa del Golfo, Teotihuacan, Los Toltecas y Mexica.

El objetivo es analizar el significado de la serpiente divina, con capacidad para 35 personas, sin costo, y con necesidad de registro previo.

Las reservaciones para estas actividades se realizan mediante un formulario en línea, donde se debe indicar el nombre y las personas asistentes, con un máximo de tres por grupo o familia.

Tras completar el registro, quienes obtengan lugar recibirán por correo electrónico un comprobante, el cual será indispensable para el acceso.

Para consultas e inscripciones, están habilitados los correos servs-edu.mna@inah.gob.mx, atencion_ahmna@inah.gob.mx, meriyen_ventura@inah.gob.mx, el teléfono 55 5553 6266 y el WhatsApp 55 2191 9908.

Es fundamental contar con una reservación confirmada para las actividades de cupo limitado; la disponibilidad depende del orden de registro y se recomienda llegar con minutos de anticipación.