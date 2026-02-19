Andrea Legarreta reacciona a los Therian: “Me parece terrorífico”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La llegada de los Therians a México está causando sensación en redes sociales, pues cada vez más son más las personas que abiertamente se identifican como animales.

Esto no solo ha abierto un debate sobre la identidad, también ha desatado un sinfín de criticas, comentarios burlescos y alguno que otro meme.

La publicación desató opiniones divididas entre usuarios de redes sociales.

Conductores de Hoy reaccionan a los Therians

Debido a la popularidad del tema, los presentadores del matutino de Televisa reaccionaron al fenómeno y recurrieron a algunos especialistas para entender un poco más de qué se trata.

Fue al principio del programa donde Andrea Legarreta y Arath de la Torre hablaron al respecto.

“Me parece terrorífico, no hay manera. Hoy vamos a hablar de los Therian, no sabemos si es una moda o de verdad (señas con sus manos). Ya tenemos ahí uno haciendo pipí con la patita levantada”, comentó.

¿Qué dijeron los especialistas?

Estela Durán, abogada y colaboradora del programa Hoy, hizo un llamado a no juzgar a las personas que se consideren Therian, en especial a los jóvenes.

“Es una búsqueda de identidad y de pertenencia. Obviamente, lo que están buscando es comunidad y evidentemente las redes lo que están haciendo es amplificar lo que antes a lo mejor se daba de manera aislada. Con las redes, hace que sea visible”, explicó.

La psicóloga explicó que no se puede considerar como un trastorno de personalidad en automático, pues este diagnóstico depende de estudios psicológicos.

Una adulta mayor fue captada ahuyentando a un therian en la calle (Especial)

Y definió a este fenómeno como: “Una identificación simbólica o puede ser una vía de escape si la persona no se siente identificada en su comunidad”.

Es decir, son personas que están en búsqueda de su identidad o se encuentran canalizando una emoción de pertenencia a un grupo que no han obtenido en su contexto.

¿Qué Therian serían los conductores de Hoy?

En ese mismo programa, los presentadores revelaron qué animal serían si se sumaran a este fenómeno.

Tania Rincón confesó que, desde su perspectiva, sería un perro de raza Golden. Raúl Araiza sería un perro callejero; Shanik Berman un afgano; Paul Stanley un bull dog inglés, un oso o un capibara; Arath de la Torre un zorro plateado y Andrea Legarreta un gallo.