México

UAM Cuajimalpa descarta explosivos en el campus tras amenaza de bomba

Algunos estudiantes fueron desalojados antes de que se reanudaran clases

Estudiantes permanecen fuera de las
Estudiantes permanecen fuera de las instalaciones de la UAM Cuajimalpa tras una amenaza de bomba que llevó a la evacuación del campus. (FB/UAMUnidadCuajimalpa1)

La UAM Cuajimalpa recibió una amenaza de bomba el martes 17 de febrero y desalojó a sus estudiantes, tras la revisión, se determinó que no había explosivos.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó que una amenaza de bomba obligó este martes 17 de febrero a desalojar de forma preventiva la Torre III y otras instalaciones. E

l incidente motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y protección civil.

Las autoridades universitarias detallaron que el desalojo respondió a la necesidad de salvaguardar la integridad de toda la comunidad académica y administrativa.

Una presunta amenaza de bomba provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo de cientos de estudiantes (FB/FB/MemoMorenoSituam)

Tanto personal interno como instancias especializadas del Gobierno de la Ciudad de México participaron en la inspección de los espacios, siguiendo los lineamientos marcados para este tipo de emergencias.

Qué pasa cuando hay amenaza de bomba en la UAM

La coordinación entre la Rectoría General y las autoridades de la Unidad Cuajimalpa permitió que la evacuación se realizara de acuerdo con las normas establecidas.

La universidad destacó la colaboración de estudiantes, docentes y trabajadores durante el proceso, subrayando que la construcción de entornos seguros “es una responsabilidad colectiva que implica la participación de todas y todos”.

“Una vez realizada la revisión de las instalaciones por parte de las autoridades correspondientes, se determinó que es seguro retomar las actividades de manera normal”, comunicó la UAM.

El reingreso al campus se efectuó siguiendo las indicaciones de protección civil y personal de vigilancia.

Actualmente las clases continuarán con regularidad.

Investigarán incidente con amenaza de bomba en la UAM

Además de la atención inmediata al incidente, la Rectoría General informó que mantiene una coordinación estrecha con las dependencias externas encargadas de investigar el origen de la amenaza.

La universidad remarcó su respeto por la autonomía universitaria y su colaboración con las autoridades competentes en apego al marco legal vigente.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informa sobre la activación de protocolos de seguridad y desalojo preventivo en la Unidad Cuajimalpa tras una amenaza de bomba que resultó ser falsa. (X/lauammx)

El caso será atendido conforme al Código Penal Federal, pues estos hechos pueden constituirse en delitos graves.

Las instancias responsables buscan identificar a quien o quienes resulten responsables de haber generado la alerta y el consiguiente despliegue de recursos.

La UAM reiteró su compromiso con la seguridad, la integridad y el bienestar de su comunidad universitaria.

En el comunicado oficial, la institución invitó a estudiantes, personal y visitantes a mantenerse atentos ante cualquier situación de riesgo y a utilizar únicamente los canales oficiales para reportar incidentes.

