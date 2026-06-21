Reportera denuncia presunto abuso sexual de funcionario de Toluca

Reportera denuncia presunto acoso sexual por parte del secretario del Ayuntamiento de Toluca (especial)

La reportera Mafer Fabela denunció públicamente al Secretario del Ayuntamiento de Toluca, identificado como Justo “N”, por el presunto delito de abuso sexual, luego de que durante la cobertura de la inauguración del Chorizo Fest 2026 habría sido víctima de tocamientos inapropiados por parte del servidor público.

Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 19 de junio, mientras la periodista realizaba labores de cobertura en el evento gastronómico celebrado en la capital mexiquense. A través de un video difundido en sus redes sociales, la joven relató el momento en que presuntamente sufrió la agresión.

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Así narró Mafer Fabela el presunto abuso

De acuerdo con el testimonio de la comunicadora, ella se encontraba grabando el evento y levantó el brazo para obtener una mejor toma con su equipo de trabajo cuando el funcionario se acercó e inició el contacto físico sin su consentimiento.

“Agarra mi mano, estira mi brazo y le digo ‘no, gracias’. Esta persona no hace caso y aprieta más fuerte mi muñeca. Y dice ‘qué es lo peor que te puedo hacer, esto’, y procede a tocar mi cuerpo de manera indebida y repetitivamente. Yo me congelo, me hago chiquita, ¿por qué lo estás haciendo?”, expresó la reportera en el video que rápidamente se viralizó.

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La reportera Mafer Fabela denuncia acoso sexual por parte del Secretario del Ayuntamiento de Toluca

La denuncia provocó múltiples reacciones de apoyo hacia Mafer Fabela por parte de usuarios, periodistas y colectivos feministas, quienes exigieron una investigación imparcial y sanciones en caso de comprobarse la agresión.

CODHEM abre investigación por presunto abuso sexual

Tras darse a conocer el caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informó que ya inició una investigación relacionada con los hechos denunciados por la periodista.

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El organismo defensor de derechos humanos enfatizó que ninguna institución pública puede permitir o normalizar conductas que vulneren la dignidad de las personas, reproduzcan violencia de género o afecten la confianza ciudadana en el servicio público.

La CODHEM inició una investigación por los hechos denunciados por la periodista

Asimismo, la CODHEM reiteró que dará seguimiento al caso conforme a sus atribuciones legales para garantizar que se respeten los derechos de la víctima y se esclarezcan los hechos denunciados.

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Exigen garantías para mujeres periodistas

Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos de las mujeres señalaron que este caso refleja las condiciones de vulnerabilidad que muchas periodistas enfrentan durante coberturas de eventos públicos, incluso en presencia de autoridades.

Colectivos feministas y comunicadoras manifestaron su respaldo a Mafer Fabela y pidieron a las autoridades municipales de Toluca emitir una postura clara ante la acusación.

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Además, usuarios en redes sociales cuestionaron la conducta del funcionario señalado y demandaron que el caso no quede impune.

Violencia de género en espacios públicos sigue siendo un problema

Reforma contra el acoso sexual en el Edomex (Gob. Edomex)

El presunto abuso denunciado durante el Chorizo Fest 2026 ocurre en un contexto nacional donde continúan registrándose casos de violencia y acoso contra mujeres en espacios laborales y públicos.

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Especialistas en derechos humanos han advertido que este tipo de conductas afectan no solo la integridad física y emocional de las víctimas, sino también su desempeño profesional y el ejercicio libre del periodismo.

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