Hombre de 67 años buscaba plantas para un negocio y una jauría de perros terminó con su vida en Aguascalientes

Personal de emergencia traslada el cuerpo de un hombre de 67 años que murió por ataque de perros en Aguascalientes. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Un hombre de 67 años murió después de ser atacado por varios perros en un terreno ubicado sobre la avenida Aguascalientes, en el fraccionamiento España, en un hecho que ya es investigado por las autoridades.

La víctima fue identificada como Raúl Rojas, vecino del fraccionamiento Infonavit Pirules, quien acostumbraba acudir a la zona para recolectar carrizos que utilizaba en la construcción de una palapa destinada a un negocio de venta de aguachiles.

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De acuerdo con familiares, el hombre conocía perfectamente el predio y solía ingresar de manera frecuente para cortar el material. Sin embargo, durante una de sus visitas fue sorprendido por una jauría que presuntamente lo atacó hasta provocarle la muerte.

Sus seres queridos señalaron que no era la primera vez que enfrentaba una situación de riesgo en ese lugar. En una ocasión anterior logró evitar una agresión gracias a que estaba acompañado por un perro pastor belga entrenado para protección.

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Hallan un pitbull muerto junto a la víctima

Durante las diligencias realizadas por las autoridades, también fue localizado sin vida un perro de raza pitbull.

Las primeras versiones apuntan a que Raúl Rojas habría utilizado el machete que llevaba consigo para cortar carrizos con el fin de defenderse del ataque. Presuntamente, durante el enfrentamiento logró herir de muerte al animal antes de sucumbir ante la agresión del resto de los canes.

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Peritos y agentes de investigación acudieron al sitio para recabar evidencias y establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

De manera extraoficial, familiares de la víctima señalaron que los animales involucrados podrían ser los mismos que en 2025 atacaron y mataron a un presunto ladrón que ingresó a una marmolería de la zona.

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Según esta versión, los perros permanecen dentro del predio como parte de la vigilancia del negocio. No obstante, tendrían acceso al exterior a través de una malla y una puerta ubicada en la parte posterior del terreno.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las condiciones en las que ocurrió el ataque, así como la posible responsabilidad de los propietarios de los animales.

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Los ataques de jaurías de perros en México han cobrado relevancia en los últimos años debido a la grave sobrepoblación canina, el abandono y la falta de esterilización. Foto: Fiscalía Edomex

Otros casos en México

El caso no es aislado; los ataques de jaurías de perros en México han cobrado relevancia en los últimos años debido a la grave sobrepoblación canina, el abandono y la falta de esterilización.

Los casos se concentran principalmente en zonas con terrenos baldíos periféricos en el Estado de México, Aguascalientes y Ciudad de México.

Enero de 2013: La noticia conmocionó al país tras el hallazgo de cinco cuerpos en la colonia Valle de Luces (Iztapalapa, CDMX), los cuales mostraban lesiones mortales atribuibles a jaurías de perros callejeros, lo que derivó en la captura de 25 canes.

Febrero de 2024: Deportistas y corredores reportaron el acecho de jaurías de perros ferales en la segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Mayo de 2025: Una mujer fue atacada por una jauría en el fraccionamiento Bosques de Ecatepec y logró ser salvada por policías municipales que dispersaron a los animales.

Julio de 2025: Vecinos de Ecatepec, Estado de México, alertaron a las autoridades sobre más de 50 ataques y acosos de jaurías en la misma zona durante los últimos años.

Octubre de 2025: El municipio de Tecámac (Edomex) vivió una crisis cuando dos hombres fallecieron en ataques de jaurías de perros en hechos distintos, lo que obligó al gobierno local a intensificar las medidas de seguridad. Casi simultáneamente, en Ixtapaluca, se reportaron más de 10 ataques de una jauría, incluyendo a una mujer que fue auxiliada por un automovilista.

Enero de 2026: Una mujer de 79 años fue gravemente atacada por al menos 15 perros en Cuautla, Morelos.