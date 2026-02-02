“No nos vamos a arrodillar”: Grecia Quiroz afirma que no pactará con el crimen organizado durante homenaje a Carlos Manzo

Grecia Quiroz aseguró que no se arrodillará ante el crimen organizado y que su gobierno no pactará con nadie.

A tres meses del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, encabezó un homenaje público en el que honró su memoria y lanzó un mensaje directo contra el crimen organizado.

Desde el mismo sitio donde ocurrió el atentado, la alcaldesa aseguró que su gobierno no pactará con grupos delictivos, pese a las amenazas y riesgos que enfrenta.

El acto se llevó a cabo en un contexto de alta tensión por la violencia que persiste en la región y por el avance de las investigaciones judiciales en torno al homicidio del exedil.

Grecia Quiroz reafirma su postura frente a la violencia

Durante su mensaje, Grecia Quiroz subrayó que, aunque su administración enfrenta peligros reales, no permitirá que el miedo defina el rumbo del gobierno municipal.

El espacio donde se colocó la placa se convierte en un lugar de memoria, respeto y resistencia frente a la violencia.

La presidenta municipal reconoció que tanto ella como la ciudadanía viven bajo riesgo constante, pero insistió en que su compromiso es caminar junto a la población y dar resultados.

“Nosotros no vamos a arrodillarnos ante el crimen organizado, no vamos a pactar con nadie”, afirmó Quiroz ante los asistentes.

La alcaldesa recalcó que su gobierno se mantendrá firme, sin acuerdos ilegales, y con una política de puertas abiertas para atender las demandas ciudadanas, aun en un entorno marcado por la inseguridad.

Develan placa y sombrero de mármol en memoria de Carlos Manzo

El homenaje se realizó en la plaza Morelos, el lugar donde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

La placa, acompañada de un sombrero de mármol, es un símbolo del Movimiento del Sombrero fundado por Carlos Manzo.

Ahí, Grecia Quiroz, acompañada de sus hijos, familiares y ciudadanos, develó una placa conmemorativa con el nombre del exalcalde y la consigna “Ni un paso atrás”.

Sobre la placa se colocó una escultura de mármol en forma de sombrero, donada por un ciudadano, como símbolo del Movimiento del Sombrero, proyecto político y social fundado por Manzo y que hoy continúa activo en Uruapan.

La presidenta municipal informó que además se encuentra en proceso la elaboración de una estatua del exedil, la cual será colocada próximamente en el mismo espacio.

A tres meses del asesinato, un mensaje de continuidad y resistencia

En su discurso, Grecia Quiroz aseguró que el nombre de Carlos Manzo seguirá presente en la vida pública del municipio y que su legado no será silenciado por la violencia.

A tres meses de su asesinato, la memoria de Carlos Manzo sigue presente en la ciudadanía. (Fb: Carlos Manzo)

Agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que el movimiento que encabezó su esposo se mantiene fuerte y unido.

Asimismo, reiteró que su administración seguirá apoyando las causas sociales y comunitarias, y que continuará trabajando por Uruapan y Michoacán, pese a los riesgos personales que ello implica.

Amenazas y detenidos por el caso Carlos Manzo

La viuda del exalcalde ha reconocido públicamente que enfrenta amenazas, pero ha reiterado que no se detendrá ni dará marcha atrás.

También ha señalado que ha colaborado plenamente con la Fiscalía General del Estado en la investigación del homicidio.

Hasta el momento, 15 personas han sido detenidas en relación con el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Detenidos relacionados con el asesinato de Carlos Manzo:

15 personas han sido detenidas hasta el momento.

Entre ellas hay presuntos autores materiales y cómplices .

Escoltas del exalcalde son investigados por su actuación tras el atentado.

Fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado” , señalado como presunto autor intelectual.

Exfuncionarios municipales son investigados por posible participación en la planeación del crimen.

El homenaje concluyó entre aplausos y consignas como “¡Carlos Manzo vive!” y “¡Viva Uruapan!”, en un acto que combinó memoria, mensaje político y una postura firme frente al crimen organizado.