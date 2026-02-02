México

“No nos vamos a arrodillar”: Grecia Quiroz afirma que no pactará con el crimen organizado durante homenaje a Carlos Manzo

A tres meses del asesinato del alcalde de Uruapan, se develó una placa en su honor, recordando su legado y compromiso con la ciudad

Guardar
Grecia Quiroz aseguró que no
Grecia Quiroz aseguró que no se arrodillará ante el crimen organizado y que su gobierno no pactará con nadie.

A tres meses del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, encabezó un homenaje público en el que honró su memoria y lanzó un mensaje directo contra el crimen organizado.

Desde el mismo sitio donde ocurrió el atentado, la alcaldesa aseguró que su gobierno no pactará con grupos delictivos, pese a las amenazas y riesgos que enfrenta.

El acto se llevó a cabo en un contexto de alta tensión por la violencia que persiste en la región y por el avance de las investigaciones judiciales en torno al homicidio del exedil.

Grecia Quiroz reafirma su postura frente a la violencia

Durante su mensaje, Grecia Quiroz subrayó que, aunque su administración enfrenta peligros reales, no permitirá que el miedo defina el rumbo del gobierno municipal.

El espacio donde se colocó
El espacio donde se colocó la placa se convierte en un lugar de memoria, respeto y resistencia frente a la violencia.

La presidenta municipal reconoció que tanto ella como la ciudadanía viven bajo riesgo constante, pero insistió en que su compromiso es caminar junto a la población y dar resultados.

“Nosotros no vamos a arrodillarnos ante el crimen organizado, no vamos a pactar con nadie”, afirmó Quiroz ante los asistentes.

La alcaldesa recalcó que su gobierno se mantendrá firme, sin acuerdos ilegales, y con una política de puertas abiertas para atender las demandas ciudadanas, aun en un entorno marcado por la inseguridad.

Develan placa y sombrero de mármol en memoria de Carlos Manzo

El homenaje se realizó en la plaza Morelos, el lugar donde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

La placa, acompañada de un
La placa, acompañada de un sombrero de mármol, es un símbolo del Movimiento del Sombrero fundado por Carlos Manzo.

Ahí, Grecia Quiroz, acompañada de sus hijos, familiares y ciudadanos, develó una placa conmemorativa con el nombre del exalcalde y la consigna “Ni un paso atrás”.

Sobre la placa se colocó una escultura de mármol en forma de sombrero, donada por un ciudadano, como símbolo del Movimiento del Sombrero, proyecto político y social fundado por Manzo y que hoy continúa activo en Uruapan.

La presidenta municipal informó que además se encuentra en proceso la elaboración de una estatua del exedil, la cual será colocada próximamente en el mismo espacio.

A tres meses del asesinato, un mensaje de continuidad y resistencia

En su discurso, Grecia Quiroz aseguró que el nombre de Carlos Manzo seguirá presente en la vida pública del municipio y que su legado no será silenciado por la violencia.

A tres meses de su
A tres meses de su asesinato, la memoria de Carlos Manzo sigue presente en la ciudadanía. (Fb: Carlos Manzo)

Agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que el movimiento que encabezó su esposo se mantiene fuerte y unido.

Asimismo, reiteró que su administración seguirá apoyando las causas sociales y comunitarias, y que continuará trabajando por Uruapan y Michoacán, pese a los riesgos personales que ello implica.

Amenazas y detenidos por el caso Carlos Manzo

La viuda del exalcalde ha reconocido públicamente que enfrenta amenazas, pero ha reiterado que no se detendrá ni dará marcha atrás.

También ha señalado que ha colaborado plenamente con la Fiscalía General del Estado en la investigación del homicidio.

Hasta el momento, 15 personas
Hasta el momento, 15 personas han sido detenidas en relación con el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Detenidos relacionados con el asesinato de Carlos Manzo:

  • 15 personas han sido detenidas hasta el momento.
  • Entre ellas hay presuntos autores materiales y cómplices.
  • Escoltas del exalcalde son investigados por su actuación tras el atentado.
  • Fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual.
  • Exfuncionarios municipales son investigados por posible participación en la planeación del crimen.

El homenaje concluyó entre aplausos y consignas como “¡Carlos Manzo vive!” y “¡Viva Uruapan!”, en un acto que combinó memoria, mensaje político y una postura firme frente al crimen organizado.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoUruapanHomenajeAsesinatoCrimen OrganizadoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Desarticulan laboratorio de metanfetamina en Baja California capaz de generar media tonelada de droga al mes

En el lugar, una zona de terracería en Ensenada, fueron hallados bidones, sustancias y fosas sépticas

Desarticulan laboratorio de metanfetamina en

Alito Moreno arremete contra Noroña por decir que “no le debe más que agradecimiento” a Adán Augusto

La confrontación digital entre los senadores incluyó ataques personales e insultos

Alito Moreno arremete contra Noroña

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 2 de febrero: bloqueo en calle Digna Ochoa, colonia Doctores

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de febrero: rescatan a una persona en zona de vías en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes de puente

Metro CDMX y Metrobús hoy

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

El actor de ‘Me Caigo de Risa’ sorprendió a sus seguidores aclarando entre bromas que sigue más vivo que nunca, tras la confusión provocada por una foto en blanco y negro que desató especulaciones

El divertido regreso de Ricardo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Águila” en

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo a 6 personas con armamento y munición durante patrullajes en Culiacán

La vez que medios estadounidenses mencionaron a Adán Augusto por su posible vínculo con el crimen organizado

Manelyk González y ‘El Pistache’: el día que un líder de la Unión Tepito habló con la ex Acapulco Shore y fue censurado

CJNG se atribuye asesinato de cinco hombres en Jalpa de Méndez, Tabasco

ENTRETENIMIENTO

El divertido regreso de Ricardo

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de febrero

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Jaime Camil muestra ensayos de “Matilda, el Musical” y provoca expectativas en redes sociales

Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS mientras Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

DEPORTES

Cuál es el sueldo de

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”

David Faitelson lanza dura crítica contra Fidalgo tras salir del América: “No es suficiente para ser leyenda”