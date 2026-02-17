Leonel Godoy reprocha a Grecia Quiroz exigencia para comparecer por caso Carlos Manzo: “No puedes denunciar a nadie por contentismo”

Godoy aseguró que Grecia Quiroz acusa sin pruebas relación con el asesinato de Carlos Manzo. (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Este 17 de febrero de 2026, el diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel, abordó la controversia en la que se ha visto envuelto en los últimos meses, de manera especifica desde el asesinato el 2 de noviembre en 2025 de Carlos Manzo, quien era presidente municipal de Uruapan, Michoacán, debido a los señalamientos de Grecia Quiroz, quien lo señala a él y a otros diputados de estar presuntamente involucrados en el asesinato.

Son señalamientos por tiempo electoral

Durante el encuentro con medios de comunicación, Leonel Godoy aseguró que no se verá la fuerza del “Movimiento del Sombrero”, el cual encabeza Quiroz, hasta que se realice el proceso de “elección”, agregó que como parte de un partido político y en este contexto, toman muy enserio a la alcaldesa de Uruapan:

“Lo que no nos parece es que use ese tema condenable del asesinato de Carlos Manso, para, sin pruebas, exigir que declare algún diputado, y yo mismo”.

El diputado de Morena aseguró que Grecia Quiroz tiene derecho de enfrentarlos, en este caso también se incluye al legislador Raúl Morón y Ignacio Campos Equihua, personajes políticos que fueron señalados por Carlos Manzo por amenazas de muerte en su contra:

“Tú no puedes denunciar a nadie por contentismo. Si no, imagínate qué sistema de justicia tendríamos, donde bastaría la acusación de alguien sin pruebas".

El legislador comentó que en este caso y debido a que Grecia Quiroz los ha señalado de manera pública debe probar sus dichos, ya que el señalamiento no alcanza para relacionarlos con el crimen de su esposo, “el que acusa tiene la obligación de probar su acusación o de presentar las pruebas que considera que tienen que ver con la acusación que hace, no la simple acusación”.

Grecia Quiroz procede legalmente contra señalados por Carlos Manzo

Un par de horas después de las declaraciones de Godoy Rangel, la alcaldesa de Uruapan procedió a poner la denuncia correspondiente en contra de Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos, ya que comentó no dejaría las acusaciones solo en dichos, “Vine ya a declarar aquí ante la fiscalía con elementos, creo yo suficientes para que se les pueda mandar llamar, se les pueda mandar declarar y que si realmente no hay nada que los vincule a ellos con el homicidio de Carlos, pues que vengan, que si no hay nada que temer, que vengan a declarar, que vengan a dar la cara”.

La presidenta municipal destacó que a cuatro meses de la muerte de su esposo no se les ha mandado a llamar a los políticos mencionados, por lo que considera indispensable la comparecencia debido a los enfrentamientos que tuvieron cuando su esposo aún vivía.

Dictamen de 40 horas será discutido la próxima semana en Comisiones

