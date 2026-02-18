México

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

En el que hubiera sido el cumpleaños número 78 del ‘Príncipe de la canción’, la funcionaria y la familia del intérprete le rindieron un homenaje público

Guardar
Azcapotzalco, la alcaldía ligada al
Azcapotzalco, la alcaldía ligada al recuerdo de José José (Fernanda López Castro)

Por la tarde de este martes 17 de febrero, en el que hubiera sido el cumpleaños número 78 de José José, su familia y autoridades locales dispusieron un homenaje al emblemático cantante mexicano.

Su ex esposa Anel Noreña, su hijo José Joel y la alcaldesa de Azcapotzalco Nancy Núñez se reunieron junto a la prensa y vecinos en el que fuera el domicilio de la infancia del ‘príncipe de la canción’ para enaltecer su legado como referente cultural del México contemporáneo.

El cantante César Uribe , quien posee un rango vocal muy similar al de José José, fue el encargado de amenizar el encuentro que contó con la presencia de reporteros y público, vecinos de la colonia Clavería.

La alcaldesa aseguró que 'es
La alcaldesa aseguró que 'es un sueño' poder rendir tributo al icónico intérprete (Fernanda López Castro)

En el evento se develó una placa en el exterior de la que fuera la casa familiar de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre completo del intérprete de ‘Amar y Querer’, ubicado en la calle de Tebas número 32, esquina con avenida Clavería, colonia Clavería en la mencionada alcaldía Azcapotzalco.

La alcaldesa mencionó que llevaba “mucho tiempo” planeando los homenajes al cantante, en conjunto con su familia, mismos que incluyen la creación del paseo ‘La nave del olvido’ en el Parque de la China.

“Desde que nos conocimos con Anel, con Pepe, habíamos establecido una ruta de cómo ir homenajeando a nuestro príncipe de la canción de manera muy cotidiana, hemos hecho varias cosas, las exposiciones, los conciertos, el homenaje por los 55 años de ‘El Triste’, varias actividades. Para nosotros era también muy importante poder fortalecer, esto es un sueño que habíamos platicado".

La placa fue dispuesta en
La placa fue dispuesta en el domicilio de la calle de Tebas (Fernanda López Castro)

Nancy Núñez agradeció a las personas que actualmente son propietarias del inmueble donde José José vivió sus primeros años.

“A Octavio Arias, a la señora Catalina León, la familia, un aplauso... Está dejando un legado muy simbólico no sólo para quienes habitamos Azcapotzalco, sino para todo el país e incluso para el mundo entero”, expresó al colocar la placa que reza: “En esta casa vivió su infancia y juventud José José, ídolo de varias generaciones y orgullo de Azcapotzalco

La funcionaria reconoció que la respuesta del público fue determinante para darle seguimiento y permanencia a los esfuerzos por reconocer la importancia de José José para la alcaldía de la CDMX.

“Lo que significa José José para muchos y muchas es muy importante, él rebasó fronteras. Es un orgullo, orgullo chintololo... habíamos proyectado que el paseo fuera algunos meses, y llegó para quedarse, porque ya es un paseo permanente y la gente nos lo sigue pidiendo, participando, porque hay un gran carilño que se le tiene a José José. Hemos ya tenido miles de personas que han estado en la ruta, en el paseo turístico”, afirmó.

Las calles de la colonia Clavería en Azcapotzalco se llenaron de seguidores del Príncipe de la Canción para recordarlo este 17 de febrero de 2026, fecha en la que habría cumplido 78 años. Anel Noreña y su hijo José Joel participaron en el homenaje

En tanto, Anel Noreña, quien es madre de José Joel y Marysol, dos de los hijos del recordado romántico, adelantó que la comitiva se dirigiría al Parque de la China para realizar “una ceremonia”: colocar listones con el nombre escrito de las canciones de José José para anudarlos a la estatua de él que adorna dicho parque.

“Hoy cumple 78 años, de aquí nos vamos al parque de la China y vamos a poner los listonsitos, para ver con cuál cancion ustedes se enamoraron. El listonsito lo vamos a dejar en la estuatua y ahí se va a quedar hasta el 20 de abril, que es el día de José José”.

Nancy Núñez destacó el 'orgullo
Nancy Núñez destacó el 'orgullo chintololo' para la alcaldía por su relación con José José (Fernanda López Castro)

“Me encanta esto porque se hace un evento familiar. Es un guto ver cómo ha ido evolucionando todo esto de la mano de la alcaldesa, de la alcaldía, de verdad que son muchas gentes las que están detrás. Con contingencia y demás, pero aquí seguimos”, remató José Joel, promotor del legado musical de su papá.

Temas Relacionados

Nancy NúñezAzcapotzalcoCDMXJosé JoséAnel NoreñaJosé JoelClaveríamexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.8 en Pinotepa Nacional

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca: se registra

Línea 3 del Mexicable en Naucalpan tendrá más de 200 cabinas con cámaras y wifi, confirma Edomex

Se prevé que esta nueva ruta del Estado de México traslade más de 40 mil pasajeros diariamente, revelaron autoridades mexiquenses

Línea 3 del Mexicable en

Temblor hoy 17 de febrero en México: reportan sismo de magnitud 5.0 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 17 de febrero

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

La agenda de la Selección Mexicana incluirá duelos confirmados ante Islandia, Portugal y Bélgica

México suma tres amistosos en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de febrero: Av Insurgentes presenta retrasos debido a la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a más de 60

Sentencian a más de 60 años de prisión a “El Nariz”, líder de la Familia Michoacana en el Valle de Toluca

Operativa Barredora estaría detrás del triple homicidio en el bar Sala de Despacho de Puebla

Identifican participación de al menos seis personas en atentado contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Dos personas fueron procesadas por las mantas donde amenazaban de muerte al cantante de narcocorridos Javier Rosas en Sonora

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Lupita Villalobos se burla de

Lupita Villalobos se burla de la polémica entre Alana Flores y Samadhi Zendejas en Supernova Génesis

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 17 de febrero

Supernova Génesis aclara los motivos por los que se canceló la pelea de Alana y Samadhi: ¿quiénes podrían ocupar su lugar?

El penthouse de Luis Miguel en Miami, testigo de romances y misterios, busca nuevo dueño por USD 5 millones

Belinda rompe en llanto por homenaje a Milkman durante su concierto en el Carnaval de Mazatlán

DEPORTES

México suma tres amistosos en

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

Santos retira de su estadio a aficionados por protestar

Keylor Navas podría dejar a Pumas e interesa en la MLS

FMF confirma que el Estadio Ciudad de México sí será sede del México vs Portugal, pese a rumores de retrasos

Puebla vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026