Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

Azcapotzalco, la alcaldía ligada al recuerdo de José José (Fernanda López Castro)

Por la tarde de este martes 17 de febrero, en el que hubiera sido el cumpleaños número 78 de José José, su familia y autoridades locales dispusieron un homenaje al emblemático cantante mexicano.

Su ex esposa Anel Noreña, su hijo José Joel y la alcaldesa de Azcapotzalco Nancy Núñez se reunieron junto a la prensa y vecinos en el que fuera el domicilio de la infancia del ‘príncipe de la canción’ para enaltecer su legado como referente cultural del México contemporáneo.

El cantante César Uribe , quien posee un rango vocal muy similar al de José José, fue el encargado de amenizar el encuentro que contó con la presencia de reporteros y público, vecinos de la colonia Clavería.

La alcaldesa aseguró que 'es un sueño' poder rendir tributo al icónico intérprete (Fernanda López Castro)

En el evento se develó una placa en el exterior de la que fuera la casa familiar de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre completo del intérprete de ‘Amar y Querer’, ubicado en la calle de Tebas número 32, esquina con avenida Clavería, colonia Clavería en la mencionada alcaldía Azcapotzalco.

La alcaldesa mencionó que llevaba “mucho tiempo” planeando los homenajes al cantante, en conjunto con su familia, mismos que incluyen la creación del paseo ‘La nave del olvido’ en el Parque de la China.

“Desde que nos conocimos con Anel, con Pepe, habíamos establecido una ruta de cómo ir homenajeando a nuestro príncipe de la canción de manera muy cotidiana, hemos hecho varias cosas, las exposiciones, los conciertos, el homenaje por los 55 años de ‘El Triste’, varias actividades. Para nosotros era también muy importante poder fortalecer, esto es un sueño que habíamos platicado".

La placa fue dispuesta en el domicilio de la calle de Tebas (Fernanda López Castro)

Nancy Núñez agradeció a las personas que actualmente son propietarias del inmueble donde José José vivió sus primeros años.

“A Octavio Arias, a la señora Catalina León, la familia, un aplauso... Está dejando un legado muy simbólico no sólo para quienes habitamos Azcapotzalco, sino para todo el país e incluso para el mundo entero”, expresó al colocar la placa que reza: “En esta casa vivió su infancia y juventud José José, ídolo de varias generaciones y orgullo de Azcapotzalco”

La funcionaria reconoció que la respuesta del público fue determinante para darle seguimiento y permanencia a los esfuerzos por reconocer la importancia de José José para la alcaldía de la CDMX.

“Lo que significa José José para muchos y muchas es muy importante, él rebasó fronteras. Es un orgullo, orgullo chintololo... habíamos proyectado que el paseo fuera algunos meses, y llegó para quedarse, porque ya es un paseo permanente y la gente nos lo sigue pidiendo, participando, porque hay un gran carilño que se le tiene a José José. Hemos ya tenido miles de personas que han estado en la ruta, en el paseo turístico”, afirmó.

Las calles de la colonia Clavería en Azcapotzalco se llenaron de seguidores del Príncipe de la Canción para recordarlo este 17 de febrero de 2026, fecha en la que habría cumplido 78 años. Anel Noreña y su hijo José Joel participaron en el homenaje

En tanto, Anel Noreña, quien es madre de José Joel y Marysol, dos de los hijos del recordado romántico, adelantó que la comitiva se dirigiría al Parque de la China para realizar “una ceremonia”: colocar listones con el nombre escrito de las canciones de José José para anudarlos a la estatua de él que adorna dicho parque.

“Hoy cumple 78 años, de aquí nos vamos al parque de la China y vamos a poner los listonsitos, para ver con cuál cancion ustedes se enamoraron. El listonsito lo vamos a dejar en la estuatua y ahí se va a quedar hasta el 20 de abril, que es el día de José José”.

Nancy Núñez destacó el 'orgullo chintololo' para la alcaldía por su relación con José José (Fernanda López Castro)

“Me encanta esto porque se hace un evento familiar. Es un guto ver cómo ha ido evolucionando todo esto de la mano de la alcaldesa, de la alcaldía, de verdad que son muchas gentes las que están detrás. Con contingencia y demás, pero aquí seguimos”, remató José Joel, promotor del legado musical de su papá.