¿Habrá fracking en México? Esto dijo Sheinbaum sobre la fractura hidráulica y la soberanía energética

La presidenta Claudia Sheinbaum durante La Mañanera, donde abordó la discusión sobre el fracking y las estrategias para fortalecer la soberanía energética de México.

Hoy en La Mañanera, la mandataria Claudia Sheinbaum abordó los rumores sobre un posible retorno a la fractura hidráulica en México y detalló el rumbo de la política energética nacional. La presidenta descartó decisiones inmediatas sobre el fracking y subrayó la prioridad del gobierno federal en fortalecer la soberanía energética, modernizar la matriz eléctrica y explorar nuevas tecnologías menos agresivas para la extracción de gas.

Dependencia del gas importado y desafío de la autonomía energética

México enfrenta un reto central en su política energética: alrededor del 75% del gas natural que se consume proviene de Texas, Estados Unidos. Este recurso resulta esencial para la generación eléctrica continua, ya que la mayoría de las plantas operan bajo el esquema de ciclo combinado alimentado por gas natural. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la generación eléctrica de base depende principalmente de este insumo, y que el gobierno actual está eliminando paulatinamente el combustóleo como fuente energética.

La presidenta remarcó que el combustóleo prácticamente desaparecerá de la matriz eléctrica al concluir su administración, por tratarse de un combustible con altas emisiones y menor eficiencia frente al gas natural. Este cambio busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una matriz energética más limpia.

Discusión sobre el fracking y el futuro de la extracción de gas

En las últimas semanas, surgieron versiones sobre un posible regreso a la promoción de la fractura hidráulica, conocida como fracking, en la cuenca de Burgos situada en el noreste de México, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Este método consiste en inyectar agua con químicos a presión para romper la roca y liberar gas. La mandataria fue clara al indicar que no existe una decisión tomada para retomar el fracking en México.

Sheinbaum explicó que la discusión actual se centra en la necesidad de fortalecer la soberanía energética nacional y reducir la dependencia de importaciones, pero dentro de una lógica que priorice el cuidado ambiental y la aceptación social. “Todo el gas que importamos de Texas proviene de fracking, por eso el desafío consiste en ampliar la producción interna sin replicar los daños ambientales asociados a esa técnica”, señaló la mandataria.

Estrategias para el incremento de la producción nacional de gas

El gobierno federal trabaja en dos áreas principales: la optimización de los yacimientos convencionales y la evaluación de tecnologías para extraer gas no convencional que no impliquen los riesgos ambientales del fracking tradicional. Se contempla el uso de sistemas de reciclaje de agua, el empleo de productos menos contaminantes y la selección de zonas alejadas de núcleos poblacionales para cualquier proyecto futuro.

La mandataria insistió en que cualquier avance en la materia deberá contar con la participación activa de las comunidades donde se desarrollen los proyectos. Además, el grupo de expertos encargado del tema aún estudia la viabilidad de tecnologías alternativas al fracking y no existe una fecha para tomar una decisión definitiva.

Energías renovables y modernización del parque energético nacional

En paralelo, México avanza hacia una mayor incorporación de energías renovables. La presidenta destacó la importancia de fuentes como la solar, eólica y geotérmica, que representan una vía para disminuir la dependencia de hidrocarburos importados. El objetivo es que, en el corto plazo, las energías limpias alcancen entre el 15% y el 20% de la generación eléctrica nacional.

La modernización de las refinerías existentes y la puesta en marcha de nuevas instalaciones como Dos Bocas y la refinería Olmeca ha permitido que hasta el 85% de las gasolinas y diésel consumidos en el país se produzcan localmente. Además, la refinería Deer Park, propiedad de Pemex en Texas, refuerza la autosuficiencia en combustibles.

Transparencia, consulta social y visión de largo plazo

La política energética mexicana se orienta hacia la transparencia en la toma de decisiones y el diálogo permanente con expertos y comunidades. El objetivo declarado es fortalecer la soberanía, ampliar la producción nacional de gas y avanzar en el uso de energías renovables, todo bajo un esquema que priorice la aceptación social y la preservación ambiental.