Leche en México: Secretaría de Agricultura y productores acuerdan plan para estabilidad de precios y abastecimiento

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, sostuvo una reunión con representantes de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y directivos del programa Leche para el Bienestar, con el objetivo de coordinar acciones que permitan garantizar la estabilidad en la comercialización y en los precios de la leche.

De acuerdo con lo informado, durante el encuentro se dialogó sobre el incremento estacional en la producción y la necesidad de implementar medidas concretas que eviten afectaciones tanto a productores como a consumidores.

En los próximos días se prevé la presentación de un plan de acción con lineamientos específicos.

Estados productores se suman a la estrategia nacional

El secretario infrmó que la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acordaron incorporarse a la estrategia federal.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, se sumó a la estrategia nacional para garantizar la estabilidad en la comercialización y precios de los productos lácteos. Foto: Captura de pantalla

Ambas entidades figuran entre las más relevantes en la producción de leche a nivel nacional.

México ocupa el lugar 13 en producción mundial de leche bovina, con un volumen anual superior a los 12 mil millones de litros.

Jalisco encabeza la lista de estados productores, seguido por Coahuila, Durango y Chihuahua.

Producción, consumo y dependencia de importaciones

El consumo nacional de leche se estima entre 95 y 124 litros por persona al año. Sin embargo, el país presenta un déficit estructural: mientras produce alrededor de 12 mil millones de litros anuales, el consumo total ronda los 16 mil millones.

Esta diferencia ha llevado a México a posicionarse como uno de los principales importadores de leche en polvo a nivel internacional.

México produce más de 12 mil millones de litros de leche al año, aunque el consumo nacional supera los 16 mil millones, generando déficit estructural. Créditos: SNI

La estrategia anunciada busca contribuir a fortalecer la autosuficiencia y reducir la vulnerabilidad del mercado interno.

El programa Leche para el Bienestar distribuye leche a bajo costo a más de siete millones de beneficiarios y forma parte de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a este alimento.

Principales retos del sector lácteo en México

La industria enfrenta diversos desafíos que impactan en la producción y comercialización:

Déficit anual aproximado de 4 mil millones de litros

Incrementos en el precio de la leche por encima de la inflación en años recientes

Impacto de la sequía en zonas productoras, con posibles reducciones de hasta 10% en el volumen

Robo y adulteración de leche durante el transporte

Comercialización de productos lácteos combinados como si fueran leche pura

Presencia de residuos de antibióticos y otros contaminantes en algunos casos

El programa Leche para el Bienestar distribuye leche a bajo costo a más de siete millones de beneficiarios, fortaleciendo la seguridad alimentaria. Vaso con leche LICONSA

Además, el sector trabaja en la certificación de buenas prácticas pecuarias y en el fortalecimiento de controles sanitarios para mejorar la calidad del producto final.

Nutrición y sostenibilidad en la agenda pública

La leche es considerada un alimento básico en la dieta mexicana por su aporte de calcio y vitaminas. También representa el tercer producto de mayor valor dentro de la industria alimentaria del país.

Autoridades e industria coinciden en la necesidad de impulsar mejoras en productividad, calidad y sostenibilidad ambiental, ante retos como la reducción de la huella hídrica y de carbono.

El plan anunciado por la Secretaría de Agricultura buscará dar certidumbre al mercado y mantener el abasto en todo el país.