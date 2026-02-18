Leche en México: Secretaría de Agricultura y productores acuerdan plan para estabilidad de precios y abastecimiento

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, sostuvo una reunión con representantes de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y directivos del programa Leche para el Bienestar, con el objetivo de coordinar acciones que permitan garantizar la estabilidad en la comercialización y en los precios de la leche.
De acuerdo con lo informado, durante el encuentro se dialogó sobre el incremento estacional en la producción y la necesidad de implementar medidas concretas que eviten afectaciones tanto a productores como a consumidores.
En los próximos días se prevé la presentación de un plan de acción con lineamientos específicos.
Estados productores se suman a la estrategia nacional
El secretario infrmó que la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acordaron incorporarse a la estrategia federal.
Ambas entidades figuran entre las más relevantes en la producción de leche a nivel nacional.
México ocupa el lugar 13 en producción mundial de leche bovina, con un volumen anual superior a los 12 mil millones de litros.
Jalisco encabeza la lista de estados productores, seguido por Coahuila, Durango y Chihuahua.
Producción, consumo y dependencia de importaciones
El consumo nacional de leche se estima entre 95 y 124 litros por persona al año. Sin embargo, el país presenta un déficit estructural: mientras produce alrededor de 12 mil millones de litros anuales, el consumo total ronda los 16 mil millones.
Esta diferencia ha llevado a México a posicionarse como uno de los principales importadores de leche en polvo a nivel internacional.
La estrategia anunciada busca contribuir a fortalecer la autosuficiencia y reducir la vulnerabilidad del mercado interno.
El programa Leche para el Bienestar distribuye leche a bajo costo a más de siete millones de beneficiarios y forma parte de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a este alimento.
Principales retos del sector lácteo en México
La industria enfrenta diversos desafíos que impactan en la producción y comercialización:
- Déficit anual aproximado de 4 mil millones de litros
- Incrementos en el precio de la leche por encima de la inflación en años recientes
- Impacto de la sequía en zonas productoras, con posibles reducciones de hasta 10% en el volumen
- Robo y adulteración de leche durante el transporte
- Comercialización de productos lácteos combinados como si fueran leche pura
- Presencia de residuos de antibióticos y otros contaminantes en algunos casos
Además, el sector trabaja en la certificación de buenas prácticas pecuarias y en el fortalecimiento de controles sanitarios para mejorar la calidad del producto final.
Nutrición y sostenibilidad en la agenda pública
La leche es considerada un alimento básico en la dieta mexicana por su aporte de calcio y vitaminas. También representa el tercer producto de mayor valor dentro de la industria alimentaria del país.
Autoridades e industria coinciden en la necesidad de impulsar mejoras en productividad, calidad y sostenibilidad ambiental, ante retos como la reducción de la huella hídrica y de carbono.
El plan anunciado por la Secretaría de Agricultura buscará dar certidumbre al mercado y mantener el abasto en todo el país.