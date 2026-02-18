Entre acusaciones de delincuencia de papás de Jeremy, esta es su versión y la de las autoridades

La pelea ocurrió cuando los jóvenes salieron de clases. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bertha Alcalde Lujan, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y hermana de Luisa María Alcalde, presidenta del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer, hace unos días, que no había indicios de que Jeremy, el joven de 15 años que fue apuñalado en una pelea callejera a las afueras de una escuela secundaria en Tláhuac, tuviera familiares involucrados en algún grupo delictivo, específicamente, con el conocido como Los Borregos, dedicados a la extorsión y despojo en la zona, como se ha señalado en diversos medios y en redes sociales.

Tras esta afirmación, el periodista Nacho Lozano compartió en su cuenta de X una nota periodistica presentada en su noticiero, en Imagen Noticias, en el que compartió el testimonio de presuntos compañeros de Jeremy, quienes dicen que el adolescente era muy callado en la escuela y que sus padres eran sicarios.

En el cambio de turno en esta semana, se presentaron al menos cuatro patrullas y varios oficiales a las afueras de la secundaria Diurna 324 Alfonso Caso, en Tláhuac, donde ocurrió la pelea, para mantener el orden y evitar conflictos.

Cabe destacar que Jeremy sigue en terapia intensiva luchando por su vida, por la gravedad de las lesiones.

Por su parte, Kevin “N”, el agresor, está detenido y fue vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida.

Bertha María Alcalde, titular de la FGJCDMX, dijo que no había indicios de que los familiares de Jeremy perteneciera a algún grupo criminal. Crédito: Clara Brugada Molina

En el noticiero, se mostraron grabaciones de entrevistas a presuntos compañeros de clase del joven herido, quienes dijeron que “casi no venía, era como equis, porque casi no venía y era muy callado, eso que dicen de que nos cobraba piso a nosotros, pues no”.

Negaron que fuera alguien violento, pero una de las personas entrevistadas aseguró que “sus papás eran, pues sicarios, y los policías no hicieron nada cuando le estaba pegando a Kevin en el piso”.

Uno de los jóvenes entrevistados explicó que Kevin, el agresor, también era estudiante de esa secundaria, sin embargo, lo expulsaron porque le poncho las llantas de su auto al director y le faltaba al respeto a los maestros, además de que era un estudiante muy problemático.

Padres de familia aseguraron que no era un solo alumno el que estaría relacionado con grupos criminales y temían que las autoridades también estuvieran coludidas.

El testimonio anónimo de un padre de familia señaló que presuntamente, el padre de Jeremy sería líder de un grupo delincuencial y que le habría dado un “cachazo” a su hijo con una pistola.

La Fiscalía negó las versiones que corren en redes sociales. (@FiscaliaCDMX)

Los padres de Jeremy fueron entrevistados por el medio N+, en el que dijeron que, contrario a las versiones en redes sociales de que no querían dar la cara, la realidad era que no habían querido hablar para evitar que los hostiguen, pues estaban pasando por un momento difícil.

Señalaron que si su hijo había hecho daño o había hecho bullying a otros estudiantes, como se rumoraba, ellos daban la cara para enfrentar las cosas. También se aseguró, sobre las versiones de que pertenecían a algún grupo delictivo, que si quienes hacían las acusaciones tenían pruebas, las presentaran a las autoridades para que actuaran conforme a la ley y ellos enfrentarían las consecuencias.

Cómo se encuentra de salud Jeremy

Cabe destacar que Jeremy se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Pediátrico de Legaria.

De acuerdo con reportes, la salud del menor se encuentra estable dentro de su gravedad, aunque el riesgo de complicaciones es elevado debido a la magnitud del daño que sufrió en sus órganos por las múltiples puñaladas que recibió.

Jeremy se encuentra bajo un esquema de analgésicos para mitigar el dolor, mientras especialistas esperan que su cuerpo responda favorablemente al tratamiento.

Tras ser apuñalado en varias ocasiones, el joven de 15 años presenta perforación en un pulmón y daño en el tórax; perforación del intestino; laceración del riñón y pérdida total del bazo.