Procesan a adolescente acusado de apuñalar a Jeremy “N” en secundaria de Tláhuac: ingresó a un Centro de Internamiento

(Captura de pantalla Google Maps)

Un juez de control vinculó a proceso a Diego Kevin “N”, adolescente acusado de apuñalar a Jeremy “N” durante una riña en inmediaciones de la Escuela Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.

Durante la audiencia, realizada este viernes en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia, el juez especializado en justicia para adolescentes decidió vincular a proceso al menor de edad por su probable participación en el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida, agravadas, en contra del estudiante de secundaria.

Diego Kevin “N” deberá permanecer en el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, ubicado en la calle Obrero Mundial, luego de que así lo estableció el juez.

El presunto agresor deberá permanecer en internamiento mientras se realiza la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de 45 días.

Al finalizar la diligencia, las autoridades procedieron de inmediato con el traslado del adolescente de 14 años de edad, quien es señalado como el agresor de Jeremy “N”, de 15 años de edad, y que permanece en terapia intensiva debido a las lesiones.

Abuela del menor solicitó acusarlo de intento de homicidio y denunció falta de respuesta por el director

Los familiares de Jeremy "N" responsabilizan al director por no haber intervenido en la pelea y no avisar a los familiares del estado grave del menor de edad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guadalupe Mendoza, abuela del menor agredido, denunció un día después de los hechos la falta de respuesta por parte del director, Ernesto Flores Hernández, ya que aseguró que no les avisó de manera oportuna la agresión cometida contra su nieto.

Además, señaló que su intención era que el agresor fuera acusado de intento de homicidio, no por lesiones, ya que Jeremy “N” fue gravemente herido.

“Aquí la responsabilidad es del director, porque él estaba ahí, él quitó al agresor, e incluso cuando mi hija llegó a querer recoger del piso a mi nieto, el director la hizo a un lado, no la dejaba agarrar a mi nieto“, comentó.

Jeremy “N” se encuentra intubado: este es su estado de salud

El menor de edad agredido se encuentra internado en el Hospital Pediátrico de Legaria, actualmente está intubado y en terapia intensiva debido a que varios de sus órganos fueron perforados.

Entre las lesiones sufridas se encuentran una laceración en el riñón, perforaciones en un pulmón, pérdida de parte del intestino, entre otras.

Cabe señalar que la agresión en su contra ocurrió la tarde del miércoles 11 de febrero, al exterior de la escuela secundaria y durante el cambio de turno.

En redes sociales fue compartido el video de la riña, en la que se observa a los dos adolescentes intercambio golpes entre sí; sin embargo, también se percibe el momento en el que apuñala a Jeremy “N” en al menos tres ocasiones en la espalda.

La familia del menor exige justicia, mientras esperan que en los próximos días la salud del niño evolucione de manera positiva.