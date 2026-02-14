México

Procesan a adolescente acusado de apuñalar a Jeremy “N” en secundaria de Tláhuac: ingresó a un Centro de Internamiento

El menor de edad permanece grave debido a las lesiones causadas en su cuerpo

Guardar
(Captura de pantalla Google Maps)
(Captura de pantalla Google Maps)

Un juez de control vinculó a proceso a Diego Kevin “N”, adolescente acusado de apuñalar a Jeremy “N” durante una riña en inmediaciones de la Escuela Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.

Durante la audiencia, realizada este viernes en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia, el juez especializado en justicia para adolescentes decidió vincular a proceso al menor de edad por su probable participación en el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida, agravadas, en contra del estudiante de secundaria.

Diego Kevin “N” deberá permanecer en el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, ubicado en la calle Obrero Mundial, luego de que así lo estableció el juez.

El presunto agresor deberá permanecer en internamiento mientras se realiza la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de 45 días.

Al finalizar la diligencia, las autoridades procedieron de inmediato con el traslado del adolescente de 14 años de edad, quien es señalado como el agresor de Jeremy “N”, de 15 años de edad, y que permanece en terapia intensiva debido a las lesiones.

Abuela del menor solicitó acusarlo de intento de homicidio y denunció falta de respuesta por el director

Los familiares de Jeremy "N"
Los familiares de Jeremy "N" responsabilizan al director por no haber intervenido en la pelea y no avisar a los familiares del estado grave del menor de edad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guadalupe Mendoza, abuela del menor agredido, denunció un día después de los hechos la falta de respuesta por parte del director, Ernesto Flores Hernández, ya que aseguró que no les avisó de manera oportuna la agresión cometida contra su nieto.

Además, señaló que su intención era que el agresor fuera acusado de intento de homicidio, no por lesiones, ya que Jeremy “N” fue gravemente herido.

“Aquí la responsabilidad es del director, porque él estaba ahí, él quitó al agresor, e incluso cuando mi hija llegó a querer recoger del piso a mi nieto, el director la hizo a un lado, no la dejaba agarrar a mi nieto“, comentó.

Jeremy “N” se encuentra intubado: este es su estado de salud

El menor de edad agredido se encuentra internado en el Hospital Pediátrico de Legaria, actualmente está intubado y en terapia intensiva debido a que varios de sus órganos fueron perforados.

Entre las lesiones sufridas se encuentran una laceración en el riñón, perforaciones en un pulmón, pérdida de parte del intestino, entre otras.

Cabe señalar que la agresión en su contra ocurrió la tarde del miércoles 11 de febrero, al exterior de la escuela secundaria y durante el cambio de turno.

En redes sociales fue compartido el video de la riña, en la que se observa a los dos adolescentes intercambio golpes entre sí; sin embargo, también se percibe el momento en el que apuñala a Jeremy “N” en al menos tres ocasiones en la espalda.

La familia del menor exige justicia, mientras esperan que en los próximos días la salud del niño evolucione de manera positiva.

Temas Relacionados

JeremyTláhuacCDMXPelea secundariaDiego "N"vinculación a procesomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy viernes 13 de febrero de 2026

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Hermano de Samadhi Zendejas asegura que la actriz debe bajar más de 1 kilo para pelear con Alana Flores

El conocido ‘Maestro Shifu’ no dudó en responder a las críticas y aclarar el verdadero reto físico que representaba para la actriz

Hermano de Samadhi Zendejas asegura

Galilea Montijo y Andrea Legarreta: sus consejos de amor para San Valentín

Las conductoras de Hoy tienen opiniones muy particulares sobre las relaciones amorosas

Galilea Montijo y Andrea Legarreta:

Alito Moreno se burla de Marx Arriaga tras destitución: “Atrincherado como cobarde”

El líder del PRI lanzó duro comentario contra el funcionario

Alito Moreno se burla de

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 13 de febrero

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento y quema de vehículos

Enfrentamiento y quema de vehículos en Epitacio Huerta, Michoacán, deja dos agresores abatidos y tres policías heridos

Asesinan a Blanca Esthela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano en Manzanilla de la Paz, Jalisco

Ataque armado en Villanueva, Zacatecas: detienen a varios tras agresión a Fuerza de Reacción Inmediata

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

Vincularon a proceso a la colombiana de los “Golden Roma”, célula ligada a “La Chokiza” en Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Samadhi Zendejas asegura

Hermano de Samadhi Zendejas asegura que la actriz debe bajar más de 1 kilo para pelear con Alana Flores

Galilea Montijo y Andrea Legarreta: sus consejos de amor para San Valentín

Majo Aguilar hace historia al acudir como invitada a la Semana de la Moda de Nueva York con Carolina Herrera

Belinda, Alemán, J Balvin y demás artistas mexicanos e internacionales lamentan la muerte de Milkman

Doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris, niega haber recibido propuesta económica de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Donovan Carrillo: este el el

Donovan Carrillo: este el el récord que logró en la final olímpica de Milano-Cortina 2026

América habría recibido esta oferta millonaria desde Rusia por Brian Rodríguez

Alejandro Zendejas sería baja del América para el Clásico Nacional ante Chivas

El Satánico anuncia su retiro y confirma su última lucha en la Arena México

Figo y Raúl jugarán en Guadalajara el partido de leyendas Real Madrid vs Barcelona